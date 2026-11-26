Туроператор скасував путівку й відмовився повертати 67 тис. грн: як українець повернув гроші

Українці мають право на повернення коштів за туристичні подорожі, які не відбулися, однак туроператори та турагенти не завжди добровільно виконують свої зобов’язання. У такому разі споживачам доводиться звертатися до державних органів, щоб відстояти свої права. Подібна ситуація сталася на Рівненщині, де місцевому мешканцю вдалося повернути 67 тис. грн за невдалу поїздку лише після втручання державний органів.

Туристична подорож не відбулася з вини туроператора. Попри це, клієнту відмовили у поверненні грошей, тому він звернувся до Держпродспоживслужби, про що повідомили у головному управлінні відомства у Рівненській області.

"Фахівці Держпродспоживслужби розглянули звернення та провели консультаційну роботу щодо необхідності дотримання вимог законодавства … У результаті вжитих Держпродспоживслужбою заходів права споживача поновлено, а кошти в розмірі 67 200 гривень повернуто", – зазначили у службі.

Хто відповідає за невдалу подорож

Відповідно до статті 20 Закону України "Про туризм", саме туроператор відповідає перед туристом за невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування. Щоб уникнути проблем із поверненням коштів, у Держпродспоживслужбі радять перед купівлею туру:

перевіряти інформацію про туроператора та турагента;

уважно читати договір, зокрема умови скасування подорожі;

зберігати документи про оплату та листування з компанією;

у разі порушення умов договору спочатку звертатися до компанії з письмовою вимогою повернути кошти.

Якщо врегулювати ситуацію не вдається, споживач може подати звернення до Держпродспоживслужби або її територіального управління.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за перші шість місяців 2026 року в Україні зафіксували 4,82 млн туристичних ночівель зі сплатою податкового збору, що на 12,7% більше, ніж торік, а найбільше туристів прийняли Львівщина, Івано-Франківщина, Київ, Закарпаття та Київщина. Водночас найшвидше зростала туристична активність у Київській, Харківській, Запорізькій, Закарпатській та Одеській областях, а кількість іноземних ночівель за весну збільшилася на 27%.