Такі старовинні швейні машинки хочуть усі колекціонери: за що готові платити до 40 тис. грн
За скільки можна продати ант...
Джерело: Pexels/Zulfugar Karimov
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Колекціонування раритету є доволі поширеним хобі в Україні, а серед перлин в таких колекцІях може бути старовинна швейна машинка. Але ціна такого антикваріату – зокрема на моделі, вироблені Zinger у XIX ст. – може сягати в Україні 40 тис. грн.
Про це свідчать дані з сайту онлайн-аукціонів Violity. Деякі моделі швейних машинок, виставленіф на продаж, є особливо цінними через свою рідкість або унікальні характеристики.
Ціни на антикварні швейні машинки
Більшість раритетних машинок мають дефекти, пов'язані з їхньою експлуатацією протягом багатьох десятків років, адже вік багатьох лотів перевищує 100 років. А справжньою рідкістю.є швейні машинки в робочому стані і з техпасппортом.
Найдорожчою серед виставлених на порталі швейних машинок є Singer зі шпулькою в робочому стані. За такий виріб власник хоче 40 тис. грн і поступатися не готовий. Але, з огляду на те, що її продають вже понад три роки, потенційні покупці стільки платити не готові.
Швейна машинка Singer.
Джерело: Violity
За інший Singer 1851-70 років під реставрацію, але з наявним "човником" і працюючим механізмом, хочуть 20 тис. грн. Автор називає її "однією з перших швейних машинок".
Швейна машинка Singer під реставрацію.
Джерело: Violity
А машинку Altenburg кінця XIX – початку XX ст. із шильдой, біркою та логотипом, але з явними слідами експлуатацію готові продати за 3,5 тис. грн.
Швейна машинка Altenburg.
Джерело: Violity
Також на платформі можна знайти машинки Kohler & Winselmann епохи Кайзерівської Німеччини. Наприклад, виріб 1879-1883 років випуску в робочому стані продають за 14 950 грн.
Швейна машинка Kohler & Winselmann.
Джерело: Violity
Серед лотів є й швейні машини Berlis and Fishman, які вироблялися у Польщі у 1880-1910-х роках. Робочий виріб можна придбати за 8 тис. грн.
Швейна машинка Berlis and Fishman.
Джерело: Violity
Від чого залежить ціна
При оцінці антикварних швейних машинок колекціонери відштовхуються від низки аспектів.
- наявності оригінальних деталей;
- робочого стану механізмів;
- відсутності значних пошкоджень;
- наявність супровідної документації (технічних паспортів або інструкції);
- рідкість моделі та її виробника (машини від маловідомих або вже неіснуючих компаній можуть бути більш цінними).
- естетична привабливість (декоративні елементи, гравіювання та дизайн корпусу). Збереження та реставрація антикварних машинок.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на аукціоні у Великій Британії продали рідкісну золоту монету Una and the Lion, яку вважають "найкрасивішою" серед усіх викарбуваних у Сполученому Королівстві. Лот пішов з молотка за 110 тис. фунтів стерлінгів.
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