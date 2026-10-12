Українські АЗС відмовились від колишніх цін: скільки тепер коштує бензин

За вихідні на українських АЗС подорожчав бензин А-95. Так, у понеділок, 12 жовтня, його продають у середньому по 89,36 грн/л, що на 19 коп. дорожче, ніж було у п’ятницю, 9 жовтня. Водночас в експертних колах зазначають: цього тижня (який закінчується 18 жовтня) глобальних змін у вартості пального не відбудеться.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

Великі мережі АЗС поки що утримуються від перевищення психологічної позначки для звичайних марок палива в 100 грн/л.

При цьому ритейлери компенсують втрати, збільшуючи маржу на преміальних марках палива.

На українських АЗС подорожчав бензин А-95. Джерело: "Мінфін"

Водночас зазначається, що на оптовому ринку вартість бензину залишається досить стабільною. Зокрема, наприкінці минулого робочого тижня (9 жовтня) середня ціна на бензин А-95 знизилася на 17 коп./л порівняно з початком місяця.

"На АЗС ціни за тиждень майже не змінилися... Цього тижня ціни на бензин звичайних марок залишатимуться незмінними", – підсумували аналітики.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83–95,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС Azimut.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.