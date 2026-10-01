Ціни на популярний напій в Україні б'ють рекорди: скільки коштує і де дорожче

Протягом останніх 10 років в Україні стрімко подорожчала кава – з 15 др 46 грн за чашку еспресо. Ціни змінилися не лише через інфляцію, валютні коливання всередині країни, але й через зростання вартості сировини на міжнародному ринку.

Про це свідчать дані аналітиків Poster POS та Opendatabot, про що повідомляють медіа. Вони наголошують, що з 2017 року світові ціни на кавові зерна зросли в 1,5-2,5 раза, крім того вплинули й військові ризики – у серпні 2026 року російські безпілотники пошкодили завод компанії Mondelez на Сумщині, де фасувалася кава брендів Jacobs, Carte Noire

Як змінювалися ціни на еспресо в Україні

2017 рік: 15 грн.

15 грн. 2021 рік: 21 грн.

21 грн. 2022 рік: 25 грн.

25 грн. 2023 рік: 29 грн.

2024 рік: 35 грн.

35 грн. 2025 рік: 41 грн.

41 грн. Вересень 2026 року: 46 грн

Де в Україні найдорожча кава

Завдяки жорсткій конкуренції та великій кількості МАФів Київ опинився лише всередині списку з показником 43 грн за еспресо – на рівні Вінничини та Тернопільщини. А найвищі ціни виявилися на заході та півдні:

Львівська та Одеська області – 52 грн;

Волинська область – 48 грн ;

; Дніпропетровська та Донецька області – 47 грн ;

; Закарпатська та Миколаївська області – 45 грн ;

; Івано-Франківська область – 44 грн.

У Чернівецькій, Київській, Харківській, Херсонській та Полтавська областях за порцію еспресо доведеться віддати в середньому 40-42 грн.

Регіони з найдешевшою кавою

Найдешевше еспресо можна знайти у Запорізькій та Кіровоградській областях. Кав’ярні в цих регіонах – наче портал у 2024 рік, коли за каву можна було заплатити 35 грн. Саме стільки вона коштує тут і зараз. Також в ниху рейтингу Черкаська, Рівненська, Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Сумська області, де чашка експресо коштує 36-39 грн;

Також OBOZ.UA повідомляв, що у вересні 2026 року мед нового врожаю в Україні коштує близько 300-600 грн за літр, тоді як рік тому мінімальна ціна стартувала зі 120 грн. Подорожчання пояснюють зростанням собівартості й логістичних витрат, обмеженою пропозицією та дорожчим експортом.