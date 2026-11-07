У відділенні банку з каси зникли 4,2 млн грн: звільнена працівниця в суді вимагала поновити її на роботі

У Харкові з відділення "А-Банку" зникли понад 4,2 млн грн у різних валютах. Як встановило службове розслідування, касирка протягом кількох місяців проводила махінації з готівкою, зокрема видавала гроші невстановленим особам. Однак звільнили не лише її, а й керівницю відділення, яка не забезпечила належного контролю за касою. Остання вирішила оскаржити своє звільнення та вимагала від банку понад 144 тис. грн компенсацій. Проте суд став на бік фінансової установи.

Про це йдеться в рішенні суду у справі за позовом колишньої керівниці харківського відділення АТ "Акцент-Банк" (А-Банк). Суд визнав звільнення законним та відмовив жінці в поновленні на посаді й виплаті компенсацій.

Як із банку зникли понад 4 млн грн

Історія почалася в жовтні 2025 року. Під час планової інкасації з відділення №454 у Харкові гроші доставили до центру інкасації в Полтаві. Там під час перерахунку виявили значну нестачу.

Зокрема, у касі не вистачало:

20 635 грн;

59 100 доларів;

37 000 євро.

Загальна сума нестачі становила 4 244 844 грн.

Банк розпочав службове розслідування, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах.

Під час перевірки відеозаписів із камер спостереження встановили, що касирка відділення з липня до жовтня 2025 року проводила підозрілі операції з грошима.

Зокрема, під час обміну валют вона видавала більші суми, ніж передбачав встановлений курс, а також передавала готівку невстановленим особам без належних підстав.

За матеріалами справи, саме ці операції призвели до багатомільйонної нестачі. Касирці повідомили про підозру в межах кримінального провадження.

Водночас службова перевірка встановила порушення і з боку керівниці відділення.

Керівниця отримувала близько 75 тис. грн на місяць, але не контролювала касу

Жінка очолювала відділення №454 з липня 2022 року. До її обов'язків входили контроль за роботою касирів, щоденна перевірка залишків готівки, проведення ревізій та забезпечення збереження грошей.

Однак, як встановило службове розслідування, керівниця формально підтверджувала результати перевірок, не перераховуючи грошей фактично.

Зокрема, вона засвідчувала звірки каси, підписувала акти зміни матеріально відповідальних осіб без належної перевірки та не забезпечувала контроль за касовими операціями.

Саме це, на думку банку, дозволило касирці протягом кількох місяців приховувати нестачу.

10 жовтня 2025 року керівницю та касирку відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. А 29 грудня керівницю відділення звільнили за одноразове грубе порушення трудових обов'язків.

Цікаво, що із судових матеріалів також став відомий рівень її заробітної плати. У серпні 2025 року керівниці нарахували 74 055 грн, у вересні – 77 518 грн. Тобто середньомісячний заробіток за ці два місяці становив близько 75,8 тис. грн.

Суд погодився з аргументами банку та дійшов висновку, що керівниця справді допустила грубе порушення трудових обов'язків. Суд також відхилив аргумент щодо звільнення під час лікарняного. За встановленими ним обставинами, лікарняний завершився до 29 грудня 2025 року – дати звільнення.

У результаті суд повністю відмовив колишній керівниці у задоволенні позову. Її не поновили на роботі, а вимоги про виплату 84,5 тис. грн зарплати за вимушений прогул та 60 тис. грн моральної шкоди залишили без задоволення.

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