Цим фахівцям готові платити до 90 тис. грн: які професії стали найприбутковішими в Україні

У 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності: штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників, тоді як найбільше вакансій роботодавці розміщували для продавців, водіїв, вантажників і різноробочих.

Найбільше роботодавці шукають продавців, водіїв, вантажників і різноробочих, а в деяких популярних офісних та онлайн-професіях конкуренція серед кандидатів залишається значно вищою. Про це свідчать дані профільного порталу для пошуку нерухомості.

Кому в Україні пропонують найбільші зарплати у 2026 році

За даними фахівців, у жовтні найвищі медіанні зарплати пропонували представникам будівельних і робітничих спеціальностей. Абсолютним лідером став штукатур, якому роботодавці готові платити в середньому 90 тис. грн. Зазначається, що це більше, ніж пропозиції для багатьох інших технічних фахівців та працівників популярних сфер.

Високі зарплати також пропонують водіям міжнародних рейсів та майстрам будівельних робіт. Зокрема, далекобійники, муляри та фасадники могли розраховувати на медіанну зарплату 70 тис. грн.

Топ професій із найвищими зарплатами у жовтні 2026 року

Професія Зарплата Штукатур 90 000 грн Далекобійник 70 000 грн Муляр 70 000 грн Фасадник 70 000 грн Плиточник 65 000 грн Рихтувальник 61 500 грн Маляр 60 000 грн Будівельник 57 500 грн Сантехнік 53 750 грн Автомаляр 50 000 грн Виконроб 50 000 грн Машиніст екскаватора 50 000 грн Монтажник 50 000 грн Електрик 50 000 грн

Таким чином, найбільш високо оплачуваними залишаються спеціалісти, які мають практичні навички, досвід роботи з будівельними матеріалами, обладнанням, технікою або можуть виконувати складні ремонтні завдання. Високі зарплати в цій категорії також можуть бути пов'язані з необхідністю швидко знаходити кваліфікованих працівників, яких не вистачає на ринку.

Зокрема, штукатурів, мулярів, фасадників і плиточників залучають до робіт на будівельних об'єктах, ремонту житла, відновлення пошкоджених будівель та інших проєктів. У таких сферах важливими залишаються не лише формальна освіта, а й практичний досвід, швидкість виконання робіт та якість результату.

Найбільше вакансій – для продавців, водіїв і вантажників

Високі зарплатні пропозиції та кількість вакансій – не одне й те саме. Якщо будівельні спеціальності опинилися серед лідерів за рівнем оплати, то найбільше оголошень у жовтні роботодавці розміщували для працівників торгівлі, логістики та фізичної праці. Найчастіше компанії шукали:

продавців – 8 127 вакансій;

водіїв – 7 427 вакансій;

вантажників – 4 034 вакансії;

різноробочих – 3 505 вакансій;

кухарів – 2 603 вакансії;

охоронців – 2 219 вакансій.

Професії залишаються важливими для повсякденної роботи бізнесу. Роздрібна торгівля потребує персоналу для обслуговування покупців, логістичні компанії – водіїв і працівників складів, а виробництво та будівництво – людей, які виконуватимуть фізичні завдання.

Водночас, велика кількість оголошень не завжди означає, що знайти роботу на такій посаді просто. Усе залежить від регіону, графіка, вимог до досвіду, зарплатних очікувань та умов праці.

На деякі вакансії претендують десятки й сотні людей

На українському ринку праці є й протилежна ситуація – коли вакансій відносно небагато, а охочих отримати роботу значно більше. Найбільшу конкуренцію серед кандидатів у жовтні зафіксували на окремих посадах, пов'язаних з онлайн-торгівлею, кадровою роботою та створенням контенту. Зокрема, найбільше відгуків на одну вакансію отримували:

менеджери інтернет-магазинів – у середньому близько 175 відгуків;

HR-фахівці – 46,2 відгуку;

оператори чату – 40,1 відгуку;

копірайтери – 35,4 відгуку.

Найскладніше знайти роботу в цій категорії, судячи з кількості відгуків, менеджерам інтернет-магазинів. На одну вакансію в середньому претендують приблизно 175 кандидатів. Зазначається, що це свідчить про високу конкуренцію серед пошукачів, які розглядають дистанційну роботу, зайнятість у сфері продажів через інтернет або позиції, пов'язані з комунікацією та адмініструванням онлайн-магазинів.

Водночас, на робітничі спеціальності конкуренція може бути нижчою, а потреба роботодавців – більшою. Через це компаніям доводиться переглядати зарплатні пропозиції та умови, щоб залучити необхідних працівників.

Як за рік зросли зарплати електриків, сантехніків та монтажників

Кадровий дефіцит впливає не лише на кількість вакансій, а й на зарплати. За рік найбільше зростання медіанних пропозицій серед окремих робітничих професій зафіксували в електриків, сантехніків, монтажників та плиточників.

Електрикам у жовтні 2026 року пропонували зарплати на 25% вищі, ніж роком раніше. Медіанна пропозиція сягнула 50 тис. грн. Для сантехніків зарплати зросли на 21%, монтажників – на 20%, а плиточників – на 19,2%.

Особливо помітно змінилася оплата праці штукатурів. У жовтні 2025 року медіанна зарплата для них становила 68 750 грн, а через рік зросла до 90 тис. грн. Таким чином, приріст становив майже 24%.

Професія Зростання за рік Зарплата у жовтні 2026 Далекобійники +14,3% 70 000 грн Муляри +8,3% 70 000 грн Малярі +14,2% 60 000 грн Будівельники +13% 57 500 грн Автомалярі +10% 50 000 грн Машиністи екскаватора +14% 50 000 грн Виконроби майже без змін 50 000 грн

Для виконробів зарплатні пропозиції практично не змінилися, торік роботодавці також пропонували близько 50 тис. грн, це відрізняється від ситуації в інших робітничих професіях, де оплата поступово зростала.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна пов'язує зростання оплати праці з нестачею кадрів. За її словами, робітничі спеціальності залишаються однією з найбільш актуальних потреб українського ринку праці, а дефіцит працівників змушує бізнес підвищувати зарплати.

За даними OLX Робота, робітничі професії в Україні залишаються найбільш затребуваними, а дефіцит кадрів підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. Зокрема, у жовтні 2026 року найпомітніше зарплати зросли в електриків (+25%), сантехніків (+21%), монтажників (+20%) і плиточників (+19,2%). Водночас серед найчастіше розміщуваних вакансій були продавці, водії, вантажники, різноробочі, кухарі та охоронці.

У яких областях платять найбільше

Зарплати в Україні суттєво відрізняються залежно від регіону та сфери діяльності. На рівень оплати впливають концентрація бізнесу, попит на спеціалістів, економічна активність, кількість підприємств та ситуація з кадрами.

За даними за серпень 2026 року, у сфері медицини та фармацевтики найвищу медіанну зарплату зафіксували на Херсонщині – 150 тис. грн. У сфері нерухомості лідером стала Київщина, де пропонували 60 тис. грн. В Одесі медіанна зарплата в цій сфері становила 55 тис. грн, а на Хмельниччині – 50 тис. грн.

Якщо ж розглядати виробництво та робітничі професії, найпомітніше зростання зарплат зафіксували на Львівщині. У серпні медіанна пропозиція там сягнула 40 тис. грн, що на 40,4% більше, ніж роком раніше. На Київщині працівникам виробничих і робітничих спеціальностей пропонували в середньому 35 тис. грн – це на 19% більше за торішній показник.

Регіональні відмінності свідчать про те, що навіть у межах однієї професії зарплати можуть суттєво відрізнятися. В одних областях роботодавці активніше розширюють виробництво або шукають персонал для нових проєктів, в інших попит може бути нижчим, що впливає на рівень пропозицій.

На Київщині найбільше вакансій, а на Дніпропетровщині шукають виробничих працівників

Київська область залишається одним із найбільших центрів працевлаштування в Україні. За даними за серпень 2026 року, найбільше вакансій там розміщували у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель, виробництва, логістики, доставки та готельно-ресторанного бізнесу.

Найбільше оголошень у Київській області було у роздрібній торгівлі, продажах і закупівлях – 6 517. Виробництво та робітничі професії посіли друге місце з 5 289 вакансіями. Ще 4 689 оголошень стосувалися логістики, складів і доставки. У готельно-ресторанному бізнесі та туризмі розмістили 2 982 вакансії, а у будівництві та облицювальних роботах – 2 239.

На Дніпропетровщині найбільше вакансій було у виробництві та робітничих спеціальностях – 2 142 оголошення. Ще 2 091 вакансія стосувалася логістики, складів і доставки. Київщина концентрує значну кількість торговельних, логістичних і сервісних підприємств, тоді як Дніпропетровщина залишається важливим промисловим центром із потребою у виробничому персоналі.

Для порівняння, середня зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн. За рік цей показник збільшився на 23%, однак порівняно з липнем зменшився на 1,1%. Найвищу середню зарплату зафіксували у Києві – 48 705 грн. У Львові вона становила 33 981 грн, а в Київській області – 32 404 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 січня 2027 року базовий оклад від 40 000 грн пропонують установити для лікарів не лише в лікарнях і поліклініках, а й у школах, спортивних установах і закладах соцзахисту. Для медсестер і фельдшерів пропонують мінімальний оклад у 27 000 грн.