Торгівля наркотиками під прикриттям: під що в Україні маскують речовини

В Україні під виглядом легальної CBD-продукції (містить канабідіол – речовину, яку отримують із рослини конопель і яка не має вираженого психоактивного ефекту) покупцям пропонують пристрої з наркотичними речовинами. Коштують такі пристрої чималих грошей: наприклад, у Тернополі за 1 штуку просили 3 000 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають, що за матеріалами справи № 607/20806/26:

У Тернополі адміністратор CBD-бару продавав вейпи з екстрактом канабісу, які позиціонувалися як CBD-продукція.

За даними слідства, клієнти могли замовити такі пристрої через сайт закладу або телефоном, а отримували їх безпосередньо в барі.

"Однак під час трьох контрольних закупівель правоохоронці придбали вейпи, які фактично містили наркотичний екстракт канабісу. Зокрема, експертиза підтвердила, що під виглядом звичайних вейп-пристроїв продавали продукцію з наркотичною речовиною. Підозрюваного взяли під варту з альтернативою у вигляді застави", – розповіли аналітики.

Військовослужбовець купив через Telegram вейп із канабісом

За іншою справою – № 176/2557/25 – військовослужбовець замовив через Telegram вейп з екстрактом канабісу. За товар він переказав 2 000 грн на банківський рахунок невстановленої особи. Продавець відправив замовлення через "Нову пошту".

"Експертиза встановила, що маса наркотичного засобу в CBD-вейпі (електронному пристрої для випаровування рідини або олії, що містить канабідіол) у перерахунку на суху речовину становила 1,282 грама. Суд визнав винним самого військовослужбовця і оштрафував його на 17 000 грн", – йдеться в матеріалі.

Таким чином, констатують аналітики, під виглядом легальних "курилок" українцям продають фактично наркотик. При цьому покупцям не потрібно докладати жодних зусиль, щоб їх придбати.

"Достатньо лише знайти товар в інтернеті. Це буде нескладно, зважаючи на те, що продавці особливо й не "шифруються", переказати гроші й отримати посилку", – підсумували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом же нелегальний ринок електронних сигарет в Україні фактично залишається поза належним контролем правоохоронців і податкової служби. Зокрема, за даними медіа, Нацполіція не веде окремої статистики незаконного обігу вейпів, а Державна податкова служба (ДПС) об’єднує показники перевірок електронних сигарет, тютюну й алкоголю, не розмежовуючи порушення за видами продукції.