Це рекорд за 17 років: в Україні змінилася ситуація з проблемними кредитами

Частка непрацюючих кредитів у банківській системі України станом на 1 жовтня 2026 року становила 11,5% – це найнижчий показник із жовтня 2009 року, а від початку року NPL скоротилися на 2,5 відсоткового пункту. Водночас кредитний портфель банків зріс на 20,5% – до 1,639 трлн грн, а найбільша частка проблемних позик залишається у державних банках, де вона сягає 16,5%.

Про це свідчать дані Національного банку України. Регулятор відзначає поступове поліпшення якості кредитного портфеля банків, яке триває після різкого погіршення ситуації на початку повномасштабної війни.

Частка проблемних кредитів в Україні опустилася до 11,5%

Непрацюючими кредитами (NPL, Non-Performing Loans) називають позики, за якими позичальник не виконує належним чином своїх зобов'язань перед банком. Йдеться, зокрема, про кредити, платежі за якими прострочені на значний період або повернення яких стало малоймовірним.

Банки України встановили 17-річний рекорд. Джерело: НБУ

Для банків частка таких активів є важливим показником фінансового стану. Високий рівень проблемної заборгованості може обмежувати можливості кредитування, створювати додаткове навантаження на капітал і змушувати фінансові установи формувати резерви під можливі збитки.

Станом на 1 жовтня 2026 року частка NPL у банківському секторі України становила 11,5%. Показник залишився на тому самому рівні, що й у попередньому місяці, та став найнижчим за 17 років. З початку 2026 року частка непрацюючих кредитів зменшилася на 2,5 відсоткового пункту.

Якщо порівнювати з березнем 2022 року, коли після початку повномасштабного вторгнення кредитні ризики різко зросли, скорочення становило 15,1 відсоткового пункту. Таким чином, банківська система поступово відновлює якість кредитного портфеля після значного погіршення ситуації в перший рік війни.

Банки нарощують кредитування, а проблемні борги скорочуються

Однією з ключових тенденцій 2026 року стало одночасне зростання загального обсягу кредитів та зменшення непрацюючої заборгованості. За дев'ять місяців року загальний обсяг кредитів у банківській системі збільшився на 278,8 млрд грн, або на 20,5%. На 1 жовтня він досяг 1,639 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 1,5 млрд грн, або на 0,8%, – до 187,8 млрд грн. Частка проблемної заборгованості зменшується не лише через скорочення її абсолютного обсягу.

Важливу роль відіграє також збільшення загального кредитного портфеля: нові позики, які мають кращу якість, розширюють його обсяг і знижують відносну частку старих проблемних активів. У Національному банку пояснюють позитивну динаміку саме зростанням кредитування за рахунок нових позик кращої якості, а також врегулюванням старих проблемних боргів.

Проблемні кредити бізнесу та населення: що змінилося

Зниження частки непрацюючих кредитів відбувається як у сегменті фізичних осіб, так і серед корпоративних позичальників. Проте темпи скорочення відрізняються.

За дев'ять місяців 2026 року частка проблемних кредитів фізичних осіб зменшилася на 1,2 відсоткового пункту – до 9,6%. У корпоративному секторі динаміка була ще помітнішою. Частка NPL бізнесу скоротилася на 3,3 відсоткового пункту та становила 13,7%.

Отже, проблемна заборгованість підприємств залишається вищою, ніж у населення. Бізнес-сегмент усе ще стикається з більш значними кредитними ризиками, хоча ситуація поступово поліпшується. Зниження показника може бути пов'язане з кількома процесами – погашенням старих зобов'язань, реструктуризацією боргів, списанням проблемних активів та збільшенням обсягів нового кредитування.

У державних банках проблемних кредитів найбільше

Попри загальне скорочення частки непрацюючих кредитів, ситуація в різних групах банків залишається неоднаковою. Найвищий рівень NPL станом на 1 жовтня 2026 року зафіксували в державних банках. Частка проблемних позик у них становила 16,5%.

У приватних українських банках показник був значно нижчим – 7,5%. Найкращу статистику продемонстрували банки з іноземним капіталом, де частка непрацюючих кредитів становила 4,9%. Таким чином, державні банки мають найбільше навантаження у вигляді проблемної заборгованості. Їхній показник більш ніж утричі перевищує рівень банків з іноземним капіталом.

Водночас Національний банк повідомляє, що скорочення частки NPL відбулося в усіх групах банків. Це означає, що позитивна тенденція охоплює не лише окремі фінансові установи, а весь банківський сектор.

Як змінювалася ситуація з проблемними кредитами

На початку повномасштабного вторгнення якість кредитних портфелів українських банків суттєво погіршилася. Війна призвела до руйнування підприємств, втрати доходів позичальниками, порушення логістики та значного зростання економічної невизначеності. У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів за кредитами сягнув приблизно 20%, а частка непрацюючих позик у банківському портфелі зросла до 39,1%.

Значна частина кредитів перестала обслуговуватися належним чином. Для банків така ситуація створювала серйозні ризики та обмежувала можливості фінансувати нові проєкти й потреби населення. Однак, із середини 2023 року показник NPL почав поступово знижуватися. Банки працювали над врегулюванням проблемної заборгованості, а економічна активність поступово відновлювалася.

Додатковим фактором стало списання старих непрацюючих активів. У грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн такої заборгованості, це також сприяло суттєвому зменшенню частки проблемних кредитів у банківській системі.

Важливо розуміти, що списання кредитів не означає автоматичного повернення грошей банку. Воно може передбачати вилучення безнадійної заборгованості з балансу фінансової установи, що впливає на статистичний показник NPL.

Що означає рекордне зниження NPL для банків та економіки

Зменшення частки непрацюючих кредитів є позитивним сигналом для банківської системи. Чим менше проблемних активів мають фінансові установи, тим нижче потенційне навантаження на їхній капітал і тим більше можливостей для розвитку кредитування.

Зростання кредитного портфеля на 20,5% за дев'ять місяців 2026 року також свідчить про активізацію фінансового сектору. Банки продовжують видавати нові позики, а частка кредитів, які не обслуговуються, поступово скорочується.

Водночас рекордно низький показник NPL не означає, що всі проблеми банківського сектору вже вирішені. Частка непрацюючих кредитів у державних банках залишається значною, а корпоративний сегмент має вищий рівень проблемної заборгованості, ніж кредити населення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні набрав чинності новий цифровий механізм, який дозволяє автоматично знімати арешт із банківських рахунків боржників одразу після повного погашення заборгованості у виконавчому провадженні. Відтепер громадянам більше не потрібно особисто звертатися до державного чи приватного виконавця та подавати довідки про сплату.