Суд заборонив українці стягувати з ПриватБанку вкрадені шахраями 42 тис. грн: коли банк не зобов'язаний платити

В Україні існує судова практика, згідно з якою на банки можуть покладатися зобов’язання відшкодування клієнтських коштів, вкрадених шахраями. Але Верховний суд відмовив у компенсації жінці, у якої з картки ПриватБанку несанкціоновано списали понад 42 тис. грн, .

Про це йдеться у постанові суду від 24 вересня 2026 року, яку було винесено у справі №127/33187/23. Збитки дозволили не відшкодовувати, оскільки клієнтка сприяла витоку конфіденційних даних, перейшовши за фішинговим посиланням.

Історія справи

Інцидент стався у березні 2022 року. Тоді з картки "Універсальна" потерпілої було несанкціоновано списано загалом 40 370,38 грн, а з картки "Для виплат" – 1708,50 грн. Як з'ясувалося:

клієнтка отримала SMS-повідомлення про нібито нарахування грошової допомоги у розмірі 6500 грн;

у розмірі 6500 грн; вона перейшла за фішинговим посиланням та ввела авторизаційні дані від свого акаунта ;

; отримавши доступ, шахраї авторизувалися в додатку "Приват24", зняли реквізити карток і провели транзакції на зовнішніхсервісах із використанням технології підтвердження 3D Secure.

Попри відкрите кримінальне провадження за фактом шахрайства, позивачка вимагала через суд визнати транзакції нечинними, зобов'язати "ПриватБанк" повернути списані кошти та скасувати нараховані за кредитом відсотки й штрафи.

Чому Верховний суд відмовив

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили клієнтці у задоволенні позову, після чого справа потрапила до Касаційного цивільного суду у складі ВС. Верховний Суд залишив попередні судові рішення без змін, спираючись на наступні правові норми:

Загальний принцип захисту клієнта

Відповідно до ст. 1073 Цивільного кодексу України, банк зобов'язаний негайно повернути безопідставно списані кошти, якщо користувач не вчиняв дій, що призвели до втрати даних.

Вина користувача

Клієнт не несе відповідальності за несанкціоновані операції за винятком випадків, коли доведено, що його власні дії чи бездіяльність сприяли втраті ПІН-коду, паролів або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платежі.

Преюдиційні факти

Під час попередніх судових розглядів між тими ж сторонами вже було безспірно доведено, що розголошення облікових даних відбулося саме через необачність клієнтки, яка ввела пароль на шахрайському сайті.

З огляду на це Верховний суд постановив, що банк застосовував стандартну посилену автентифікацію (3D Secure), але позивачка власноруч передала доступ до акаунта третім особам. Отже ризик збитків від шахрайських операцій повністю покладається на самого користувача.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, шахрайські схеми в Україні "еволюціонують", аби їхні організатори могли видурити якомога більше коштів у якнайбільшої кількості жертв. Для цього зловмисники протягом останніх місяців почали використовувати сучасні технології, зокрема шкідливе програмне забезпечення та штучний інтелект.