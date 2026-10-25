Ціни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцям

Світові ціни на нафту Brent підскочили до 116 доларів за барель, а американська WTI перевищила 100 доларів, що створює передумови для нового подорожчання бензину й дизеля в Україні. Якщо нафтові котирування залишатимуться високими, витрати на закупівлю пального можуть зрости ще більше, це позначиться не лише на вартості заправки автомобілів, а й на витратах перевізників, аграріїв і бізнесу.

Про це розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі медіа. Основною причиною зростання цін на українських АЗС економіст називає подорожчання нафти на світовому ринку.

Коли сировина дорожчає, збільшуються витрати на виробництво нафтопродуктів, а зміни цін на європейському ринку поступово відображаються на вартості бензину та дизельного пального в Україні. За словами Пендзина, український ринок значною мірою залежить від імпортних постачань, оскільки після знищення Кременчуцького нафтопереробного заводу можливості внутрішньої переробки суттєво обмежені.

Тому постачання з європейських країн відіграють важливу роль у забезпеченні потреб українських споживачів. У такій ситуації зміни зовнішніх цін безпосередньо впливають на витрати імпортерів. Якщо закупівельна вартість пального за кордоном зростає, компаніям доводиться враховувати це під час формування цін на внутрішньому ринку.

Водночас роздрібна вартість пального залежить не лише від ціни нафти. На неї також впливають вартість переробки, транспортування, зберігання, податки, валютний курс і витрати самих автозаправних мереж. Отже, навіть якщо світові котирування зростають, це не означає, що ціни на всіх українських АЗС змінюватимуться однаково або миттєво.

Нафта Brent коштує $116 за барель: що це означає

За оцінкою Пендзина, на момент його коментаря ціна нафти марки Brent досягла 116 доларів за барель. Американська марка WTI також подорожчала, перевищивши 100 доларів і торгуючись приблизно на рівні 103 доларів за барель.

Економіст наголосив, що за таких котирувань очікувати низьких цін на нафтопродукти складно. "Сьогодні ціна на нафту марки Brent безпрецедентно висока – 116 доларів за барель. При такій базі ціна на нафтопродукти просто не може бути низькою", – зазначив експерт.

Для України це особливо важливо через залежність від зовнішніх постачань. Коли нафта дорожчає на міжнародних ринках, це впливає на собівартість виробництва нафтопродуктів у країнах-постачальниках. Надалі зміни можуть позначатися і на цінах, за якими пальне закуповують українські компанії.

Однак між подорожчанням нафти та зміною цін на автозаправних станціях є певний часовий проміжок. На ринку реалізується пальне, придбане раніше, а постачальники та мережі враховують свої запаси й умови контрактів.

Чому дизель може подорожчати ще більше

Окрему увагу економіст звернув на ситуацію з дизельним пальним. За його словами, нинішня вартість дизеля в Україні формувалася ще за ціни нафти приблизно 93-95 доларів за барель.

Якщо котирування сировини зростають до 116 доларів, це створює передумови для нового підвищення витрат на закупівлю нафтопродуктів. У такому разі імпортерам може знадобитися перегляд цін, за якими вони постачають пальне на український ринок.

Дизель має важливе значення не лише для автомобілістів, а й для економіки загалом. Його використовують вантажні перевізники, аграрні підприємства, промисловість і частина громадського транспорту. Тому тривале подорожчання дизеля може позначитися не тільки на витратах водіїв.

Якщо збільшуються витрати на перевезення товарів і роботу техніки, це створює додатковий ціновий тиск на інші товари та послуги. Водночас конкретні темпи подорожчання залежатимуть від ситуації на ринку нафтопродуктів, обсягів імпорту, конкуренції між мережами та подальшої динаміки світових котирувань.

Чи може пальне подорожчати ще сильніше

За словами Пендзина, світова економіка вже стикається з ризиками через високу вартість енергоресурсів. Якщо нафта продовжить дорожчати, її споживання може скорочуватися, оскільки підприємствам і країнам ставатиме складніше оплачувати енергоносії за такими цінами.

Економіст вважає, що подальше зростання котирувань здатне призвести до стагнації світової економіки. За такого сценарію виробництво сповільнюватиметься, а попит на нафту та нафтопродукти знижуватиметься, що згодом може створити передумови для падіння цін.

"Межа – це стагнація світової економіки, що призведе до об'єктивного зменшення виробництва і падіння цін, бо ресурс за такою вартістю просто не купуватимуть", – пояснив Пендзін. За оцінкою фахівця, діапазон 130-150 доларів за барель є критичним для світової економіки. Водночас сценарії зі зростанням вартості нафти до 200 доларів він назвав нереалістичними.

Для українського ринку важливим буде й те, чи збережуться високі котирування протягом тривалого часу. Якщо нафта залишатиметься дорогою, імпортне пальне може й надалі дорожчати. Якщо ж світові ціни знизяться, це створить передумови для послаблення цінового тиску, хоча зміни на АЗС не обов'язково відбудуться відразу.

Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 85-94,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".

Які ціни встановили на АЗС. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, президент США Дональд Трамп продовжує шукати винних у зростанні цін на бензин, заявляючи, що паливна криза нібито не пов'язане із ситуацією навколо Ормузької протоки, а з проблемами нафтопереробки. Так, цього разу він вчергове звинуватив удари України по російських нафтопереробних заводах, а також звинуватив демократів.