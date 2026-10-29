У Києві масово закриваються популярні ресторани і кафе: кого вже накрив "закладопад"

У Києві спостерігається чергова хвиля закриття закладів громадського харчування, культурних просторів і мережевих книгарень. Частина локацій ліквідується, тоді як решта переходить на сезонні канікули, змінює концепцію або формат роботи.

Про це повідомили в самих закладах. Головними причинами масового закриття та трансформації столичних закладів залишаються суттєве падіння клієнтського потоку та постійна загроза ворожих обстрілів, яка не лише руйнує інфраструктуру й склади, а й змушує бізнес витрачатися на дорожче резервне живлення.

Які заклади в Києві припинили роботу

"Квіткова мафія" – зачинено три з чотирьох локацій у столиці (на вулицях Софіївській, Шота Руставелі та Володимирській). Єдиний працюючий заклад залишається на Подолі, де взимку планується трансформація у "Глінтвейню".

BarOKO – закладено бар на вулиці Софіївській, 4. Команда завершила роботу та провела фінальну вечірку 26 вересня.

– закладено бар на вулиці Софіївській, 4. Команда завершила роботу та провела фінальну вечірку 26 вересня. KREMÓVA – кондитерська на вулиці Басейній, 1/2 працює для гостей до 29 жовтня. Виробництво продовжує діяльність, десерти можна замовити з доставкою або забрати самовивозом.

– кондитерська на вулиці Басейній, 1/2 працює для гостей до 29 жовтня. Виробництво продовжує діяльність, десерти можна замовити з доставкою або забрати самовивозом. VATRA – ресторан на вулиці Архітектора Городецького, 4Б тимчасово припинив приймати гостей і пішов на зимові канікули до весни.

"Сушия" – скорочує кількість закладів у торговельних центрах Києва. У жовтні зачинилася локація в Ocean Plaza, до кінця року очікується закриття ще чотирьох закладів.

– скорочує кількість закладів у торговельних центрах Києва. У жовтні зачинилася локація в Ocean Plaza, до кінця року очікується закриття ще чотирьох закладів. "Міністерство чебуреків" – припинив роботу заклад на Контрактовій площі, 2Б. Команда планує повернутися за цією адресою з новою концепцією (локації на Бессарабці та в KFM працюють).

– припинив роботу заклад на Контрактовій площі, 2Б. Команда планує повернутися за цією адресою з новою концепцією (локації на Бессарабці та в KFM працюють). "Зустріч" – зачинено кафе, останні дні роботи відбулися 27–28 вересня.

MUSHLYA – зачинено ресторан на Русанівському бульварі, 1, а заклад на вулиці Хрещатик, 25 пішов на сезонні канікули до весни.

– зачинено ресторан на Русанівському бульварі, 1, а заклад на вулиці Хрещатик, 25 пішов на сезонні канікули до весни. Oishi bā – припинив роботу у звичному режимі з 18 липня після восьми місяців функціонування.

– припинив роботу у звичному режимі з 18 липня після восьми місяців функціонування. "Стрічка" – зачинено ресторан української кухні на Берестейському проспекті, 53 у вересні 2026 року після двох років роботи.

– зачинено ресторан української кухні на Берестейському проспекті, 53 у вересні 2026 року після двох років роботи. "Хвилі" – припинила роботу чайна на вулиці Володимирській, 82 (із 54 різновидами китайського чаю) 28 серпня 2026 року.

Tres – зачинено гастробар на вулиці Лисенка, 4 наприкінці серпня після 12 років роботи (команда зосередилася на Très Français).

– зачинено гастробар на вулиці Лисенка, 4 наприкінці серпня після 12 років роботи (команда зосередилася на Très Français). 3b Cafe – припинило роботу кафе на вулиці Хорива, 23 на Подолі 16 серпня 2026 року (працювало з 2014 року).

– припинило роботу кафе на вулиці Хорива, 23 на Подолі 16 серпня 2026 року (працювало з 2014 року). Port – зачинено винний бар у провулку Тараса Шевченка, 8-Б влітку 2026 року.

– зачинено винний бар у провулку Тараса Шевченка, 8-Б влітку 2026 року. Pizza di Casa – закрилася піцерія на бульварі Верховної Ради, 17 на початку серпня (працювала з жовтня 2014 року).

"Імбир" – літературне кафе на вулиці Жилянській, 7 продовжило весняні канікули на невизначений термін.

– літературне кафе на вулиці Жилянській, 7 продовжило весняні канікули на невизначений термін. Readeat – зачинено книгарні в ЖК "Комфорт" (вул. Березнева, 12) та "Readeat Місто" (вул. Князів Острозьких, 5/2А) раніше запланованого терміну через знищення центрального складу внаслідок російської атаки.

Розпродаж закладів в Києві

Окремо повідомлялося, що власники столичних закладів дедалі частіше продають їх значними знижками. Місцями вартість продажу може бути вчетверо нижчою за ціну покупки:

Floramora – квітковий магазин продано за $10 тис. при початковій стартовій ціні $45 тис. (вартість об'єкта під час продажу знизилася більш ніж у чотири рази);

– квітковий магазин продано за $10 тис. при початковій стартовій ціні $45 тис. (вартість об'єкта під час продажу знизилася більш ніж у чотири рази); BarOKO – ресторан намагалися продати через майданчик Ugoda за $230 тис., згодом ціну поступово знизили до $70 тис., однак покупець так і не знайшовся, внаслідок чого заклад остаточно припинив роботу;

– ресторан намагалися продати через майданчик Ugoda за $230 тис., згодом ціну поступово знизили до $70 тис., однак покупець так і не знайшовся, внаслідок чого заклад остаточно припинив роботу; "Перша на вугіллі" – мережа мінікафе відчуває зниження клієнтського потоку в центральних районах Києва біля бізнес-центрів за стабільного середнього чеку від початку літа;

– мережа мінікафе відчуває зниження клієнтського потоку в центральних районах Києва біля бізнес-центрів за стабільного середнього чеку від початку літа; "Ровесник" – чайна вимушена залучати дорожче резервне живлення (інвертори з акумуляторами та генератори) й балансувати витрати на оренду, які для стійкості бізнесу не повинні перевищувати 15% доходу.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що київські ресторани зіткнулися зі значним відтоком клієнтів, кількість відвідувачів у середньому скоротилася на 25-30%, а в окремих закладах і торговельних центрах падіння сягає 50%. Тим часом у Львові потік гостей зріс приблизно на 20% і більше.