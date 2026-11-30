У ПриватБанку розповіли, чи дійсні долари 1996 року: чи приймають обмінники та банки такі купюри

Банки й обмінники не можуть відмовити в прийманні доларів через рік випуску купюр. Навпаки, вони мають приймати банкноти всіх років, починаючи з 1914-го, зокрема 1996-го, 2013-го та інших. Однак є умова: дизайн і елементи захисту таких купюр мають повністю відповідати вимогам Федеральної резервної системи США (ФРС, аналога центрального банку).

Про це повідомили у ПриватБанку. Там зазначили:

У самих США " жодні "старі" долари з обігу не вилучали " – а навіть якщо це й почне відбуватися, процес триватиме багато років.

" – а навіть якщо це й почне відбуватися, процес триватиме багато років. Юридично різниці між банкнотами різних років немає .

. А тому паніка щодо "старих" доларів вигідна тим, хто може отримати їх за окремим курсом, який зазвичай значно нижчий за реальний.

Які долари називають старими. Джерело: ПриватБанк

Банки й обмінники не приймають старі долари? Скаржтеся до Нацбанку

При цьому підкреслюється: політика уряду США полягає в тому, що всі дизайни банкнот ФРС залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів незалежно від того, коли були випущені – і НБУ дотримується цієї позиції. Відповідно, якщо банк чи обмінник відмовляються приймати у вас банкноту виключно через рік випуску, це порушує вимоги регулятора.

У такому разі, наголошується, варто поскаржитися на установу Нацбанку, яка вам відмовила. Зробити це можна за посиланням.

Так само, підкреслюється, скаржитися слід, якщо обмінники готові прийняти старі долари тільки за заниженим курсом. Наприклад, зменшуючи його на 10 копійок на 1 доларі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше визначеної суми за певний час. При цьому ліміти кожен банк встановлює самостійно. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума за добу становить 100 тис. грн.