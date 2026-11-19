У АТБ "з'явилося" обмеження на продаж важливих продуктів: що відбувається насправді

Одна з найбільших торгівельних мереж України АТБ запровадила обмеження на продаж соняшникової олії – не більше 6 пляшок за одну покупку. Але це частково правда – жодних нових лімітів у супермаркетах не з'являлося, але продовжують діяти попередні.

Про нещодавнє запровадження обмежень повідомила низка українських медіа та Telegram-каналів. Але працівник мережі заявив Telegraf, що ці заходи діють з кінця літа, коли Росія завдали низки ударів по найбільшим продуктовим скаладам в Україні.

Обмеження застосовуються у супермаркетах, так і під час час покупки онлайн і поширюються і на інші продукти:

оцет;

крупи;

макарони;

сіль;

борошно;

цукор.

Оголошення про обмеження в АТБ. Джерело: Telegram

Причому якщо на сайті програмно неможливо додати до кошика більше 6 одиниць товару, на який поширюється ліміт, у магазині покупцю, який спробує обійти обмеження за допомогою пробивання декількох чеків поспіль, можуть відмовити в обслуговуванні.

Працівник АТБ зазначив, що метою обмежень також є запобігання випадкам спекуляції – коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі у магазинах мережі. Це збільшує навантаження на логістику, яка призначена для безперебійного постачання свіжих продуктів, зокрема в прифронтові райони.

АТБ можуть продати іноземцям

АТБ уже тричі намагалися придбати іноземні інвестори, а останні переговори з німецькою Lidl тривали з березня до липня 2026 року. Інтерес до українського ритейлера з боку європейського бізнесу пояснюється не лише масштабами мережі, а й можливістю швидко закріпитися на великому ринку.

Для попереднього аналізу фінансових показників було залучено міжнародну консалтингову компанію Deloitte, яка провела так званий високорівневий аналіз звітності АТБ, Але до повноцінної процедури комплексної перевірки бізнесу, відомої як due diligence, справа не дійшла. Але інші джерела стверджують, що Lidl усе ж зробив пропозицію щодо придбання, але вона не влаштувала власників АТБ.

Залежно від методики оцінювання бізнес може коштувати від $2-2,5 млрд до $6,1-7,7 млрд, однак остаточна угода поки відкладається через розбіжності в ціні та воєнні ризики.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мережа магазинів "Сільпо-Фуд" визнала понад 1,5 млрд грн збитків через російські атаки за січень-вересень 2026 року, зокрема списавши 1,4 млрд грн оборотних та 53,4 млн грн необоротних активів. Росія пошкодила або знищила понад 20 об’єктів Fozzy Group, а остаточна сума втрат продуктової мережі може зрости, оскільки компанія продовжує інвентаризацію та відновлення магазинів.