Українські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанк

За період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

Про це повідомили в НБУ. Там зазначили:

Загалом найбільше відділень в Ощадбанку – на 1 липня 2026 року їх налічувалося 1 115.

Друге місце посідає ПриватБанк, мережа якого налічувала 1 050 відділень.

Серед лідерів також: Райффайзен Банк – 282 відділення, ПУМБ – 220.

Які банки закривають свої відділення

Загалом, зазначається, окрім Ощадбанку ще один банк закрив двозначну кількість відділень. Ним став Райффайзен Банк, у якого з початку року стало на 10 відділень менше.

До топ-5 установ за кількістю закритих відділень – крім Ощадбанку, Райффайзена та ПриватБанку – увійшли також Укрексімбанк і ТАСкомбанк. Вони закрили по 5 відділень.

З українців списуватимуть по 150 грн

Водночас Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це зачепить не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки. Нововведення набере чинності з 1 листопада.

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – повідомили в банку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток.