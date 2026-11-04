У трьох областях України соняшник масово уразила небезпечна хвороба: що буде з цінами

У низці регіонів України сталося масове ураження посівів соняшнику небезпечною хворобою – склеротиніозом (білою гниллю), який загрожує втратою до 100% врожаю. На цьому тлі наприкінці листопада – початку грудня ціни зростуть на 50-70 $/т, а пізніше повернуться до 350-370 $/т.

Як повідомляє SuperAgronom, у Хмельницькій, Тернопільській областях та на Буковині сьогодні практично не залишилося полів, вільних від цього патогену. Він поширився через розширення площ під цією культурою та насичення сівозмін ріпаком, сою та соняшник, які схильними до склеротиніозу.

Масштаби загрози і як їй завадити

Збудник склеротиніозу – грибок склероція – зберігає життєздатність у вигляді склероціїв у ґрунті від 4 до 10 років. І, за оцінками агрономічних експертів, може спричинити втрату від 10% до 80%врожаю, а за сильного спалаху економічні збитки можуть сягати 100%.

За словами агроекспертів, ризик розвитку захворювання різко зростає при поєднанні високої вологості, тривалих опадів, помірної температури та густого стеблостою. Критичним періодом є фаза цвітіння, а для контролю хвороби фахівці рекомендують комплексний підхід:

дотримуватися сівозміни;

ефективно управляти рослинними рештками;

контролювати густоту посівів;

своєчасно проводити фунгіцидний захист;

зменшувати кількість склероціїв у ґрунті за допомогою біологічних засобів.

Ситуація на полях

Українські аграрії зібрали вже 89% врожаю соняшника, а в п’яти областях обмолот вже завершився. Станом на початок місяця було намолочено 10,3 млн т. насіння.

Загалом виробництво у 2026 році може становити трохи більше 11 млн т, що майже на 2 млн т менше за початковий прогноз – його оцінювали приблизно у 13 млн т. Серед ключових причин такого результату фермери називають несприятливі погодні умови у вересні та затримка збирання: значна частина посівів, особливо в західних областях, досі залишалася в полях

Що буде з цінами

Водночас аналітик Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Олексій Тартаківський називає соняшник проблемною культурою через низьку прибутковість – 15-16 тис. грн/т в середньому. Тому поточні внутрішні ціни не забезпечують належної маржі, а прибуток зберігається переважно за умови експорту.

За оцінкою експерта, для забезпечення внутрішньої переробки Україні необхідно 10-10,5 млн тонн, ще понад 400 тис. тонн може піти на експорт. На цьому тлі ціни на соняшник можуть:

у другій половині листопада-грудні зрости цін на 50-70 $/т;

взимку повернутися до позначки 350-370 $/т (без ПДВ).

Втім, навіть попри поточний тиск на ціни, аграрії не плануватимуть скорочувати площі під соняшником, а навпаки можуть їх збільшити, оскільки економічна ситуація із зерновими культурами наразі є ще складнішою.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що Польща відмовилася збільшувати транзит української агропродукції, а Румунія наголосила на обмежених можливостях своєї інфраструктури та пріоритеті інтересів власних фермерів. Якщо проблеми з експортом збережуться, в Україні до кінця року можуть залишитися до 35 млн тонн агропродукції, а навесні аграрії можуть скоротити посівні площі на 35-40%.