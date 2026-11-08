Українці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модель

У жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціни на такі авто стартують від 1,769 млн грн.

Про загальну ситуацію на ринку розповіли в УкрАвтопромі. Там зазначили: загалом від початку року в країні реалізували понад 53,5 тис. нових легкових автомобілів.

Які нові авто українці купують найчастіше

Загалом, як зазначається, у жовтні-2026 найпопулярнішою "новою" маркою авто серед українців стала TOYOTA – таких машин придбали 693 штуки. До топ-10 також увійшли:

SKODA – 569 штук;

VOLKSWAGEN – 470 штук;

RENAULT – 296 штук;

HYUNDAI – 227 штук;

BYD – 218 штук;

SUZUKI – 201 штука;

MAZDA – 189 штук;

BMW – 187 штук;

MERCEDES-BENZ – 153 штуки.

Найпопулярнішою моделлю після SKODA Kodiaq став RENAULT Duster – таких українці купили 227 штук. Далі йдуть:

VOLKSWAGEN Touareg – 208 штук;

TOYOTA RAV-4 – 205 штук;

HYUNDAI Tucson – 159 штук;

TOYOTA LC Prado – 139 штук;

SKODA Octavia – 134 штуки;

MAZDA CX5 – 125 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 123 штуки;

BYD Sea Lion 06 – 115 штук.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців нове авто

Вартість же найпопулярнішого в липні серед українців нового авто на дизелі – SKODA Kodiaq – залежить від комплектації та версії машини. За даними skoda-auto.ua, найнижча ціна складає 1,769 млн грн. Вартість найдорожчих версій цього авто стартує від 2,429 млн грн.

Скільки коштує нова SKODA Kodiaq. Джерело: skoda-auto.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.