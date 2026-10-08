Українці кардинально змінили вимоги до квартир: на що тепер звертають увагу під час купівлі

У 2026 році головними критеріями купівлі житла для українців залишаються ціна (82%), площа (79%), кількість кімнат і район (по 77%), однак важливість резервного живлення за рік зросла з 49% до 68%, а автономне опалення враховують 68% покупців. Водночас 67% звертають увагу на відстань від стратегічних об'єктів, 60% – на наявність укриття, тоді як близькість до центру міста важлива лише для 45% опитаних.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, присвяченого змінам у поведінці українців на ринку житла у 2026 році. Аналітики з'ясували, чому громадяни вирішують купувати нерухомість, які характеристики квартир вважають найважливішими та наскільки швидко планують здійснити покупку.

Чому українці купують квартири у 2026 році

Головною причиною купівлі нерухомості залишається бажання покращити або змінити поточні житлові умови. Саме цей мотив назвали 47% опитаних українців. Тобто майже кожен другий потенційний покупець розглядає придбання квартири насамперед як можливість змінити своє повсякденне життя.

Ще 42% респондентів прагнуть мати власний окремий простір. Для таких покупців нерухомість є передусім способом забезпечити незалежність та самостійність у житлових питаннях.

Водночас 23% опитаних хочуть переїхати у більше або просторіше помешкання. Ще 20% розглядають купівлю як можливість підвищити загальний рівень життя, а 11% планують змінити район міста, в якому зараз проживають.

Окремою тенденцією стало зростання попиту на житло для самостійного проживання молодих сімей та пар. Якщо у 2025 році бажання жити окремо з партнером називали причиною купівлі лише 7% респондентів, то у 2026 році цей показник зріс до 16%.

Таким чином, за рік частка покупців із таким мотивом збільшилася більш ніж удвічі, це одна з найбільш помітних змін у причинах придбання нерухомості. Крім того, по 13% опитаних зазначили, що шукають окреме житло для дітей або прагнуть переїхати від батьків.

Скільки українців купують нерухомість для інвестицій

Попри те, що основним мотивом залишається покращення житлових умов, нерухомість продовжують розглядати і як інструмент інвестування. За результатами дослідження, 28% опитаних українців цікавляться купівлею нерухомості як способом вкладення коштів.

При цьому 19% респондентів розглядають придбання житла для отримання майбутнього доходу від здавання в оренду або подальшого перепродажу. Такий підхід відрізняється від купівлі квартири для власного проживання. Якщо в першому випадку покупець передусім оцінює комфорт, планування та відповідність житла потребам родини, то інвестиційний інтерес пов'язаний також із можливістю отримувати дохід від об'єкта.

Водночас результати опитування не означають, що всі респонденти, які розглядають нерухомість як інвестицію, обов'язково здійснять покупку. Йдеться про заявлені мотиви та плани потенційних покупців.

На що українці найбільше звертають увагу під час купівлі квартири

Попри зміни на ринку, головним фактором вибору нерухомості залишається її вартість. Ціну важливим критерієм назвали 82% опитаних. Водночас інші характеристики житла мають майже таке саме значення. Зокрема, 79% респондентів звертають увагу на загальну площу квартири, а по 77% – на кількість кімнат та район розташування.

Важливим залишається і стан самого помешкання. Хороше планування, наявність ремонту та стадію готовності об'єкта враховують по 76% потенційних покупців. Під час вибору квартири українці оцінюють не лише її площу чи кількість кімнат, а й те, наскільки швидко можна буде заселитися та чи потребуватиме житло додаткових робіт.

Ще 73% респондентів звертають увагу на навколишню інфраструктуру та зовнішній вигляд будинку. Поверх розташування квартири важливий для 72% опитаних. Таким чином, традиційні характеристики нерухомості залишаються визначальними, проте поряд із ними дедалі більшого значення набувають технічна автономність та безпека.

Квартири з резервним живленням стали значно популярнішими

Однією з найпомітніших змін у 2026 році стало зростання важливості резервного електропостачання. Якщо у 2025 році додаткове живлення на випадок відключень вважали важливим 49% покупців, то у 2026 році цей показник досяг 68%.

Фактично за рік частка українців, для яких наявність резервного електроживлення є важливою характеристикою житла, збільшилася на 19 відсоткових пунктів. На такому самому рівні перебуває і важливість автономного опалення – його враховують 68% опитаних.

Для покупців дедалі важливіше, чи зможе будинок забезпечувати роботу необхідного обладнання під час відключень, а також наскільки система опалення залежить від централізованого теплопостачання. При цьому резервне живлення вже майже зрівнялося за важливістю з такими традиційними характеристиками, як поверх, інфраструктура та зовнішній вигляд будинку.

Безпека стала важливішою за близькість до центру

Ще однією суттєвою зміною на ринку нерухомості стало посилення ролі безпекових факторів. Зокрема, 67% опитаних українців під час купівлі житла звертають увагу на відстань від стратегічних об'єктів.

Натомість дедалі більшого значення набуває безпекова ситуація навколо житлового комплексу чи окремого будинку. Ще 60% респондентів вважають важливою наявність укриття безпосередньо в будинку. Для порівняння, близькість до центру міста має значення лише для 45% покупців, а розташування поблизу станції метро – для 46%.

Таким чином, наявність укриття важливіша для покупців, ніж близькість до центральної частини міста. А відстань від стратегічних об'єктів має значення для більшої частки респондентів, ніж традиційні переваги розташування житла.

Однак, це не означає, що українці перестали враховувати район або транспортну доступність. Навпаки, район залишається одним із головних критеріїв для 77% покупців.

Як змінилася формула вибору житла в Україні

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначає, що українці почали значно комплексніше оцінювати нерухомість перед покупкою. За її словами, ціна та локація залишаються базовими характеристиками, однак сьогодні цього вже недостатньо для ухвалення рішення.

"Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин", – пояснила Остапчук. Вона наголосила, що резервне живлення, автономне опалення, відстань від стратегічних об'єктів та наявність укриття поступово стають такими ж практичними критеріями, як площа, кількість кімнат або транспортна доступність.

Попри безпекові та економічні виклики, значна частина опитаних українців не відмовляється від планів придбати власну нерухомість. За даними OLX Нерухомість, 42% респондентів перебувають на етапі пошуку та планують купити житло протягом найближчого року.

Ще 36% розглядають придбання нерухомості у довшій перспективі – протягом одного-п'яти років. Отже, загалом 78% опитаних мають намір придбати житло протягом наступних п'яти років, причому значна частина з них орієнтується на найближчі 12 місяців.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на заході України різко скоротилася пропозиція житла, в Ужгороді вільних квартир практично немає, в Івано-Франківську на один варіант претендують до 25-30 людей, а у Львові найдешевше житло розбирають найшвидше. Якщо взимку через безпекову та енергетичну ситуацію почнеться нова хвиля переїздів, дефіцит може посилитися, а ціни – знову піти вгору.