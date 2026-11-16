У ЄС готові "битися" за таких працівників: на яку роботу найлегше влаштуватися українцям

На які спеціальності найбільший попит у ЄС.

Європейський ринок праці відчуває гострий структурний голод у висококваліфікованих сферах. Найбільший попит у країнах ЄС спостерігається на вчителів, медичних працівників та фахівців у сфері інформаційних технологій (ІКТ).

Про це, як повідомляє Euronews, свідчать результати масштабного звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Mapping Skill Shortages in OECD Countries. Дослідження охоплює 27 європейських держав (включно з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією та Туреччиною).

Ці дані є важливим орієнтиром для українців, які перебувають у Європі або планують там працевлаштування. Водночас конкуренція на ринку ускладнюється тим, що з 2023 року в Європі зріс розрив у рівні безробіття між молодими випускниками без досвіду та рештою працездатного населення.

Топ-5 найзатребуваніших професій у Європі

Згідно з індексом ОЕСР, який оцінює складність пошуку персоналу всередині кожної країни, до п'ятірки найбільш дефіцитних фахівців у Європі входять:

вчителі та педагоги (потрапляють до топ-5 найважчих для закриття вакансій у 13 країнах);

(потрапляють до топ-5 найважчих для закриття вакансій у 13 країнах); лікарі та медичні фахівці (у п'ятірці лідерів дефіциту у 12 країнах);

(у п'ятірці лідерів дефіциту у 12 країнах); спеціалісти з ІКТ (у топ-5 у 12 країнах);

(у топ-5 у 12 країнах); середній медичний персонал (медсестри та медтехніки);

(медсестри та медтехніки); фахівці з бізнесу та адміністрування (а також керівники, які фігурують у топ-5 у 7 країнах).

Де шанси на працевлаштування найвищі

Найгостріша нестача кадрів у Європі зафіксована саме в соціальній та медичній сферах. Медичних фахівців бракує у 23 із 27 досліджуваних країн, а середнього медперсоналу – у 21. У Європейській федерації асоціацій медсестер пояснюють, що європейські системи охорони здоров'я не встигають утримувати кадри через надмірне навантаження, невисоку для таких умов оплату праці, вигорання та часті випадки агресії з боку пацієнтів. Для українських медиків, які готові пройти процедуру нострифікації диплома та вивчити місцеву мову, це відкриває широкі можливості для офіційного працевлаштування.

Схожа ситуація спостерігається у сфері освіти – нестача вчителів зафіксована у 21 країні. Як зазначають у Європейській федерації роботодавців у сфері освіти, дефіцит зумовлений не лише рівнем зарплат, а й ускладненням самої роботи: вимогою до цифровізації, інклюзивності, великим адміністративним навантаженням та відповідальністю за психологічний стан учнів.

Спеціалістів з ІКТ та бізнес-адміністрування бракує у 18 європейських державах, проте тут українським айтівцям варто ретельно обирати країну: у Данії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції ринок ІКТ уже збалансований, а в Австрії, Швейцарії та Великій Британії взагалі спостерігається надлишок таких фахівців.

Регіональні винятки

Також українцям варто враховувати специфічні винятки в окремих країнах, де на перший план виходить попит на робітничі спеціальності, які в решті Європи закрити найлегше:

Норвегія – попри те, що у 21 країні різноробів знайти найпростіше, у Норвегії саме ця категорія працівників є найбільш дефіцитною;

попри те, що у 21 країні різноробів знайти найпростіше, у Норвегії саме ця категорія працівників є найбільш дефіцитною; Іспанія – тут гостро бракує помічників на кухні;

тут гостро бракує помічників на кухні; Франція – роботодавці відчувають найбільший дефіцит некваліфікованих робітників.

У Європейському управлінні з питань праці (ELA) зазначають, що кадровий голод у Європі має структурний характер через демографічну кризу та обмежену мобільність працівників, тому фахівці, яких надлишок в одній країні ЄС, можуть бути на вагу золота у сусідній.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, польський бізнес поступово переходить від скорочення персоналу до стабілізації зайнятості, однак відновлення відбувається нерівномірно. Водночас компанії не поспішають підвищувати зарплати, стримуючи витрати на тлі прискорення інфляції.