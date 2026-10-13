В САП засекретили дані про кошти фігурантів справ, які мають перераховувати благодійним фондам? Чому не показали документи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) фактично відмовилась надавати статистику щодо сум, які фігуранти кримінальних проваджень зобов’язуються перераховувати благодійним фондам (БФ) у межах угод про визнання винуватості. Також, пославшись на законодавство, САП не надала документів, які визначають порядок вибору таких фондів, і не пояснила, хто ініціює вибір конкретного отримувача коштів.

Про це повідомив адвокат, керуючий партнер АО "Право та захист" Олег Шрам. Він зазначив, що за інформамією звертався безпосередньо до САП – з офіційним запитом. Зокрема, за його словами, він просив повідомити:

який розмір шкоди державі встановлено вироком;

скільки цієї шкоди фактично відшкодовано до укладення угоди;

скільки особа зобов'язалася відшкодувати після її затвердження;

яка загальна сума відшкодування;

скільки окремо перераховано або мало бути перераховано благодійним фондам та кому саме;

за рахунок яких коштів: власних, застави, арештованих чи вилучених;

чи враховувався такий благодійний внесок при погодженні виду та розміру покарання тощо.

"Жодної цифри щодо кількості угод, встановленої шкоди, її відшкодування чи сум, перерахованих благодійним фондам, САП не надала. Жодного документа щодо порядку або критеріїв вибору БФ теж. Жодного меморандуму. Жодної інформації про те, хто саме ініціює вибір конкретного БФ", – повідомив Шрам.

Фактичну відмову від надання інформації, зазначив він, в САП пояснили положеннями ЗУ "Про доступ до публічної інформації". Який, запевнили в прокуратурі, не зобов'язує їх "створювати нову інформацію" – хоча адвокат, запевнив він, "просив, зокрема, копії вже існуючих документів".

САП відмовилась надавати інф... Джерело: Олег Шрам Розгорнути

САП не надала документів, як... Джерело: Олег Шрам Розгорнути

Відмову від надання інформац... Джерело: Олег Шрам Розгорнути

Разом з тим, зазначив Шрам, в САП, все ж, повідомили, що після затвердження угоди прокурори перевіряють факт сплати штрафів, благодійних внесків та відшкодування шкоди – шляхом перевірки платіжних доручень і строків сплати. Крім того, підкроеслюється, в прокуратурі зазначили:

КПК не визначає перерахування коштів на користь ЗСУ обов'язковою умовою угоди про визнання винуватості – але сторони просто можуть "за взаємною згодою включити таку умову до угоди, якщо вона є добровільною і не суперечить КПК".

При виборі БФ "може враховуватися спеціалізація та спроможність забезпечувати цільову допомогу Силам оборони" – однак, хто саме це оцінює, за якими документами, за якою процедурою і чому в конкретній угоді з десятків чи сотень БФ обирається саме певний фонд, "САП не пояснила".

"Тобто все виглядає десь так: КПК такого платежу не вимагає. Сторони домовляються включити його до угоди. Конкретний БФ якимось чином обирається. Прокурор перевіряє, щоб гроші обраному БФ були перераховані;. Далі САП використання коштів не контролює. При цьому на питання, хто, як і за якими правилами обирає отримувача десятків, сотень млн грн, відповіді немає", – резюмував Шрам.

Адвокат просив копії вже існуючих документів. Джерело: Олег Шрам

Зі свого боку, OBOZ.UA повідомляє, що також направить до САП офіційний запит, в якому попросить розкрити деталі включення до угод про визнання винуватості умов про перерахування коштів БФ. Відповідь прокуратури буде опублікована після того, як вона надійде до редакції.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, правоохоронці викрили керівників двох підрозділів Держпродспоживслужби у Львівській області у продажу посвідчень тракториста-машиніста. Схема полягала в незаконній видачі документів під виглядом платного навчання.