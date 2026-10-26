Ціни на оренду квартир у Києві пішли на спад: скільки тепер коштує житло

У жовтні 2026 року оренда житла в столиці пішла на спад. Тепер оренда однокімнатної квартири в Києві коштує медіанно 17 тис. грн на місяць, двокімнатної – 25 тис. грн, а трикімнатної – 38,3 тис. грн. Найдешевше однокімнатне житло пропонують у Деснянському районі – за 9 тис. грн, тоді як на Печерську медіанна ставка сягає 35 тис. грн.

Про це свідчать дані профільного порталу для пошуку нерухомості. Наразі вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 17 тис. грн на місяць, це стільки ж, скільки й рік тому. Однак за останні пів року ставка зменшилася на 2%, а лише за останній місяць – майже на 6%.

Скільки коштує оренда житла в Києві. Джерело: ЛУН

Двокімнатні квартири в столиці здають за медіанною ціною 25 тис. грн на місяць. Порівняно з жовтнем минулого року цей показник зріс на 4,2%. Водночас за останні шість місяців оренда такого житла подешевшала майже на 4%.

Найбільші зміни відбулися в сегменті трикімнатних квартир. У жовтні їхня медіанна вартість оренди становила 38,3 тис. грн на місяць, це на 9% менше, ніж рік тому, і на 7% менше, ніж пів року тому. За останній місяць ставка знизилася ще майже на 6%.

Отже, за рік найбільше втратили в ціні саме просторі квартири. Якщо ж порівнювати ситуацію з весною 2026 року, орендні ставки зменшилися в усіх трьох категоріях житла. На вартість оренди впливають характеристики самих квартир, їхнє розташування, стан будинку та готовність орендодавців конкурувати за потенційних мешканців.

Орендодавці хочуть більше, ніж платять орендарі

Різниця між цінами в оголошеннях і вартістю квартир, які вже знайшли мешканців, допомагає краще зрозуміти ситуацію на ринку. Дані сервісу для пошуку квартир свідчать, що медіанна ціна активних пропозицій вища за оцінку медіанної вартості оренди квартир, які вже здали.

За скільки часу можна здати квартиру в Києві. Джерело: ЛУН

В однокімнатному сегменті медіанна ціна в актуальних оголошеннях становить 17 тис. грн на місяць. Для вже зданих квартир відповідний показник оцінюється в 15,5 тис. грн. Для двокімнатного житла різниця ще помітніша, 25 тис. грн у пропозиціях проти 21,7 тис. грн серед квартир, які вже знайшли орендарів.

Найбільший розрив спостерігається в сегменті трикімнатних квартир. Медіанна ціна активних оголошень становить 38,3 тис. грн, тоді як для зданого житла – 30,4 тис. грн на місяць.

Доступніші квартири частіше знаходять орендарів і потрапляють до категорії вже зданого житла. Водночас різницю між показниками не можна вважати прямою знижкою, яку власники погоджуються надати під час переговорів. Ідеться про порівняння двох різних груп квартир, які можуть відрізнятися за станом, розташуванням, площею та іншими характеристиками.

Як швидко квартири знаходять орендарів

Попри зниження вартості оренди, столичний ринок не демонструє ознак зникнення попиту. За даними ЛУН, однокімнатна квартира в Києві знаходить орендаря за медіанний термін у п'ять днів. Для двокімнатного житла цей показник становить вісім днів, а для трикімнатного – 12 днів.

У річному вимірі терміни здавання квартир не змінилися. Проте порівняно з весною житло стало знаходити мешканців швидше. Пів року тому на здавання однокімнатної квартири потрібно було сім днів, двокімнатної – дев'ять, а трикімнатної – 16 днів.

Водночас, останній місяць приніс певне сповільнення. Якщо раніше однокімнатну квартиру в середньому здавали за медіанний термін у чотири дні, то тепер – за п'ять. Для двокімнатного житла показник збільшився із шести до восьми днів, а для трикімнатного – з десяти до 12 днів.

Таким чином, хоча в жовтні пошук орендарів дещо затягнувся, загалом порівняно з весною ситуація залишається сприятливішою для власників квартир. Найшвидше традиційно знаходять мешканців однокімнатні квартири, тоді як просторіше житло потребує більше часу.

Чому оренда в Києві дешевшає

На столичний ринок одночасно впливають кілька чинників, які можуть діяти в протилежних напрямках. З одного боку, Київ залишається великим центром зайнятості, освіти та ділової активності. Це підтримує потребу в орендному житлі серед людей, які працюють у столиці, переїжджають сюди або не мають власної квартири.

З іншого боку, безпекова ситуація та очікування складного опалювального сезону можуть змінювати плани потенційних орендарів. Регулярні обстріли, загроза тривалих відключень електроенергії та ризики перебоїв із комунальними послугами здатні спонукати частину мешканців тимчасово виїжджати з міста або відкладати повернення.

Як пояснює керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна, якщо такі рішення набувають значного масштабу, вони можуть впливати на орендні ставки. Водночас ситуацію не варто зводити лише до загального зменшення попиту на столичне житло.

Змінюються й вимоги людей до квартир. Окрім ціни, орендарі можуть звертати більше уваги на відносну безпеку району, автономність будинку, стабільність опалення та водопостачання, роботу ліфтів під час відключень електроенергії й доступність укриттів.

Тому дві квартири зі схожою площею та вартістю можуть мати різну привабливість залежно від умов проживання під час блекаутів. Будинок із резервним живленням, стабільним опаленням або іншими рішеннями для автономної роботи може виявитися цікавішим для орендаря, навіть якщо його оренда коштує дорожче.

За оцінкою Кірюхіної, йдеться не тільки про можливе зменшення інтересу до оренди в Києві, а й про перерозподіл попиту – між столицею та іншими містами, а також між різними типами житла.

У яких будинках орендувати квартиру найдешевше

Вартість оренди в Києві істотно залежить від типу будинку. За даними фахівців, найдоступніші пропозиції зазвичай зосереджені в хрущовках і панельних будинках, тоді як новобудови та окремі категорії старого житлового фонду можуть коштувати значно дорожче.

Однокімнатна квартира в хрущовці або панельному будинку коштує медіанно 11-12 тис. грн на місяць. У будинках спецпроєктів, зведених у 1991–2010 роках, оренда становить близько 14 тис. грн. У новобудовах після 2010 року ціна зростає до 21 тис. грн.

Окрему категорію становлять дореволюційні будинки, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 26 тис. грн на місяць. Такий рівень може бути пов'язаний із розташуванням, характеристиками конкретного житла та особливостями будівель, однак сам вік будинку не визначає остаточну ціну.

У сегменті двокімнатних квартир розрив також значний. Якщо в хрущовках і панельних будинках медіанна оренда становить близько 14 тис. грн, то в новобудовах вона сягає 35 тис. грн на місяць.

Ще більша різниця помітна серед трикімнатних квартир. У хрущовках і панельних будинках медіанна ставка становить 16 тис. грн, тоді як у новобудовах після 2010 року вона досягає 58 тис. грн.

Отже, вибір типу будинку може суттєво вплинути на щомісячні витрати. Для тих, хто прагне заощадити, старіший житловий фонд може бути доступнішою альтернативою новобудовам. Водночас під час вибору важливо враховувати технічний стан будинку, якість комунікацій, наявність укриття та можливість користуватися основними зручностями під час відключень.

Де в Києві найдорожча та найдешевша оренда

Географія орендних ставок у столиці залишається нерівномірною. Навіть у межах одного міста вартість квартир однакової кількості кімнат може відрізнятися в кілька разів залежно від району.

Найдорожчим районом для оренди однокімнатного житла залишається Печерський. Медіанна ставка тут становить 35 тис. грн на місяць. На другому місці – Шевченківський район із показником 22 тис. грн. Далі розташувалися Голосіївський район, де оренда коштує близько 21 тис. грн, і Подільський із медіанною ставкою 20 тис. грн.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти в Деснянському районі. Медіанна вартість оренди тут становить лише 9 тис. грн на місяць – майже вчетверо менше, ніж на Печерську.

За рік оренда однокімнатних квартир у Деснянському районі подешевшала на 10%. Водночас в інших частинах столиці зафіксовано зростання: у Подільському районі ставка збільшилася на 18%, а в Шевченківському та Голосіївському – на 5%.

Різниця між районами зберігається й у сегменті більш просторого житла. Оренда двокімнатної квартири коштує медіанно 11 тис. грн у Деснянському районі проти 45 тис. грн у Печерському. Для трикімнатних квартир розрив ще більший, від 14 тис. грн у Деснянському районі до 67,5 тис. грн у Печерському.

Оренда стала доступнішою відносно зарплат

Попри те, що оренда однокімнатної квартири в Києві коштує 17 тис. грн на місяць, її фінансове навантаження на бюджет найманих працівників зменшилося. За розрахунками ЛУН і Work.ua, у жовтні 2026 року така оренда еквівалентна 45% медіанної зарплати в столиці.

Для порівняння, рік тому на оренду однокімнатної квартири потрібно було спрямовувати 57% медіанної зарплати, а пів року тому – 50%. Отже, житло стало доступнішим відносно заробітків. Водночас це не означає, що оренда перестала бути значною статтею витрат, за наведеними розрахунками, вона й надалі потребує майже половини медіанного місячного доходу.

Крім того, співвідношення орендної плати та зарплати не враховує інших обов'язкових витрат – оплати комунальних послуг, харчування, транспорту та повсякденних потреб. Тому реальна доступність житла для конкретної людини залежить не лише від середньоринкових показників, а й від її доходу та складу сім'ї.

Чи вигідно зараз купувати квартиру в Києві

Ще один показник, який дає змогу оцінити столичний ринок нерухомості, – співвідношення вартості купівлі квартири до доходу від її оренди. За даними аналітиків, у жовтні 2026 року ціна однокімнатної квартири в Києві еквівалентна 14,8 року орендних платежів. За останній рік цей показник збільшився на 8%.

Купівля квартири стала дорожчою відносно потенційного доходу, який можна отримати від її здавання в оренду. Іншими словами, співвідношення ціни житла та річної орендної плати змінилося не на користь інвестора, який розраховує повернути вкладені кошти завдяки орендним надходженням.

Однак, цей показник не слід сприймати як точний термін окупності нерухомості. Він не враховує витрат на ремонт, податків, періодів простою без орендарів, обслуговування квартири та можливих змін цін на житло й орендних ставок у майбутньому.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 23 жовтня 2026 року власники квартир, будинків і нежитлових приміщень, які здають нерухомість звичайним фізичним особам, сплачуватимуть 5% ПДФО та 5% військового збору – загалом 10% замість 23%. Водночас орендодавці повинні самостійно декларувати доходи за результатами року та сплачувати податки, а для окремих видів доходів і ситуацій продовжують діяти інші правила оподаткування.