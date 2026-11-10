Ціни в Україні стрімко зростають: що відбулося з вартістю ключових продуктів харчування
Ціни на продукти в Україні п...
Джерело: magnific
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У жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,7% порівняно з вереснем, а річна інфляція прискорилася до 10,9% – проти 10% місяцем раніше. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць також подорожчали в середньому на 1,7%, а за рік – на 9,2%.
Таким чином, річний показник інфляції продовжив зростати, що означає прискорення темпів зростання споживчих цін. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, оприлюднені 10 листопада.
Інфляція в Україні: офіційна статистика
Як змінилися ціни на продукти
За останній рік, за даними офіційної статистики, в Україні найбільше подорожчали такі три види продуктів:
- риба та продукти з риби – на 23,6%;
- хліб і хлібопродукти – 21,3% (з них сам хліб – на 15,6%);
- соняшникова олія – 20%.
Ціни на основні продукти в Україні.
Джерело: Держстат
Водночас лише для трьох продуктових груп було зафіксовано зниження цін. Це:
- яйця – "мінус" 3,6%;
- фрукти – "мінус" 2,2%;
- масло – "мінус" 1,5%.
Ціни на безалкогольні напої при цьому піднялися на 10,2%. А алкоголь і тютюн подорожчали на 17,1% – в основному, за рахунок зростання цін на тютюнові вироби аж на 22,9%.
Як змінилися ціни поза продуктовим кошиком
Що стосується інших споживчих цін, то Держстат вчергове зафіксував здешевлення одягу та взуття ("мінус" 4,5% і 4,2% за рік відповідно). Все інше лише дорожчало. Так, послуги:
- транспорту зросли в ціні на 40,6% за рік;
- освіти – на 19,8%;
- зв'язку – на 16,1%.
Відчутно змінились і комунальні тарифи. Зокрема:
- водопостачання стало дороже на 106,5% (тобто понад удвічі);
- каналізація – на 99,3%;
- прибирання сміття – на 19,5%.
Не переглядалися за минулий рік комунальні тарифи, на підвищення яких діє мораторій, – це газ та опалення. Також не було подорожчання електроенергії для побутових споживачів
Як повідомляв OBOZ.UA, найближчим часом ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж передбачалося. Національний банк прогнозує, що споживча інфляція у 2026 році становитиме не 10%, як заявлялося раніше, а 12,5%.
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