У США клієнти найбільших банків скаржаться на перебої в роботі онлайн-сервісів: що відбувається

Програмна помилка в локальних апаратних системах найбільшого банківського холдингу США JPMorgan Chase спричинила масові зброї під час роботи з онлайн-рахунками. Тисячі клієнтів американських банків повідомили про труднощі з доступом та інші проблеми.

Як передає AP, із помилками в понеділок, 16 листопада, зіткнулися Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Zelle. На них поширився "ефект хвилі", але технічна підтримка почала оперативно відновлювати сервіси.

У PMorgan Chase наголосили, що це не було результатом кібератаки. "Виникла тимчасова проблема через програмну помилку в локальній апаратній системі – вона не пов'язана з кібербезпекою", – пояснив речник компанії.

"Це не системна проблема – інші банки могли постраждати від повільності транзакцій лише в тих випадках, коли вони були стороною операції за нашої участі", – додав представник холдингу.

За даними Downdetector, частина американців не могла отримати доступ до основної банківської інформації, зокрема перевірити залишки на рахунках. Також люди скаржилися на неможливість увійти в акаунт та інші труднощі під час використання мобільних застосунків та онлайн-банкінгу.

Що передувало

Цей інцидент відбувся через кілька днів після двох серйозних збоїв, що вплинули на інші сектори економіки США.

Ідеться про серйозний збій у роботі Microsoft у четвер, який тривав кілька годин і вплинув на такі сервіси, як Outlook, Teams і помічник зі штучним інтелектом Copilot.

Після цього неочікувані проблеми вплинули на національну систему управління повітряним рухом, внаслідок чого всі рейси в США в п'ятницю кілька годин очікували на свої вильоти. Авіасполучення по всій країні було порушене і протягом вихідних.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці жовтня 2026 року німецька оборонна компанія Quantum Systems, яка постачає безпілотні системи Україні, стала ціллю кібератаки. Через виявлення шкідливого програмного забезпечення на сервері оновлень Бундесвер тимчасово призупиняв експлуатацію всіх дронів цього виробника.