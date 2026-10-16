США дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій

США продовжили до 24 квітня 2027 року дію винятків із санкцій, які дозволяють проводити окремі операції із закордонними заправками російської нафтової компанії "Лукойл". Дозвіл поширюється також на чотири болгарські компанії групи, серед них – нафтопереробний завод у Бургасі. Попередній термін дії винятків спливав 29 жовтня 2026 року.

Рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Воно дозволяє заправкам і пов’язаним із ними підприємствам продовжувати визначені господарські операції:

продавати пальне;

виплачувати зарплати працівникам;

розраховуватися з постачальниками.

Загальні санкції проти "Лукойлу" водночас залишаються чинними. Дозволи стосуються лише окремих операцій і не дають права переказувати кошти фізичним чи юридичним особам у Росії або на рахунки в цій країні.

Які саме операції із заправками "Лукойлу" дозволили

Одна із загальних ліцензій OFAC стосується Lukoil International GmbH, компанії, якій належать закордонні активи "Лукойлу". Вона поширюється також на підприємства, де компанія прямо або опосередковано володіє щонайменше 50% акцій. Серед них – американські Lukoil North America та Lukoil Americas Corporation.

Ліцензія дозволяє купувати товари й послуги на заправках "Лукойлу" за межами Росії, підтримувати їхню роботу або поступово припиняти діяльність. Для повсякденної роботи заправок можна й далі:

постачати пальне та мастильні матеріали;

виплачувати зарплати працівникам;

сплачувати оренду та страхування;

розраховуватися з постачальниками товарів і послуг;

обслуговувати заправки та забезпечувати їхню роботу.

За поясненням американського регулятора, виняток має пом’якшити вплив санкцій на "звичайних покупців, які користуються заправками компанії".

Виняток поширюється і на болгарські компанії

Окремий дозвіл стосується чотирьох болгарських підприємств групи "Лукойл". Це нафтопереробний завод Lukoil Neftohim Burgas, а також Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker.

Ліцензія охоплює визначені операції з цими компаніями та підприємствами, у яких їм окремо або разом належить щонайменше 50%. Інші підсанкційні структури групи вона не охоплює, якщо вони не підпадають під умови ліцензії.

OFAC також пояснило: компанії та фізичні особи за межами США загалом не ризикують потрапити під американські санкції, якщо їхні операції відповідають умовам цих дозволів.

Скільки заправок "Лукойлу" працює за кордоном

За даними Reuters, наведеними у квітні 2026 року, виняток із санкцій охоплював приблизно 2000 АЗС "Лукойлу" в Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці. Близько 200 заправок розташовані у штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія та Нью-Йорк у США, приблизно 600 – у Туреччині, а понад 300 – у Румунії. "Лукойл" також належить до провідних роздрібних продавців пального в Молдові та Болгарії.

США запровадили санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти" в жовтні 2025 року. Обмеження стосувалися самих нафтових компаній і десятків їхніх дочірніх структур.

Після запровадження обмежень "Лукойл" почав шукати покупців на закордонні активи. Продати їх трейдеру Gunvor не вдалося: американський регулятор не схвалив угоду, після чого потенційний покупець відмовився від придбання.

Тож, нинішнє продовження дозволів стосується роботи закордонних заправок і визначених болгарських підприємств. Санкційний статус російської компанії залишається чинним, а дозвіл не поширюється на всі активи "Лукойлу".

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом Європейський Союз готовий зняти санкції, які було накладено на одну з китайських компаній за допомозі військовій машині Росії. В обмін на це Європа хоче, аби КНР скасував обмеження щодо компанії, повʼязаної зі світовим напівпровідниковим гігантом ASML Holding NV.