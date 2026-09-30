Супермаркети в Україні змінюють роботу через тривоги: які тепер графіки у Varus, Metro, Auchan

Varus, Metro, Auchan і Spar адаптують роботу магазинів до тривалих повітряних тривог. Metro та Auchan припиняють обслуговування на час небезпеки, а режим роботи Varus і Spar залежить від рівня загрози, розташування та правил конкретного об'єкта. Масштаби простоїв значні – лише магазини Auchan у 2025 році через тривоги були зачинені понад 4000 годин, тобто фактично кожну десяту годину запланованої роботи.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України. Одні з найжорсткіших правил безпеки діють у Auchan та Metro. Обидві мережі припиняють роботу магазинів під час повітряної тривоги незалежно від того, яка саме небезпека стала причиною її оголошення.

Тобто магазини можуть зупиняти обслуговування як через ракетну загрозу, так і через небезпеку застосування ударних безпілотників. Для великих торговельних об'єктів це означає значні простої, особливо у регіонах, де тривоги можуть тривати кілька годин поспіль або оголошуватися багато разів протягом дня.

Показовою є статистика Auchan. Лише протягом 2025 року магазини мережі через повітряні тривоги залишалися зачиненими загалом понад 4000 годин. За оцінкою компанії, це приблизно кожна десята година, протягом якої магазини мали працювати за звичайним графіком.

У Metro ситуація також суттєво впливає на роботу персоналу. В окремих випадках один працівник через тривоги може втратити до половини свого робочого дня.

Що буде із зарплатами працівників

Тривалі простої створюють проблему не лише для магазинів і покупців, а й для працівників, адже частина робочого дня фактично випадає. Однак Auchan та Metro заявляють, що вимушені перерви через повітряні тривоги не призводять до втрати працівниками оплати за цей час.

У Auchan зарплату персоналу на час таких зупинок зберігають. Аналогічний підхід застосовує Metro. Якщо магазин не працює декілька годин, працівник фізично не може виконувати свої звичайні обов'язки, хоча перебуває на зміні. При цьому після відбою повітряної тривоги торговельні об'єкти можуть відновлювати роботу та повертатися до звичайного обслуговування покупців.

У Spar правила залежать від конкретного магазину

Єдиного сценарію для всіх магазинів Spar немає. Рішення залежить від конкретного об'єкта, його місця розташування, доступності укриття та чинних вимог безпеки. У мережі враховують як "жовтий", так і "червоний" рівень небезпеки.

Окрема ситуація – магазини, які працюють усередині торговельно-розважальних центрів. У такому випадку супермаркет залежить не лише від внутрішніх правил мережі, а й від безпекових рішень адміністрації самого ТРЦ.

Якщо торговельний центр припиняє роботу та проводить евакуацію відвідувачів, розташований у ньому магазин також має дотримуватися встановленого порядку. Для окремо розташованих магазинів ситуація може відрізнятися.

Покупці в них мають можливість швидше придбати необхідні товари та залишити приміщення – звісно, якщо правила безпеки для конкретної ситуації дозволяють магазину продовжувати роботу. Тому покупцям Spar варто враховувати, що два магазини однієї мережі навіть в одному місті під час тривоги можуть працювати за різними правилами.

Як працює Varus

Varus також адаптує роботу залежно від безпекової ситуації. У мережі пояснюють, що під час повітряних тривог керуються рекомендаціями державних органів та правилами, встановленими для конкретного рівня небезпеки. Якщо роботу супермаркету необхідно призупинити, персонал переходить до укриття.

Після відбою тривоги працівники повертаються до магазину та відновлюють роботу. Таким чином, для покупців фактичний графік роботи конкретного Varus протягом дня може залежати від кількості та тривалості тривог. Якщо небезпека триває кілька годин, звичайний графік супермаркету фактично зміщується на відповідний період простою.

Тривалі тривоги поступово змінюють і поведінку самих українців. Покупці дедалі частіше намагаються проводити у великих магазинах якомога менше часу. Причина практична, адже тривога може розпочатися безпосередньо під час покупок, після чого роботу торговельного об'єкта доведеться призупинити.

Через це ритейлери також змушені переглядати звичну організацію торговельного простору. Зокрема, Auchan працює над змінами, які мають дозволити покупцям швидше знайти необхідні товари, розрахуватися та залишити магазин.

Як тривоги впливають на онлайн-доставку

Зміни торкаються і доставки продуктів. Онлайн-замовлення не означає, що покупка повністю не залежить від повітряної тривоги. Працівникам потрібно зібрати замовлення у магазині або на відповідній локації, після чого кур'єр має доставити його покупцю. Якщо через небезпеку робота об'єкта призупиняється, це може впливати на швидкість виконання замовлень.

Крім того, під час тривог пріоритетом залишається безпека персоналу. Тому покупцям варто враховувати можливість затримок, особливо в дні масованих атак або тривалих повітряних тривог. Повітряні тривоги та вимушені простої – далеко не єдина проблема, з якою стикаються українські торговельні мережі.

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