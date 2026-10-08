У всьому світі можуть зрости ціни на важливі для українців продукти: яка причина
У всьому світі можуть перепи...
Джерело: Freepik
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У всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору у найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею подорожчання основних продуктів харчування.
Як повідомляє Bloomberg, у деяких регіонах витрати фермерів на пальне підскочили більш ніж на 50% порівняно з минулим роком. І якщо собівартість польових робіт стане надто високою, а обсяги виробництва скоротяться, сформується довготривалий цикл високих цін на харчові продукти.
Ціни на дизпаливо в Європі та США.
Джерело: Bloomberg
Як діють у США та G7
Менш ніж за місяць до проміжних виборів до Конгресу США адміністрація президента Дональда Трампа намагається знайти способи пом'якшити кризу, яка стає серйозним політичним тягарем для республіканців.
- Податкові послаблення для транспорту
Білий дім тимчасово дозволив використовувати для далекомагістральних вантажівок та автодорожнього транспорту "червоний" дизель (пальне для спеціальної та сільськогосподарської техніки). Воно не обкладається федеральним податком у розмірі 24,4 цента за галон, однак аналітики зазначають, що це навряд чи негайно знизить ринкові ціни.
- Обмеження експорту
В адміністрації США обговорюють можливість повної заборони на експорт дизелю. Втім, це рішення загрожує економічними проблемами країнам-партнерам, зокрема Великій Британії, яка суттєво залежить від американських постачань.
- Інтервенція з резервів G7
Минулого тижня країни "Групи семи" та їхні партнери під тиском Вашингтона оголосили про намір розконсервувати до 100 млн барелів нафти та дизелю з аварійних запасів. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже призначило спеціальні консультації для деталізації цих планів.
Вплив мит Трампа на споживчу інфляцію
Паралельно з енергетичним дефіцитом додатковий тиск на вартість життя в США чинить торговельна політика. Дослідження економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка, а також професора Колумбійського університету Девіда Вайнштейна доводить безпосередній зв'язок між митами та зростанням цін. Їхні ключові висновки :
- за кожний відсотковий пункт підвищення середніх мит ціни на споживчі товари через рік зростають орієнтовно на 0,25%;
- близько двох третин цього ефекту виникає безпосередньо через подорожчання імпорту. Решта – через зростання витрат місцевих компаній на імпортні деталі та підвищення націнок на тлі дорожчих товарів конкурентів.
Варто зазначити, що автори звіту ще в лютому зазнали гострої критики з боку економічного радника Білого дому Кевіна Хассетта за публікацію даних про те, що близько 90% тягаря тарифів 2025 року лягло безпосередньо на американський бізнес і споживачів, що повністю спростовує заяви адміністрації про неінфляційний характер мит.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні також помітно здорожчав дизель – менш ніж за місяць ціна пального зросла приблизно на 10 грн за літр. Через це вартість 100 км на дизельному авто піднялася до 528 грн – одразу на 39 грн більше, ніж місяцем раніше.
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