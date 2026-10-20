Супермаркети в Україні завалило дешевим продуктом з ЄС: що відбувається на ринку
Експорт сирів з ЄС до Україн...
Джерело: Pixabay
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Країни Європейського Союзу посилюють експорт своїх сирів до України. Водночас вітчизняні сировари стикаються з низкою інших викликів, зокрема зі зростанням виробничих витрат, логістичними ускладненням та новими перебоями з електропостачанням.
Про це повідомляє Інфагро. Таким чином фахівці констатують, що сподівання на скорочення поставок іноземного сиру поки не справдилися.
Сири з Європи тиснуть на українських виробників
Головною проблемою для українських молочарів залишається витіснення їхньої продукції з полиць магазинів доступнішою європейською альтернативою. За перші дев'ять місяців 2026 року в Україну ввезли на 36% більше твердих і напівтвердих сирів із ЄС, ніж за аналогічний період минулого року. Причому імпорт зріс фактично за усіми категоріями:
- тверді та напівтверді сири – на 36%;
- білі сири – на 21%;
- плавлені сири – на 10%
Інші проблеми сироварів
Спроби вітчизняних виробників відвоювати частку ринку у четвертому кварталі ускладнюються необхідністю підвищувати оптово-відпускні ціни для дистриб'юторів через зростання собівартості виробництва.
Водночас український сир втрачає конкурентоспроможність і на зовнішніх майданчиках, оскільки його ціна виявилася вищою за європейські аналоги. За підсумками трьох кварталів експорт напівтвердих сирів з України скоротився на 12%, а зовнішні продажі плавлених сирів та сирних продуктів впали на19%. Основними покупцями українського сиру у вересні 2026 року залишалися:
- Казахстан – 52% усіх поставок;
- Молдова – 24%.
- Лівія, Азербайджан та Грузія – 3-6%.
"Перспективи четвертого кварталу залежатимуть від здатності виробників відновити частку внутрішнього ринку та зберегти конкурентоспроможність на зовнішніх напрямках", – констатують фахівці.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, через російські атаки та дефіцит складських приміщень в Україні можуть зрости ціни насамперед на м'ясо, молочну продукцію, рибу, морозиво та заморожені напівфабрикати, які потребують спеціальних умов зберігання. Логістичні витрати бізнесу можуть збільшитися на 30-40%, однак це не означає аналогічного подорожчання товарів, оскільки кінцева вартість залежить також від виробничих витрат, конкуренції та торговельної націнки.