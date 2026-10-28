США готують Росії нафтові та газові угоди: що пропонують Москві в обмін на завершення війни

США та Росія обговорюють можливість відновлення спільних нафтових проєктів, постачання енергоносіїв до Європи та співпраці в інших галузях як потенційний стимул для завершення війни проти України. Однак остаточних угод немає, а їхня реалізація залежатиме від умов мирного врегулювання, позиції європейських країн і готовності американських компаній повернутися на російський ринок.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За інформацією видання, Вашингтон розглядає економічні домовленості як один із можливих стимулів для Кремля погодитися на завершення війни проти України.

Водночас американська сторона наголошує, що повноцінна реалізація таких проєктів можлива лише в межах мирного врегулювання. Наразі остаточних угод не укладено, а перспективи їх реалізації залишаються невизначеними.

Обговорювані ініціативи охоплюють не лише енергетичний сектор, а й авіацію, промисловість, торгівлю добривами та управління Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Однак запропоновані варіанти викликають заперечення в європейських партнерів США, а готовність великих американських компаній знову працювати в Росії залишається під питанням.

Які нафтові та газові угоди обговорюють США і Росія

Одним із ключових напрямів переговорів є можливе повернення американського бізнесу до російського нафтовидобутку. За даними FT, Вашингтон і Москва розглядають перспективу відновлення спільного підприємства за участю американських і російських нафтових компаній у межах проєкту "Сахалін-1" на Далекому Сході Росії.

Раніше американська ExxonMobil володіла 30% цього проєкту, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинила участь у ньому. Тепер компанія домагається компенсації за втрату своєї частки, але не планує повертатися на російський ринок. Зазначається, що це ставить під сумнів можливість швидкого відновлення співпраці в межах колишнього проєкту.

Ще одна пропозиція стосується залучення американських нафтових компаній до відновлення постачання російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба". Такий сценарій передбачає повернення до співпраці в енергетичній сфері, яка зазнала суттєвих змін після запровадження західних санкцій проти Росії.

Окремо сторони розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи через уцілілі нитки газопроводу "Північний потік". Після вибухів у вересні 2022 року більшість ниток системи була пошкоджена або знищена, тому реалізація такого задуму залежатиме від технічних можливостей, політичних рішень і позиції європейських країн.

Також серед можливих домовленостей називають участь російської газової компанії "Новатек" у проєкті зі скрапленого природного газу на Алясці. Йдеться про потенційне розширення економічної взаємодії між двома країнами в енергетичному секторі, попри тривалий період санкційного протистояння.

Як економічні домовленості пов'язані із завершенням війни

За інформацією Financial Times, економічні пропозиції обговорюють у межах ширших дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф, за даними джерел видання, обговорював можливі бізнес-угоди з Володимиром Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня.

Пізніше, під час візиту до Москви, у його блокноті помітили запис "Business Deals" – "Ділові угоди". Американський посадовець, якого цитує FT, повідомив, що представники Трампа обговорювали економічні пропозиції з обома сторонами конфлікту. Вони стосуються, зокрема, повоєнної економічної моделі для України, яка має передбачати довгострокове зростання та можливості залучення інвестицій, а також перспектив економічної співпраці з Росією після завершення бойових дій.

За словами представника США, економічні домовленості мають стати частиною комплексного мирного врегулювання. При цьому він наголосив, що остаточних рішень наразі немає. Водночас, за даними співрозмовників видання, у Кремлі можуть розраховувати, що перспектива відновлення економічних зв'язків зі США зацікавить Трампа в нормалізації відносин із Росією ще до остаточного припинення війни.

Які ще проєкти можуть реалізувати після війни

Окрім нафти та газу, Вашингтон і Москва обговорюють можливе відновлення співпраці в кількох інших галузях. Частина цих пропозицій стосується компаній, які раніше працювали на російському ринку, але припинили або скоротили свою діяльність після початку повномасштабної війни. Серед можливих напрямів:

повернення американських авіакомпаній у повітряний простір Росії – відновлення транзитних польотів через російську територію могло б скоротити відстань на окремих маршрутах і зменшити витрати на пальне;

співпраця у виробництві та постачанні титану – цей метал має важливе значення для цивільного авіабудування та інших промислових галузей;

продаж закордонних активів "Лукойлу" – сторони обговорювали можливість передавання міжнародних активів російської нафтової компанії інвесторам, пов'язаним із Білим домом;

участь "Новатека" в газовому проєкті на Алясці – такий варіант передбачав би потенційне залучення російської компанії до проєкту зі скрапленого природного газу;

послаблення санкцій на калійні добрива – йдеться також про можливість відновлення їхнього експорту через балтійські порти;

нова модель управління Запорізькою АЕ – передавання управління станцією американській структурі, яка могла б розподіляти вироблену електроенергію між Україною та Росією.

Окремої уваги заслуговує питання титану. Раніше Boeing мав спільне підприємство в Росії, яке працювало з цим металом. Після повномасштабного вторгнення компанія призупинила співпрацю та диверсифікувала ланцюги постачання.

Чи готові американські компанії повертатися до Росії

Попри перелік потенційних домовленостей, їхня практична реалізація залишається під питанням. Одна з головних перешкод – небажання частини західних компаній відновлювати роботу в Росії через політичні ризики, санкційні обмеження та невизначеність щодо захисту інвестицій.

Показовим є приклад ExxonMobil. Компанія, яка раніше мала 30% у проєкті "Сахалін-1", зосередилася на питанні компенсації за втрачену частку, але не планує повертатися до роботи в Росії. Навіть потенційне політичне зближення між Вашингтоном і Москвою не гарантує автоматичного відновлення комерційних відносин.

Сумніви щодо перспектив запропонованих угод висловлюють і колишні американські посадовці. Зокрема, Джеффрі Паєтт, який в адміністрації Джо Байдена обіймав посаду помічника держсекретаря з питань енергетичних ресурсів, поставив під сумнів готовність великих публічних компаній повертатися на російський ринок за нинішніх умов.

На рішення бізнесу впливатимуть не лише можливі санкційні послаблення, а й гарантії безпеки інвестицій, передбачуваність законодавства, умови доступу до активів та ризик повторного погіршення політичних відносин. Тому навіть якщо сторони досягнуть певних домовленостей на державному рівні, для запуску конкретних проєктів знадобляться окремі корпоративні рішення та узгодження юридичних і фінансових умов.

Яку роль у переговорах відіграє Європа

Окремий блок потенційних домовленостей стосується послаблення санкцій проти Росії. Зокрема, Вашингтон і Москва обговорюють можливість пом'якшення обмежень на російські калійні добрива та відновлення їхнього експорту через балтійські порти.

Однак для реалізації такого сценарію може знадобитися згода Європейського Союзу. Європейські дипломати, за інформацією FT, неодноразово попереджали американських колег, що виступають проти скасування санкцій або відновлення економічних зв'язків із Росією до завершення війни. Європейська сторона також наполягає, що рішення, які безпосередньо зачіпають інтереси країн ЄС, не можуть ухвалюватися без їхньої згоди.

Така позиція створює додаткові перешкоди для можливих угод. Навіть якщо Вашингтон і Москва досягнуть політичного компромісу щодо певного проєкту, його реалізація може залежати від регуляторних рішень європейських інституцій та урядів окремих держав.

Водночас ЄС протягом останніх років працював над зменшенням залежності від російських енергоносіїв. Тому повернення до масштабних закупівель російського газу або нафти може суперечити попередньому курсу європейської енергетичної політики. Скепсис щодо того, що економічні стимули здатні переконати Кремль завершити війну, висловлюють і європейські дипломати.

Чому переговори про бізнес не гарантують мирної угоди

Обговорення економічних проєктів відбувається на тлі тривалих розбіжностей між Росією та Україною щодо умов завершення війни. Одним із попередніх чинників гальмування переговорів стали російські вимоги щодо територіальних поступок, які Україна не погодилася приймати як попередню умову для мирного врегулювання.

За даними FT, нинішні обговорення спираються, зокрема, на пропозиції, які Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер розглядали з Кирилом Дмитрієвим – спеціальним економічним представником Володимира Путіна – під час попередніх переговорів щодо мирного плану для України.

У лютому Дмитрієв оцінював потенційну вартість відповідних проєктів у 14 трлн доларів. Водночас ця сума відображає заявлену оцінку потенційних можливостей, а не обсяг уже укладених контрактів чи гарантованих інвестицій. За словами джерел видання, процес раніше загальмував через розбіжності щодо умов завершення війни.

Тепер сторони знову розглядають можливість економічних домовленостей, однак готовність Росії змінити переговорну позицію залишається невизначеною. У США також обговорюють можливі гарантії безпеки для України після війни. За інформацією співрозмовників FT, позиція Вашингтона щодо того, чи наполягатимуть американці на територіальних поступках з боку Києва, могла змінюватися в ході переговорів.

Проте остаточні умови потенційного мирного врегулювання залишаються предметом дискусій. Економічні пропозиції можуть створювати додаткові стимули для переговорів, але самі собою не розв'язують головних суперечностей щодо безпеки, територій та гарантій недопущення нової агресії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ). Можливе зняття обмежень стало частиною ширших переговорів між Вашингтоном та Москвою, зокрема щодо постачання російського дизельного пального до США.