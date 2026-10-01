Ціни на популярний напій в Україні б'ють рекорди: скільки коштує і де дорожче
Скільки коштує кава в Україн...
Джерело: Unsplash
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Протягом останніх 10 років в Україні стрімко подорожчала кава – з 15 др 46 грн за чашку еспресо. Ціни змінилися не лише через інфляцію, валютні коливання всередині країни, але й через зростання вартості сировини на міжнародному ринку.
Про це свідчать дані аналітиків Poster POS та Opendatabot, про що повідомляють медіа. Вони наголошують, що з 2017 року світові ціни на кавові зерна зросли в 1,5-2,5 раза, крім того вплинули й військові ризики – у серпні 2026 року російські безпілотники пошкодили завод компанії Mondelez на Сумщині, де фасувалася кава брендів Jacobs, Carte Noire
Як змінювалися ціни на еспресо в Україні
- 2017 рік: 15 грн.
- 2021 рік: 21 грн.
- 2022 рік: 25 грн.
- 2023 рік: 29 грн.
- 2024 рік: 35 грн.
- 2025 рік: 41 грн.
- Вересень 2026 року: 46 грн
Де в Україні найдорожча кава
Завдяки жорсткій конкуренції та великій кількості МАФів Київ опинився лише всередині списку з показником 43 грн за еспресо – на рівні Вінничини та Тернопільщини. А найвищі ціни виявилися на заході та півдні:
- Львівська та Одеська області – 52 грн;
- Волинська область – 48 грн;
- Дніпропетровська та Донецька області – 47 грн;
- Закарпатська та Миколаївська області – 45 грн;
- Івано-Франківська область – 44 грн.
У Чернівецькій, Київській, Харківській, Херсонській та Полтавська областях за порцію еспресо доведеться віддати в середньому 40-42 грн.
Регіони з найдешевшою кавою
Найдешевше еспресо можна знайти у Запорізькій та Кіровоградській областях. Кав’ярні в цих регіонах – наче портал у 2024 рік, коли за каву можна було заплатити 35 грн. Саме стільки вона коштує тут і зараз. Також в ниху рейтингу Черкаська, Рівненська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Сумська області, де чашка експресо коштує 36-39 грн;
Також OBOZ.UA повідомляв, що у вересні 2026 року мед нового врожаю в Україні коштує близько 300-600 грн за літр, тоді як рік тому мінімальна ціна стартувала зі 120 грн. Подорожчання пояснюють зростанням собівартості й логістичних витрат, обмеженою пропозицією та дорожчим експортом.
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