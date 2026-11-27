У країні ЄС заборонили надавати українським біженцям житлову допомогу: 500 людей можуть залишитися на вулиці

В ірландському графстві Мейо українські біженці не зможуть претендувати на соціальне помешкання або допомогу для бездомних. Оскільки найближчими тижнями вони втратять право на державне житло, вирішувати питання з помешканням їм доведеться повністю самостійно.

Як повідомляє The Mayo News, про це заявила директорка з питань житлового господарства Ради графства Кетрін Макконнелл. Йдеться про сотні людей, зокрема сім'ї з дітьми.

У чому полягає проблема

У Ірландії із травня 2026 року поетапно згортають програму фінансування комерційного житла для українців із тимчасовим захистом. Мета – зменшити залежність від готелів та перейти до більш сталої системи розміщення.

Найближчими місяцями нове житло доведеться шукати майже 500 українцям. Це пов’язано із завершенням контрактів з готелями, де їх розселили:

30 листопада – виселять 246 осіб ;

; а 31 січня 2027 року – ще 246 біженців.

Коментуючи цю ситуацію, член Ради графства Майкл Кілкойн на засіданні установи у листопаді висловив побоювання, що після виселення з державних закладів українські сім'ї можуть опинитися просто на вулиці.

"Якщо 50 із них опиняться на The Mall (зеленої зона в центрі адміністративного центру Мейо, міста Каслбар – Ред.), будучи бездомними разом зі своїми маленькими дітьми, ви хочете сказати мені, що місцевій владі доручено просто залишити їх там?" – запитав він.

Кетрін Макконнелл відповіла, що, за інформацією Міністерства юстиції, українці не мають права на житлову підтримку – її надаватимуть тільки українцям, які отримали ірландське громадянство. Водночас їм запропонують місця в державних центрах розміщення, де вони мають самостійно дбати про свої потреби.

Ситуація із бездомністю у Мейо

За даними місцевої влади, понад 250 людей у Мейо, серед яких 63 дитини, вже перебувають у місцях екстреного розміщення. Крім того, у 2025 році в списку очікування на соціальне житло в графстві було 1046 домогосподарств.

Майкл Кілкойн попередив, що виселення сотень українців може додатково посилити тиск на місцевий ринок нерухомості. Незалежний член ради Петсі О’Браєн також звернув увагу на нестачу інфраструктури, оскільки за час повномасштабної російської агресії нову домівку в Мейо знайшли щонайменше 3943 українці.

Також О’Браєн зазначив, що інфраструктура Ірландії не встигає за зростанням населення, тому місцевій владі дедалі складніше забезпечувати потреби всіх мешканців.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що біженці з України в Ірландії зіштовхуються з випадками недобросовісної поведінки з боку орендодавців, які вимагають у них гроші за розселення у субсидованому державою помешканні. В такій ситуації вони змушені платити, оскільки не мають до кого звернутися по захист своїх прав.