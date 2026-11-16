Справжній хіт серед українців: скільки коштує одна з найпопулярніших моделей авто в 2026 році

Škoda Octavia залишається одним із найпопулярніших автомобілів на українському вторинному ринку, а ціни на різні покоління у 2026 році коливаються від $5 850 за A5 до $20 700 за A8. Найбільше оголошень припадає на A5 FL, тоді як найвищий показник 30-денного вибуття має A5 – 43,2%, хоча це не є підтвердженням фактичних продажів.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку. До 29 вересня 2026 року в Україні провели 25 726 операцій із Škoda Octavia. За цим показником вона майже зрівнялася з Volkswagen Passat і випередила Volkswagen Golf.

Скільки коштує одна з найпоп... Джерело: Інститут дослідження авторинку Розгорнути

Водночас ціна Octavia суттєво залежить від покоління. Інститут досліджень авторинку проаналізував активні оголошення AUTO.RIA та порівняв п'ять основних груп: A5, A5 FL, A7, A7 FL і A8. До уваги брали медіанну вартість, типовий діапазон цін, рік випуску, заявлений пробіг, кількість автомобілів у вибірці та частку оголошень, які зникли протягом 30 днів.

Скільки коштує Škoda Octavia в Україні у 2026 році

Різниця між поколіннями доволі значна. Якщо за старішу A5 продавці в середньому просять $5 850, то медіанна ціна найновішої A8 сягає $20 700. Тобто вартість автомобілів однієї моделі може відрізнятися майже вчетверо. За результатами аналізу, цінова картина має такий вигляд:

Škoda Octavia A5 – медіанна ціна $5 850, типовий діапазон – $5 200-6 500;

Škoda Octavia A5 FL – $7 777, типовий діапазон – $6 999-8 500;

Škoda Octavia A7 – $11 000, типовий діапазон – $9 985-12 500;

Škoda Octavia A7 FL – $14 600, типовий діапазон – $13 300-16 200;

Škoda Octavia A8 – $20 700, типовий діапазон – $18 990-23 600.

Важливо враховувати, що це саме ціни, зазначені продавцями в оголошеннях, а не суми, за які автомобілі фактично придбали. Медіанна вартість показує центральне значення у вибірці: половина пропозицій розташована нижче нього, а половина – вище.

Скільки коштує Škoda Octavia в Україні. Джерело: Інститут дослідження авторинку

Škoda Octavia A5: найдешевший варіант – від $5 тисяч

Найбільш доступною серед проаналізованих версій виявилася Škoda Octavia A5. Медіанна ціна таких автомобілів становить $5 850, а більшість пропозицій зосереджена в межах $5 200-6 500. Типовий представник цієї групи – автомобіль 2007 року випуску із заявленим пробігом близько 256 тис. км. У вибірці налічувалося 2 427 унікальних VIN.

Попри поважний вік, саме A5 демонструє найвищий показник вибуття оголошень за 30 днів – 43,2%. Із 4 865 оголошень, придатних для відповідного аналізу, 2 102 зникли з наступних зрізів майданчика, це може свідчити про активний попит на найдешевше покоління Octavia. Однак показник не варто сприймати як точну кількість проданих машин, оголошення могли також видалити, завершити або розмістити повторно.

Для покупців головною перевагою A5 залишається невисока ціна входу. Водночас вік автомобіля означає, що перед придбанням особливо важливо перевірити кузов на корозію, стан двигуна, коробки передач, підвіски та історію обслуговування. Дешевша пропозиція не обов'язково означає вигіднішу покупку, якщо після неї доведеться вкладати значні кошти в ремонт.

Яка вартість найдешевшого варіанту. Джерело: Інститут дослідження авторинку

Škoda Octavia A5 FL: найбільший вибір на вторинному ринку

Наступна сходинка – рестайлінгова A5 FL. Її медіанна ціна становить $7 777, а типовий діапазон пропозицій – від $6 999 до $8 500. Медіанний рік випуску цієї групи – 2011-й, а заявлений пробіг – приблизно 240 тис. км. Водночас саме A5 FL має найбільшу кількість пропозицій серед усіх поколінь, які потрапили до аналізу, у вибірці було 4 510 унікальних VIN.

За 30 днів із наступних зрізів AUTO.RIA зникло 37% оголошень – 3 811 із 10 294, що були придатними для розрахунку цього показника. Для покупця велика кількість пропозицій – важлива перевага. Можна порівняти автомобілі з різними двигунами, коробками передач, комплектаціями та пробігом, а також не поспішати з рішенням, якщо конкретна машина викликає сумніви.

A5 FL може стати компромісним варіантом для тих, хто хоче автомобіль новіший за звичайну A5, але не готовий витрачати понад $10 тисяч на наступне покоління. Проте остаточний вибір варто робити не лише за роком випуску, технічний стан і підтверджена історія обслуговування можуть бути важливішими за різницю в ціні.

Škoda Octavia A7: за популярне покоління просять близько $11 тисяч

Перехід до A7 означає помітне збільшення бюджету. Медіанна ціна цього покоління становить $11 000, а типовий ціновий коридор – $9 985-12 500. У проаналізованій вибірці типовим представником A7 був автомобіль 2014 року випуску із заявленим пробігом близько 258 тис. км. Кількість унікальних VIN становила 2 393.

Цікаво, що саме це покоління продемонструвало найнижчу частку вибуття оголошень за 30 днів серед усіх п'яти груп. Показник становив 30,5% із 6 722 оголошень із наступних зрізів зникло 2 050, це не означає, що A7 не має попиту.

Радше йдеться про те, що пропозиції цього покоління залишалися в оголошеннях довше, ніж у решти досліджених груп. На ситуацію можуть впливати бюджет покупки та конкуренція з іншими моделями, які покупці розглядають у цій ціновій категорії.

Для тих, хто шукає Octavia з більшим бюджетом, A7 може бути одним із варіантів для порівняння. Водночас перед купівлею важливо перевірити не лише пробіг, а й стан силового агрегату, коробки передач та наявність підтверджених записів про технічне обслуговування.

Škoda Octavia A7 FL: рестайлінг коштує майже $15 тисяч

Післярестайлінгова A7 помітно дорожча за попередню версію. Її медіанна вартість сягає $14 600, а типовий діапазон цін становить $13 300-16 200. Типовий автомобіль у цій групі випущений у 2018 році та має заявлений пробіг близько 226 тис. км. У вибірці було 1 563 унікальних VIN.

За місяць із наступних зрізів AUTO.RIA зникли 33,3% оголошень – 1 324 із 3 975, придатних для аналізу. Це трохи більше, ніж у звичайної A7, але менше, ніж у A5 та A5 FL. Порівняно з дорестайлінговою версією покупцеві доведеться доплатити приблизно $3 600 за медіанними цінами.

Чи виправдана така різниця, залежить від стану конкретних автомобілів, комплектації, двигуна та історії експлуатації. Тому не варто автоматично обирати A7 FL лише через новіший рік випуску. Добре доглянута A7 може виявитися раціональнішою покупкою, ніж дорожча машина з прихованими технічними проблемами.

Škoda Octavia A8: найновіша модель коштує понад $20 тисяч

Найдорожчою у дослідженні стала Škoda Octavia A8. Медіанна ціна цього покоління становить $20 700, а типовий діапазон пропозицій – від $18 990 до $23 600. Це також наймолодша група, медіанний рік випуску – 2021-й, а заявлений пробіг – близько 173 тис. км. У вибірці було лише 665 унікальних VIN – найменше серед усіх проаналізованих поколінь.

За 30 днів із наступних зрізів зникли 34,1% оголошень: 505 із 1 481, які враховувалися під час розрахунку. Отже, A8 суттєво відрізняється від старших поколінь не лише ціною, а й віком автомобілів. Водночас невелика кількість пропозицій обмежує вибір для тих, хто шукає конкретну комплектацію, двигун або колір.

Покупцям, які розглядають A8, варто уважно перевіряти історію автомобіля, документи, пробіг і технічний стан. За бюджету понад $20 тисяч важливо не обмежуватися порівнянням кількох оголошень, а оцінити, наскільки конкретна машина відповідає своїй ціні.

Які Škoda Octavia продаються найшвидше

Окрему увагу в дослідженні приділили ліквідності – тобто тому, наскільки активно оголошення з конкретними автомобілями зникають із продажу. Для цього порівняли частку VIN, які не з'явилися в наступних зрізах AUTO.RIA протягом 30 днів. Результати розподілилися так:

A5 – 43,2%;

A5 FL – 37,0%;

A8 – 34,1%;

A7 FL – 33,3%;

A7 – 30,5%.

Таким чином, найвищий показник має найдоступніша A5, а найнижчий – A7. Зазначається, що це може бути сигналом того, що дешевші автомобілі активніше привертають увагу покупців, тоді як дорожчі пропозиції потребують більше часу для пошуку свого власника.

Однак є важливе уточнення, що вибуття оголошення не дорівнює підтвердженому продажу. Автомобіль міг зникнути з майданчика з інших причин, тому цей показник варто використовувати як орієнтир для оцінювання ліквідності, а не як точну статистику укладених угод.

На що звертати увагу під час купівлі Octavia

Різниця між поколіннями Škoda Octavia може становити тисячі доларів, але сама ціна в оголошенні не дає повного уявлення про вигідність покупки. Навіть автомобілі одного року випуску можуть суттєво відрізнятися за технічним станом, комплектацією та історією експлуатації. Перед придбанням варто:

перевірити VIN і документи – важливо з'ясувати історію автомобіля, можливі обмеження та відповідність документів фактичним даним машини; оцінити реальний пробіг – заявлені кілометри потрібно зіставити зі станом салону, керма, педалей, сидінь і доступними записами про обслуговування; провести діагностику на СТО – перевірити двигун, коробку передач, підвіску, гальмівну систему та електроніку; оглянути кузов – важливо виявити сліди ДТП, корозію, неякісний ремонт і можливі приховані пошкодження; порівняти комплектації – різні двигуни, коробки передач і додаткове обладнання можуть суттєво впливати на вартість; залишити бюджет на обслуговування – не варто витрачати всі заощадження лише на купівлю, після придбання можуть знадобитися заміна витратних матеріалів і планові роботи.

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