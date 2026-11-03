Союзник Кремля виявив вражаючі поклади золота та рідкісних металів: запаси еквівалентні 50 великим родовищам

Після загальнонаціональної переоцінки родовищ Китай збільшив оцінені запаси золота на обсяг, еквівалентний 50 великим родовищам, нікелю – ще на 30, а ренію – більш ніж на 200%. Крім того, країна виявила нове родовище циркону, що може допомогти зменшити залежність від імпорту сировини для ядерної енергетики та аерокосмічної промисловості.

Про результати загальнонаціонального перегляду оцінки родовищ повідомило китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа". Інформацію також опублікувало Bloomberg, посилаючись на дані Міністерства природних ресурсів Китаю.

Особливість цієї роботи полягає в тому, що йдеться не лише про відкриття нових покладів. Значну частину приросту забезпечила переоцінка вже відомих родовищ, зокрема тих, які раніше вважалися малоперспективними через низький вміст корисних копалин або складні умови видобутку.

Приріст еквівалентний 50 великим родовищам

За даними Міністерства природних ресурсів Китаю, після масштабної переоцінки запасів країна отримала суттєве збільшення оцінених обсягів золота. Приріст виявився еквівалентним 50 великим родовищам. Також значно зросла оцінка запасів нікелю. Їхнє збільшення відповідає обсягам приблизно 30 великих родовищ.

Окрему увагу привертає реній – рідкісний метал, який використовують у виробництві спеціальних жароміцних матеріалів. За результатами переоцінки його запаси збільшилися більш ніж на 200%. Крім того, приріст зафіксували для галію, індію, танталу та ванадію. За кожним із цих видів сировини додатково оцінені обсяги перевищили еквівалент десяти великих родовищ.

Таким чином, результати стосуються одразу кількох категорій стратегічних ресурсів. Відповідні метали використовують у різних галузях промисловості – від електроніки та енергетики до авіабудування й виробництва спеціальних сплавів.

Як Китаю вдалося збільшити оцінені запаси металів

Масштабна переоцінка тривала протягом року та охопила 17 видів стратегічної мінеральної сировини. До проєкту залучили понад 1800 діючих шахт, а також великі й середні гірничодобувні об'єкти. У роботі брали участь понад 100 установ і майже 2000 фахівців із геологорозвідки. Дослідження проводили у 27 провінціях, автономних районах та містах центрального підпорядкування.

Одним із головних напрямів стала переоцінка родовищ, які раніше не розглядали як достатньо перспективні для повноцінного освоєння. Зокрема, фахівці переглянули дані щодо покладів із низьким вмістом корисних компонентів, важкодоступних ресурсів та родовищ, де стратегічні метали містяться разом з іншими корисними копалинами.

Останній напрям має особливе значення. Деякі рідкісні метали можуть бути супутніми компонентами під час видобутку основної сировини. Тому переоцінка вже відомих покладів дає змогу виявити додаткові ресурси, які раніше не враховувалися в повному обсязі.

Фактично Китай переглянув потенціал значної частини власної мінерально-сировинної бази. Це дозволило збільшити офіційні оцінки ресурсів без необхідності пояснювати весь приріст відкриттям нових окремих родовищ.

Китай знайшов нове родовище циркону

Паралельно з переоцінкою стратегічних ресурсів у Китаї повідомили про відкриття нового родовища циркону. Воно розташоване в повіті Байчен Сіньцзян-Уйгурського автономного району. За інформацією "Сіньхуа", це перше в країні палеофлювіально-озерне розсипне родовище циркону. Його виявлення може суттєво збільшити внутрішню пропозицію цієї сировини.

Для Китаю це має особливе значення, оскільки раніше країна значною мірою залежала від імпорту циркону. Цей мінерал є важливим джерелом цирконію, який використовують у низці високотехнологічних виробництв.

Зокрема, цирконій застосовують для виготовлення оболонок тепловидільних елементів ядерних реакторів. Такі оболонки мають витримувати високі температури та складні умови експлуатації, тому до матеріалів висувають особливі вимоги.

Крім атомної енергетики, цирконій використовують у виробництві жароміцних сплавів для аерокосмічної галузі. Матеріали потрібні для компонентів, які працюють за високих температур і значних механічних навантажень. Виявлення власного родовища може створити додаткові можливості для забезпечення китайських підприємств цією сировиною.

Навіщо Китаю реній

Серед металів, запаси яких суттєво переоцінили, окреме місце посідає реній. Його кількість у китайських ресурсних оцінках зросла більш ніж на 200%. Метал належить до рідкісних і має важливе значення для високотехнологічної промисловості. Одним із ключових напрямів його використання є виробництво жароміцних суперсплавів.

Такі матеріали застосовують, зокрема, під час виготовлення деталей реактивних двигунів. Вони повинні зберігати необхідні властивості навіть за надзвичайно високих температур і значних навантажень. Саме тому реній має стратегічне значення для авіаційної та аерокосмічної промисловості. Збільшення оцінених запасів цього металу може розширити ресурсну базу для майбутнього виробництва відповідних матеріалів.

Важливими є й інші метали, запаси яких зросли після переоцінки. Галій та індій використовують в електроніці й виробництві напівпровідникових компонентів, тантал потрібен для електронної промисловості та спеціальних сплавів, а ванадій застосовують у металургії та виробництві акумуляторів.

Китай продовжує відкривати великі родовища золота

Нинішнє збільшення оцінених запасів відбувається на тлі інших повідомлень про масштабні відкриття корисних копалин у Китаї. Протягом останніх років країна неодноразово оголошувала про виявлення великих покладів золота та інших стратегічних ресурсів.

Зокрема, у вересні 2026 року повідомлялося про відкриття великого родовища міді та золота поблизу міста Сюаньчен у провінції Аньхой на сході країни. Ще раніше, у грудні 2025 року, Китай оголосив про виявлення підводного родовища золота. За заявами китайських офіційних представників, воно стало найбільшим подібним родовищем в Азії.

У листопаді 2025 року також повідомлялося про відкриття в провінції Ляонін родовища Dadonggou, яке назвали найбільшим золотим родовищем країни з 1949 року. За оприлюдненими оцінками, воно містить приблизно 2,586 млрд тонн руди із середнім вмістом золота 0,56 грама на тонну. Загальний обсяг золота в перерахунку на метал оцінюється приблизно у 1444 тонни.

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