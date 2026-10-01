Скуповує половину всього експорту: країна ЄС активно "поглинає" український товар

Головним імпортером українського ріпаку стала Німеччина, яка викупила кожну другу тонну цієї сировини. Україна значно наростила показники експорту ріпаку – цьому сприяло суттєве зниження внутрішніх експортних цін порівняно з європейськими ринками., яка викупила кожну другу тонну цієї сировини.

Про це у брокерській компанії Spike Brokers . Там наголошують, що минулий сезон виявився для галузі найгіршим в історії

Що відбувалося з ріпаком

За період з 1 по 24 вересня з України відвантажено 341 тис. тонн ріпаку. При цьому за останній тиждень звітного періоду експорт склав 144,6 тис. тонн (проти 72 тис. тонн тижнем раніше). Таким чином, добова відправка подвоїлася і сягнула 20,7 тис. тонн.

Цьому сприяло падіння цін на ріпак на умовах CPT-порт на 5,5% (-$30), а на умовах FCA Чоп – на 6,7% (-$40). Основним напрямком поставок залишається Німеччина, яка закупила 176,6 тис. тонн (52% від усього вересневого обсягу).

Також зросли показники експорту і супутніх товарів. Зокрема експорт ріпакової олії за цей же період досяг 115,3 тис. тонн.

Підсумки урожаю та криза в галузі

Українські аграрії вже повністю завершили збиральну кампанію ріпаку. З площі 1,33 млн га намолочено 3,87 млн тонн олійної за середньої урожайності 29,1 ц/га.

Водночас галузь потерпає від тривалого спаду експортних показників. У 2025-2026 маркетинговому році експорт ріпаку з України скоротився на 39% – до 1,9 млн тонн. Це стало найгіршим результатом за останні дев'ять сезонів.

Попри загальне падіння поставок до ЄС на 38% (до 1,73 млн тонн), частка Євросоюзу в структурі українського експорту склала 91%, а Німеччина імпортувала 876 тис. тонн. Аби зарадити ситуації Українська зернова асоціація (УЗА) закликає уряд та Верховну Раду терміново скасувати 10% експортне мито на сою та ріпак, оскільки саме цей бар'єр експерти вважають головною причиною падіння експортних обсягів.