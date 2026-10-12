Ціни різко зросли: де в Україні оренда однокімнатних квартир подорожчала майже удвічі

У багатьох великих містах України здорожчала оренда 1-кімнатних квартир. Найбільше – у Тернополі, де за останній рік вартість оренди такого житла зросла одразу на 80% – до 18 000 грн (тут і далі – медіанна ціна: половина значень вище цього рівня, а половина – нижче).

Також значно подорожчала оренда в Хмельницькому. За даними аналітиків великого профільного порталу, станом на середину жовтня ціни тут зросли на 45% – до 16 000 грн.

Відразу на 44% зросли ціни в Івано-Франківську. А у Львові – на 38%.

У Дніпропетровську подорожчання склало 36%. А крім того, у:

Черкасах і Миколаєві – 33%;

Полтаві – 30%;

Рівному та Вінниці – 29%.

У багатьох великих містах Ук... Джерело: lun.ua Розгорнути

Де оренда подешевшала

Знизилися ж ціни лише в 1 місті з усіх, у яких було проведено дослідження ринку. Ним стали Суми, де вартість житла знизилася на 8%.

Не відбулося змін також лише в 1 місті. Ним став Київ.

Скільки коштує орендувати 1-кімнатну квартиру в Україні

Загалом, як зазначається, орендувати 1-кімнатну квартиру в Україні можна в середньому за ціною від 4 000 до 24 800 грн. Найдорожче – у Львові, власне, 24 800 грн. А також у:

Івано-Франківську – 22 500 грн;

Луцьку, Тернополі, Вінниці – 18 000 грн,

Києві – 17 000 грн;

Хмельницькому, Черкасах – 16 000 грн;

Дніпрі – 15 000 грн.

Найдешевше – у Херсоні. Тут оренда такого житла коштує в середньому 4 000 грн. А також:

Сумах – 6 000 грн;

У Запоріжжі – 7 000 грн;

Чернігів – 7 500 грн;

Миколаїв – 8 000 грн;

у Кропивницькому – 9 000 грн;

Харкові – 9 500 грн.

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, разом з тим, у більшості великих міст України подорожчали однокімнатні квартири. Найбільше – у Луцьку. За календарний рік вартість такого житла там зросла на 28%, до 62 000 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).