У всьому світі можуть зрости ціни на важливі для українців продукти: яка причина

У всьому світі можуть перепи...

У всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору у найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею подорожчання основних продуктів харчування.

Як повідомляє Bloomberg, у деяких регіонах витрати фермерів на пальне підскочили більш ніж на 50% порівняно з минулим роком. І якщо собівартість польових робіт стане надто високою, а обсяги виробництва скоротяться, сформується довготривалий цикл високих цін на харчові продукти.

Ціни на дизпаливо в Європі та США. Джерело: Bloomberg

Як діють у США та G7

Менш ніж за місяць до проміжних виборів до Конгресу США адміністрація президента Дональда Трампа намагається знайти способи пом'якшити кризу, яка стає серйозним політичним тягарем для республіканців.

Податкові послаблення для транспорту

Білий дім тимчасово дозволив використовувати для далекомагістральних вантажівок та автодорожнього транспорту "червоний" дизель (пальне для спеціальної та сільськогосподарської техніки). Воно не обкладається федеральним податком у розмірі 24,4 цента за галон, однак аналітики зазначають, що це навряд чи негайно знизить ринкові ціни.

Обмеження експорту

В адміністрації США обговорюють можливість повної заборони на експорт дизелю. Втім, це рішення загрожує економічними проблемами країнам-партнерам, зокрема Великій Британії, яка суттєво залежить від американських постачань.

Інтервенція з резервів G7

Минулого тижня країни "Групи семи" та їхні партнери під тиском Вашингтона оголосили про намір розконсервувати до 100 млн барелів нафти та дизелю з аварійних запасів. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже призначило спеціальні консультації для деталізації цих планів.

Вплив мит Трампа на споживчу інфляцію

Паралельно з енергетичним дефіцитом додатковий тиск на вартість життя в США чинить торговельна політика. Дослідження економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка, а також професора Колумбійського університету Девіда Вайнштейна доводить безпосередній зв'язок між митами та зростанням цін. Їхні ключові висновки :

за кожний відсотковий пункт підвищення середніх мит ціни на споживчі товари через рік зростають орієнтовно на 0,25%;

близько двох третин цього ефекту виникає безпосередньо через подорожчання імпорту. Решта – через зростання витрат місцевих компаній на імпортні деталі та підвищення націнок на тлі дорожчих товарів конкурентів.

Варто зазначити, що автори звіту ще в лютому зазнали гострої критики з боку економічного радника Білого дому Кевіна Хассетта за публікацію даних про те, що близько 90% тягаря тарифів 2025 року лягло безпосередньо на американський бізнес і споживачів, що повністю спростовує заяви адміністрації про неінфляційний характер мит.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні також помітно здорожчав дизель – менш ніж за місяць ціна пального зросла приблизно на 10 грн за літр. Через це вартість 100 км на дизельному авто піднялася до 528 грн – одразу на 39 грн більше, ніж місяцем раніше.