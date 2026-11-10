Таких цін не було майже 2 роки: в усьому світі переписали вартість цукру

Світовий ринок цукру продовжує демонструвати зростання цін. Вартість цього продукту зростає уже четвертий місяць поспіль і досягла найвищого рівня з грудня 2024 року.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), у жовтні 2026 року індекс цін на цукор становив 121,3 пункту. Це на 6,6% більше порівняно з вереснем та на 28,8% вище за показник жовтня минулого року.

Головні причини зростання цін

Різке подорожчання сировини зумовлене низкою несприятливих чинників у ключових регіонах-виробниках. Так у центрально-південному регіоні Бразилії, який є центром вирощування цукрової тростини, пройшли сильні дощі, що спричинило суттєві затримки зі збиранням врожаю та його подальшою переробкою.

Крім тог, під час мусонного сезону в Індії опади випадали нерівномірно, а їх загальний обсяг виявився нижчим за норму. Це посилило побоювання трейдерів щодо майбутніх обсягів постачання на світовий ринок.

Прогнози на сезон 2026/27 років вказують на скорочення врожаю цукру також у Європейському Союзі та Таїланді.

Чи буде дефіцит

Сукупність несприятливих погодних умов у Бразилії та Індії, а також очікуване зменшення обсягів виробництва в ЄС і Таїланді сформували серйозні побоювання щодо дефіциту пропозиції. Подальша цінова динаміка на ринку безпосередньо залежатиме від погодних умов у країнах-продуцентах, темпів збирання та фактичних обсягів виробництва цукру в поточному сезоні.

Водночас у 2026 році в Україні під цукровий буряк засіяли найменшу площу полів за 35 років. З огляду на це валовий збір цукрових буряків може перевищити 10 мільйонів тонн, що все ще приблизно на 10% менше, ніж торік.

Втім, виробництво цукру у поточному сезоні становитиме близько 1,4 млн тонн, а враховуючи перехідні запаси цукру, накопичені за попередні роки – близько 700 тисяч тонн – загальна пропозиція на ринку у 2026 році сягатиме близько 2,1 млн тонн цукру. Водночас внутрішнє споживання цукру в Україні – близько 900 тис. тонн на рік. Це дозволить не лише повністю забезпечити попит населення всередині країні, але й зберегти суттєвий експортний потенціал.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні до лютого 2027 року хліб і молочка можуть подорожчати ще на 5-10%, а помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів. Причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень.