Українці активніше понесли гроші в банки: що буде з депозитами далі

Українці активніше понесли гроші в банки: депозити громадян стабільно зростають, а самі фінустанови очікують подальшого припливу коштів і зростання ставок. Завдяки довірі вкладників банки накопичують ресурс, однак гроші для самої системи стають дорожчими, що незабаром вплине на умови кредитування.

Про це свідчать результати опитування "Про умови банківського кредитування", опубліковані Національним банком України. У дослідженні

Дохідність вкладів зростатиме

Головне джерело ресурсів для українських банків сьогодні – це гроші звичайних громадян. Вклади населення залишаються стабільними, а фінансові установи прогнозують, що обсяги депозитів збільшуватимуться й надалі.

Аби втримати увагу клієнтів та залучити нові кошти, банки планують підвищувати процентні ставки за депозитами як для населення, так і для бізнесу. Це означає, що тримати заощадження на рахунках найближчим часом стане ще вигідніше.

Чому для банків гроші стають "дорожчими"

Попри приплив коштів, залучення ресурсів коштує фінустановам усе більше – насамперед через подорожчання депозитів бізнесу. Крім того, вперше з початку 2025 року банки очікують зростання вартості власного капіталу, основними джерелами якого залишаються внутрішні прибутки.

Подорожчання ресурсів у поєднанні з посиленням валютних та кредитних ризиків змушує банки переглядати свої підходи до видачі позик. Що чекатиме на позичальників:

Споживче кредитування

Для пересічних громадян умови поки залишаються сприятливими. Банки охоче видають споживчі позики на покупки, збільшують суми й строки кредитування та рідше відмовляють у заявках.

Іпотека

Попри низькі ставки, які підтримували ринок влітку, до кінця року банки вперше за тривалий час очікують зниження попиту на житлові кредити.

Бізнес

Для підприємств "кредитний кран" поступово прикручують. Вимоги до компаній стали жорсткішими, зросли ставки та вимоги до застави, а рівень схвалення корпоративних заявок знизився.

За оцінками банкірів, наприкінці року очікується зростання всіх видів ризиків – передусім кредитного та валютного. Тому фінустанови й надалі триматимуть курс на обережність у роботі з корпоративним сектором.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозує, що підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби у коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.