У крилі Кабміну, де працює Корецький, влаштували ремонт на 54 тис. грн: що відомо про тендер

У Кабміні, за наявною інформацією, можуть проводити масштабний ремонт у крилі будівлі, де працює прем’єр-міністр Сергій Корецький, однак у відкритих закупівлях не вдалося знайти договорів, які б підтверджували загальну вартість таких робіт. Наразі відомо про контракт ТОВ "АЛЕКС-БУД" на 54 тис. грн для заміни пожежного гідранта, проте ця закупівля сама по собі не підтверджує проведення масштабного ремонту, а його замовник, джерело фінансування та повна вартість залишаються невідомими.

Про це заявив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі на Facebook. Він зазначив, що не виявив публічних закупівель, які пояснювали б фінансування масштабного ремонту кількох поверхів.

Наразі немає підтверджених даних про повну вартість робіт, їхнього замовника та джерело оплати. Тому питання про те, хто організував ремонт і на яких підставах залучили підрядників, залишається відкритим.

Що відомо про ремонт у будівлі Кабміну

За словами політолога, інформація про ремонт поширюється серед людей, які відвідують урядову будівлю. Він стверджує, що роботи проводять у крилі, де розташовані робочі приміщення прем’єр-міністра Сергія Корецького. За його словами, ремонт нібито охоплює кілька поверхів, а працівники будівельної бригади ходять у формі з логотипом компанії "Алекс Буд".

Голобуцький також зазначив, що масштаб робіт здивував людей, які пам’ятають урядову будівлю з попередніх років. За його оцінкою, настільки значного ремонту там не було з часів прем’єрства Володимира Гройсмана. Водночас, ці твердження наразі ґрунтуються на інформації, яку навів сам політолог. Відомостей, які б офіційно підтверджували обсяг ремонтних робіт, їхню вартість і перелік приміщень, у наведених матеріалах немає.

Голобуцький також поставив під сумнів доцільність можливого масштабного облаштування робочих кабінетів керівництва уряду під час повномасштабної війни. На його думку, такі витрати потребують особливої прозорості, адже суспільство має розуміти, на що спрямовують бюджетні кошти.

Який тендер на 54 тисячі гривень знайшов політолог

Окрему увагу Голобуцький приділив компанії "Алекс-Буд", яку, за його словами, могли залучити до ремонту. Він заявив, що перевірив доступну історію державних закупівель і не знайшов великих контрактів на ремонт урядових приміщень, які можна було б безпосередньо пов’язати з описаними роботами.

Водночас, політолог навів дані про закупівлю, за якою ТОВ "АЛЕКС-БУД" отримало контракт на 54 тис. грн. Договір датований 5 серпня – після призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром 16 липня. Предмет закупівлі – заміна пожежного гідранта в будівлі Кабінету Міністрів України.

За інформацією, наведеною Голобуцьким, замовником виступило Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну. Проте цей контракт стосується конкретних робіт із заміни пожежного гідранта. Сам по собі він не підтверджує, що компанія виконує масштабний ремонт приміщень прем’єра, а також не дає змоги встановити загальну вартість такого ремонту.

Політолог стверджує, що не знайшов інших великих публічних закупівель відповідних структур Кабміну, які можна було б пов’язати з ремонтом цілого крила будівлі. Водночас відсутність знайдених ним закупівель не доводить, що інших договорів або законних підстав для проведення робіт не існує.

Хто замовив роботи та звідки надходять кошти

Головне питання, яке порушив Голобуцький, стосується фінансування. Якщо ремонт справді має значний масштаб, необхідно з’ясувати, хто виступає його замовником, який кошторис затверджено та з яких коштів оплачують роботи.

Також важливо встановити, чи залучали "Алекс-Буд" безпосередньо, чи компанія може працювати як субпідрядник іншого виконавця. У другому випадку договір на основний обсяг робіт може бути укладений з іншою компанією, а інформація про нього не обов’язково буде очевидною під час перевірки закупівель лише одного підрядника.

У своєму дописі політолог поставив низку запитань: хто замовив ремонт, скільки він коштує, з якого бюджету його фінансують і чи є договір з іншим підрядником. Він наголосив, що суспільство має право знати вартість масштабних робіт у державній будівлі.

Щоб остаточно з’ясувати обставини, потрібні офіційні пояснення Кабінету Міністрів, договори, кошториси та інформація про джерела фінансування. Без цих документів неможливо достовірно визначити, чи пов’язаний контракт на 54 тис. грн із ремонтними роботами, про які повідомляє політолог.

У своєму дописі політолог пов’язав історію з ремонтом із повідомленнями представників місцевого самоврядування про затримки бюджетних платежів. За його словами, громади скаржаться на проблеми з оплатою рахунків, через які вони не можуть вчасно розраховуватися за критично важливі послуги.

Голобуцький поставив питання, за якими критеріями ухвалюють рішення про проведення таких платежів і чому одні видатки доводиться чекати, тоді як інші питання, за його оцінкою, вирішуються швидше. Він також іронічно згадав про так званий "шлагбаум Корецького" – образ, яким у його дописі описано можливі затримки та ручне погодження платежів. Водночас наведені твердження є позицією самого політолога, а конкретні обставини затримок і механізми ухвалення рішень потребують окремого підтвердження.

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