Такого на полях України не було 35 років: чи буде дефіцит цукру і до яких цін готуватися

Які будуть ціни на цукор в У...

Площу, засіяна українськими аграріями під цукровий буряк, у 2026 році виявилася найменшою за 35 років. На цьому тлі ціни на цукор на полицях супермаркетів можуть зрости, хоча про дефіцит солодкого продукту поки що не йдеться.

До чого насправді варто готуватися українцям і чи варто вже зараз робити запаси цукру, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Що відбувається на полях

За оцінкою фахівців Національної академії аграрних наук України (НААН), таких низьких площ під цукровими буряками в країні не було близько 35 років. Посіви скоротилися під впливом економічних і зовнішніх чинників, зокрема через:

високу собівартість вирощування буряків та виробництва,

зниження світових цін на цукор,

скорочення експортних квот до країн Європейського Союзу,

несприятливі погодні умови під час посівної кампанії;

наслідки повномасштабної війни (фермери орієнтуються на менші витрати).

Експерти попереджають: компенсувати скорочення посівних площ не вдасться навіть вищою врожайністю (за умови сприятливої погоди та застосування сучасних технологій). З огляду на це, цьогоріч валовий збір цукрових буряків може перевищити 10 мільйонів тонн, що все ще приблизно на 10% менше, ніж торік.

А за даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), станом на 5 жовтня аграрії вже зібрали 824,6 тис. тонн цукрових буряків з 16,3 тис. га (9,5% від прогнозу). Середня врожайність становить 506,5 ц/га, а темпи збиральної кампанії на початку жовтня суттєво прискорилися (за тиждень обсяг зібраної сировини зріс на 528,1 тис. тонн).

Чи вистачать Україну цукру

За підрахунком НААН, виробництво цукру у поточному сезоні становитиме близько 1,4 мільйона тонн. Крім того, Україна також має і перехідні запаси цукру, накопичені за попередні роки – це близько 700 тисяч тонн.

Це має компенсувати зниження виробництва та підтримати стабільність ринку. З огляду на це загальна пропозиція на ринку у 2026 році сягатиме близько 2,1 мільйона тонн цукру.

Враховуючи те, що внутрішнє споживання цукру в Україні оцінюється на рівні 900 тисяч тонн на рік, можна буде не лише повністю забезпечити попит населення всередині країні, але й зберегти суттєвий експортний потенціал.

Які ціни зараз і що буде дані

За даними Української аграрної конфедерації(УАК), у період із 30 вересня по 3 жовтня 2026 року оптові ціни на цукор продемонстрували помірне зростання. Поточна вартість на оптовому ринку була такою:

цукор нового врожаю: 25,7-27 тис. грн/т (залежно від регіону, якості та умов оплати);

(залежно від регіону, якості та умов оплати); цукор урожаю 2025 року:24,8-25,2 тис. грн/т.

В УАК зазначають, що ажіотажного попиту на ринку немає. Основними покупцями виступають підприємства харчової промисловості (хлібозаводи, молокозаводи, консервні фабрики), тоді як ритейл закуповує обмежені партії. Додатковим стримуючим фактором для зростання оптових цін залишається стримана експортна динаміка.

Щодо роздрібних цін власний аналіз ситуації на полицях супермаркетів від OBOZ.UA показав, що в найбільших торгівельних мережах України кілограм васованого цукру коштує:

"Фора" – від 34,90 грн;

Ціни на цукор у "Форі". Джерело: "Фора"

"Сільпо" – від 34,90 грн;

Novus – від 34,99 грн;

Auchan – від 34,90 грн;

Ціни на цукор в "Ашані". Джерело: "Ашан"

Varus – від 34,90 грн.

Ціни на цукор у Varus. Джерело: Varus

Базовий сценарій розвитку ринку вказує на ризик подальшого поступового подорожчання продукту. До кінця 2026 року баланс цін визначатиметься протиборством двох факторів:

менша пропозиція цукру нового врожаю підштовхуватиме цінники вгору.

відносно низький внутрішній попит та обмежені експортні можливості згладжуватимуть цінові стрибки.

Таким чином, ризику дефіциту солодкого піску в Україні немає, однак споживачам варто готуватися до його планового та помірного здорожчання у роздрібній мережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року свіжа молочна продукція в Україні може подорожчати на 20-25%. Однією з головних причин стануть витрати на генератори під час відключень електроенергії, через дороге дизельне пальне собівартість виробництва одного літра молока може збільшитися ще на 3-3,5 грн.