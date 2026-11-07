У Києві відбудеться друга церемонія Ukrainian Business Award 2026: нагородження бізнесу, дискусії та виступи TVORCHI й LADA

У Києві відбудеться друга це...

20 листопада в Regent Hill Event Hall у Києві відбудеться друга церемонія нагородження Ukrainian Business Award 2026. Подія об’єднає власників і керівників компаній, підприємців та представників бізнес-спільноти, щоб відзначити досягнення українського бізнесу й створити простір для нових знайомств і партнерств.

У центрі програми — урочисте нагородження компаній за їхні результати, професіоналізм і внесок у розвиток української економіки.

Також на гостей чекає панельна дискусія за участю Ігоря Заболотного, Людмили Калабухи, Ольги Йолтуховської та Геннадія Сорочинського. Учасники поділяться практичним досвідом, ідеями та поглядами на розвиток бізнесу.

Організатори церемонії — Ілля Славгородський, засновник UBA — Ukrainian Business Award, та Владислав Чіріков, співзасновник UBA.

Ведучим вечора стане Дядя Жора. Музичну програму представлять спеціальні гості — гурт TVORCHI та співачка LADA.

Програма передбачає нетворкінг із власниками та керівниками компаній і урочистий банкет. Гості матимуть можливість обмінятися досвідом, обговорити спільні ініціативи та знайти нові напрями для співпраці.

Серед партнерів заходу — NIO, Спілка українських підприємців, Дія.Бізнес, Board, "Янголи Трійки", "Траєкторія 3", Hetman, Procare, taptap та інші компанії.

Дата: 20 листопада 2026 року

Місце: Regent Hill Event Hall, Київ

Початок: 14:00

Instagram UBA: @uba.top

Кількість місць обмежена. Щоб дізнатися умови участі, звертайтеся до організаторів Ukrainian Business Award.