Українським підліткам готують нові правила роботи: які обмеження хочуть скасувати

В Україні планують ухватили законопроєкт, який дозволить підліткам віком 16-18 років працювати до 38 годин на тиждень, а 15-16-річним – до 26 годин, зокрема у вихідні. Документ також передбачає зміну правил медоглядів, випробувального терміну та звільнення неповнолітніх, однак законопроєкт ще не ухвалений і викликав критику через можливе послаблення трудових гарантій.

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував ухвалити законопроєкт №16114 за основу. Водночас, документ уже викликав дискусії серед державних органів, профспілок та експертів, які попереджають про можливе послаблення захисту неповнолітніх працівників.

Скільки годин на тиждень зможуть працювати підлітки

Одна з ключових пропозицій законопроєкту – збільшити тривалість робочого часу для неповнолітніх. Автори документа вважають, що чинні обмеження можуть створювати перешкоди для молоді, яка хоче офіційно працевлаштуватися, отримувати власний дохід і набувати професійного досвіду. Зокрема, пропонується встановити такі норми:

для підлітків віком від 16 до 18 років – до 38 годин роботи на тиждень;

для осіб віком від 15 до 16 років – до 26 годин на тиждень.

Також законопроєкт передбачає скасування заборони залучати неповнолітніх до роботи у вихідні дні. Таким чином, у разі ухвалення змін підлітки зможуть працювати не лише в будні, а й у суботу та неділю, залежно від графіка, встановленого роботодавцем. Водночас, обмеження щодо нічної та надурочної роботи для неповнолітніх пропонується зберегти.

Які ще правила працевлаштування неповнолітніх хочуть змінити

Законопроєкт передбачає не лише збільшення робочого часу. Депутати пропонують переглянути низку норм Кодексу законів про працю, які регулюють оформлення трудових відносин, оплату, медичні огляди та звільнення неповнолітніх. Зокрема, документ передбачає можливість укладати трудові договори в електронній формі.

Зазначається, що це має спростити оформлення працівників і перевести частину процедур у цифровий формат. Також автори пропонують поширити загальні правила випробувального терміну на працівників віком до 18 років. Наразі неповнолітні мають додаткові гарантії під час прийняття на роботу, а запропоновані зміни можуть переглянути цей підхід.

Ще одна новація стосується оплати праці. У законопроєкті пропонують оплачувати роботу неповнолітніх із скороченою тривалістю робочого часу пропорційно фактично відпрацьованим годинам. Крім того, планують замінити спеціальний облік працівників до 18 років інформацією з Реєстру застрахованих осіб.

Медичні огляди та звільнення: що передбачає законопроєкт

Окремий блок змін стосується медичного контролю за станом здоров'я молодих працівників. Документ пропонує зменшити граничний вік проходження обов'язкових щорічних медичних оглядів із 21 до 18 років. Пропозиція стала одним із пунктів, до яких виникли зауваження з боку державних органів.

Чинні норми передбачають додатковий медичний контроль за молодими працівниками, а його скасування після досягнення 18 років може потребувати узгодження з іншими законами та міжнародними зобов'язаннями України. Зміни також можуть торкнутися процедури звільнення неповнолітніх.

Автори законопроєкту пропонують виключити норму про необхідність отримання згоди служби у справах дітей на звільнення працівника віком до 18 років з ініціативи роботодавця. Водночас, у документі передбачено додатковий механізм захисту, роботодавець повинен буде звільнити неповнолітнього на вимогу батьків, законних представників або відповідних державних органів, якщо продовження роботи загрожує здоров'ю підлітка чи суперечить його інтересам.

Чому законопроєкт викликав критику

Попри те, що документ спрямований на розширення можливостей працевлаштування молоді, низка державних органів і профспілок вважають, що окремі його положення можуть послабити захист неповнолітніх. У Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради звернули увагу на недостатнє обґрунтування необхідності запропонованих змін.

Зокрема, автори законопроєкту не визначили, які саме проблеми чинного законодавства реально заважають молодим людям працевлаштовуватися. Експерти також наголошують, що спеціальні трудові гарантії для неповнолітніх мають враховувати не лише їхнє право працювати, а й потребу в освіті, фізичному та психологічному розвитку, відпочинку й соціалізації.

У своїх зауваженнях управління посилається на міжнародні документи, зокрема конвенції Міжнародної організації праці та Конвенцію ООН про права дитини. Вони передбачають додатковий захист молодих працівників від експлуатації та умов, які можуть негативно впливати на їхній розвиток.

Не підтримав законопроєкт і Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Омбудсман вважає, що запропоновані зміни можуть звужувати права та гарантії працівників до 18 років і суперечити статті 22 Конституції України, яка забороняє звуження змісту й обсягу наявних прав під час ухвалення нових законів.

Чи відповідають запропоновані зміни нормам ЄС

Питання відповідності законопроєкту європейському законодавству також стало предметом обговорення. Дослідницька служба Верховної Ради в інформаційній довідці зазначила, що збільшення дозволеної тривалості роботи неповнолітніх може відповідати Директиві Ради 94/33/ЄС, яка встановлює правила захисту молоді на робочому місці.

Згідно з оцінкою служби, європейські норми допускають роботу до 35 годин на тиждень для осіб молодше 15 років і до 40 годин – для працівників старшого віку. Водночас, директива передбачає обмеження нічної праці, а питання роботи у вихідні регулюється з урахуванням інших норм та гарантій.

Дослідницька служба рекомендувала під час подальшого доопрацювання документа врахувати досвід Польщі та Естонії, де діють окремі підходи до регулювання праці неповнолітніх. Однак, позиції державних органів щодо законопроєкту залишаються різними.

19 листопада 2026 року Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув законопроєкт №16114 та рекомендував парламенту ухвалити його за основу в першому читанні. Документ поки не став законом, а його положення не набули чинності. У разі підтримки депутатами в першому читанні законопроєкт ще може змінюватися під час підготовки до наступного етапу розгляду.

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