У США перетворюють сміттєзвалища на сонячні станції: як це працює. Фото

У штаті Коннектикут в США закриті та законсервовані сміттєзвалища масово накривають сонячними панелями. Так, на вже закритому міському полігоні твердих побутових відходів у Нью-Гейвені, що біля автомагістралі I-95, у липні 2026 року компанія Greenskies встановила 1900 сонячних батарей.

Наразі в штаті вже звели 29 таких станцій. Та віце-президент Greenskies Раян Лінарес обіцяє, що вже цього року портфель заказів його підприємства на такі будівництва "буде подвоєно".

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

Компанія Greenskies запустила свої перші сонячні станції на сміттєзвалищах у 2016 році. Відтоді її портфель, і справді, постійно зростає. Але в штаті як мінімум 294 закриті сміттєві полігони – місця для росту де вдосталь.

Так чи так, та зараз посадовці вивчають заявки на зведення чотирьох нових станцій.

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

У чому суть

Федеральний департамент енергетики та охорони довкілля суворо контролює такі будівництва компанії. Фахівці дають дозвіл лише тоді, коли сонячні панелі навіть випадково не можуть пошкодити захисний шар звалища.

Загалом під "сонячні поля" підходять не всі звалища. Зрозуміло, що першочергово потрібні пласкі полігони.

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

А на тих, що підходять, будівництво вимагає особливих рішень. Зокрема, на законсервованих сміттєзвалищах суворо заборонено забивати палі в землю. Будь-який отвір у захисному шарі загрожує витоком отруйних відходів – як на поверхню, так і у ґрунтові води.

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

Інженери розв’язали цю проблему за допомогою важких бетонних блоків. Вони просто лежать на поверхні та утримують усі конструкції. А кабелі прокладають поверх ґрунту.

Доходні місця

На станцію, яку звели поблизу Нью-Гейвену, само місто не витратило жодного долара з бюджету. Навпаки, той девелопер, що орендував на 20 років землю звалища, сам платить місту 6000 доларів щомісяця.

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

Тобто, за весь термін угоди бюджет міста отримає майже півтора мільйона доларів – із землі, яка раніше лише вимагала грошей на косіння трави.

Свою користь отримує і девелопер. Зазначена станція щороку генерує понад 1,4 мільйона кіловат-годин чистої електроенергії. Цього обсягу вистачить для живлення близько 200 будинків.

В Коннектикуті закриті смітт... Джерело: Greenskies/Facebook Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, українцям не потрібно отримувати окремий дозвіл на встановлення сонячних панелей на балконі чи лоджії власної квартири. Річ у тім, що це прирівнюється до розміщення побутового обладнання. Однак, якщо конструкція виходить за межі балкона, кріпиться до фасаду або зачіпає загальнобудинкові конструкції – на дах або загальний фасад, – фахівці рекомендують таки отримати письмову згоду ОСББ або управителя будинку.