Українські АЗС оновили ціни: скільки тепер коштує літр бензину

За вихідні на українських АЗС подорожчав бензин А-95 – однак практично непомітно. Так, у понеділок, 2 листопада, його продають у середньому по 90,08 грн/л, що на 1 коп. вище, ніж було в п’ятницю, 30 жовтня. Водночас в експертному середовищі очікують, що найближчого тижня (закінчується 8 листопада) істотних змін у вартості пального очікувати не варто.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

Загалом ЄС планує вивільнити 42 млн барелів нафти для зниження цін на пальне.

Бензин "залишатиметься стабільним за стабільності цін на нафту".

На українських АЗС подорожчав бензин А-95. Джерело: "Минфін"

Загалом же, зазначається, за минулий тиждень бензин в опті подешевшав. Так:

Станом на вечір п’ятниці, 30 жовтня, порівняно з 23 жовтня середня оптова ціна бензину А-95 знизилася на 50 коп./л – до 84,28 грн/л.

Порівняно з 28 жовтня бензин в опті подорожчав на 18 коп./л.

"Цього тижня ціни на бензин залишатимуться відносно стабільними", – йдеться в повідомленні.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 85-95,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлено на заправках SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Минфин"

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Росія заявила про готовність постачати Сполученим Штатам дизельне пальне в будь-яких обсягах, які будуть потрібні американській стороні. Москва запевняє, що зможе забезпечити такі поставки з того обсягу пального, який планує експортувати на зовнішні ринки.=