Таких цін в Україні не було з 2024 року: ціла низка продуктів стрімко дорожчає

Ціни на молочні продукти в У...

Україна може перебувати на порозі нового зростання цін на молочні продукти – переробники зіткнулися з дефіцитом сировини, через що змушені платити постачальникам більше. Крім того, частина виробників працює в тіні та перебиває ціни, створюючи додатковий тиск на легальний бізнес

Про це заявив голова Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Вадим Чагаровський. За його словами, закупівельна вартість сирого молока вже досягла рівня, який востаннє фіксували два роки тому, а найближчими місяцями ціни можуть продовжити зростати.

Що з цінами на молоко в Україні

Станом на середину листопада 2026 року середня закупівельна ціна сирого молока екстраґатунку перевищила 20 грн за кілограм без ПДВ. Йдеться про вартість із розрахунку на фактичний вміст сухих речовин.

Порівняно з липнем 2026 року закупівельні ціни зросли на 24% у гривні та на 26% у перерахунку на євро. Востаннє такий рівень вартості сировини був у жовтні 2024 року.

За оцінкою Чагаровського, ситуація може повторитися і у 2026-2027 роках. Зростання цін у другій половині 2026-го здатне спричинити подальше подорожчання сировини до кінця року – майже на третину. Однак уже з початку 2027 року закупівельні ціни можуть знизитися приблизно на 15%.

Чому переробники змушені платити більше

Однією з головних причин подорожчання стало скорочення виробництва молока в господарствах населення. Саме вони разом із молочнотоварними фермами формують основну частину українського ринку сирого молока. Окрему, значно меншу частку становлять сімейні молочні ферми.

Через зменшення обсягів виробництва в господарствах населення переробні підприємства зіткнулися з гострим дефіцитом сировини. Їм довелося активніше закуповувати молоко у фермерських господарств, конкуруючи між собою за постачальників і пропонуючи вищі ціни.

Це й стало одним із чинників різкого зростання закупівельної вартості молока протягом 2026 року.

Вплив тіньового ринку

Ще однією проблемою Чагаровський назвав діяльність тіньових переробників, які перебивають ціни та створюють нерівні умови конкуренції. На його думку, така ситуація стала можливою через недостатній державний контроль за підприємствами молочної галузі, переробкою сільськогосподарської продукції та виробництвом харчових продуктів.

У результаті легальні виробники, які працюють за встановленими правилами, втрачають частку ринку й не завжди можуть витримати цінову конкуренцію.

За словами очільника СМПУ, це створює загрозу для роботи більшості провідних українських молочних компаній. Серед можливих наслідків він назвав:

скорочення персоналу та робочих місць у регіонах;

та робочих місць у регіонах; зменшення податкових надходжень ;

; ризики для продовольчої безпеки та забезпечення споживачів якісною молочною продукцією;

та забезпечення споживачів якісною молочною продукцією; збільшення імпорту, погіршення торговельного балансу та додатковий тиск на курс гривні.

Водночас дорожча сировина неминуче впливає і на собівартість готової молочної продукції. Це може призвести до подальшого підвищення цін для споживачів, а для самих переробників – до збитків і кризи неплатежів у галузі.

Також OBOZ.UA повідомляв, що найближчим часом європейські виробники планують посилити експорт дешевшого вершкового масла в Україну. Це може спричинити падіння цін на цей продукт і посилення тиску на вітчизняних виробників.