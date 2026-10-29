Такої ціни на газ в Європі не бачили з 2022 року: до чого готуватися ЄС і Україні

Вдень 28 жовтня ф'ючерсні ціни на газ на європейському ринку перетнули позначку в 100 євро за мегават-годину (близько 1 євро за кубометр), що стало найвищим показником з грудня 2022 року. Для України це загрожує дорожчим імпортом газу та електроенергії, а також додатковими проблемами під час виділення фінансової допомоги.

Про це повідомляє Reuters. Різкий стрибок вартості блакитного палива відбувся за кілька годин після заяви єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена про ризики нової енергетичної кризи та важкої майбутньої зими для економіки ЄС.

Причини стрибка цін

За даними амстердамської біржі, найближчий ф'ючерсний контракт на газ хабу TTF торгувався на рівні 100,37 євро/МВт*год, додавши за день понад 4%. Водночас до загострення військово-політичної ситуації довкола Ірану ціна трималася на рівні близько 32 євро/МВт*год. Журналісти назвали ключові фактори тиску на ринок.

Збої постачання скрапленого природного газу (СПГ)

Через бойові дії та геополітичну нестабільність на Близькому Сході суттєво скоротився імпорт скрапленого газу, зокрема з Катару.

Низький рівень заповненості сховищ

За даними Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), станом на 21 жовтня газосховища Євросоюзу були заповнені лише на 75% при традиційній цільовій нормі у 90% на 1 листопада.

Зростання залежності від США

На тлі випадання катарських обсягів США наразі забезпечують близько 30% усього газопостачання ЄС.

Додаткові витрати

За оцінками ACER, геополітичні потрясіння вже збільшили витрати ЄС на імпорт газу на 18-33 мільярди євро.

До чого готується Європа

Єврокомісія прогнозує, що дефіцит на ринку дизельного пального та високі ціни на енергоносії зберігатимуться протягом значної частини 2027 року. Для пом'якшення наслідків ЄС планує збільшити завантаження власних нафтопереробних заводів (чверть з яких була закрита за останні два десятиліття).

Водночас ринок має певний запас міцності: попит на газ у Європі наразі на 20% нижчий, ніж до кризи 2022 року, що дозволить повільніше витрачати накопичені резерви. Також ЄС шукає нові джерела та готує довгострокову угоду про постачання СПГ із Канадою під час саміту в Монреалі.

"Через геополітичні потрясіння Європа знову стикається з енергетичною кризою. Ми знаємо, що ця зима буде важкою для європейських громадян і для нашої економіки загалом", – заявив єврокомісар Дан Йоргенсен.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід.