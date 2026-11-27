Схема працювала роками: в Україні "під носом" у правоохоронців безперешкодно торгують "забороненими" вейпами

Попри встановлені державою обмеження на обіг в Україні вейпів, нелегальний сегмент не просто зберігається, а фактично домінує. За даними Kantar, 93,3% продукції мають ознаки невідповідності законодавству. Водночас торгівля ведеться як у звичайних магазинах, так і в інтернеті. Наприклад, у Києві правоохоронці виявили продаж одноразових електронних сигарет і рідин до них, які не відповідали вимогам законодавства. При цьому схема працювала щонайменше з липня 2024 року.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають, що згідно з матеріалами справи № 760/28218/25:

Товар закуповували оптом через Telegram , а потім перепродавали дорожче через власні канали та сайти.

, а потім перепродавали дорожче через власні канали та сайти. Електронні сигарети зберігали в орендованій двокімнатній квартирі.

Покупці переказували гроші на особисті рахунки продавців і рахунки "ФОП".

Замовлення відправляли "Новою поштою" або доставляли самі.

"Правоохоронці провели дві контрольні закупівлі – на 12 500 і 3 000 грн. Експертиза показала, що сигарети не можна продавати в Україні через невідповідне маркування. Під час обшуку квартири 25 травня 2025 року знайшли велику партію продукції, зокрема Elfbar, Lost Mary, Chaser і Vaporesso", – розповіли аналітики.

За рішенням суду фігурантів справи оштрафували. А товар знищили.

Продавців вейпів через Telegram ніхто не контролює

Загалом же, як раніше зазначали аналітики, через відсутність належного контролю українці можуть купувати ароматизовані рідини для електронних сигарет навіть підлітки – зокрема через Telegram. При чому коштуватиме це порівняно недорого – один із ресурсів у Telegram пропонує партію з 200 одиниць рідини за ціною 60 грн/штука.

"Що, з огляду на роздрібну ціну в магазинах понад 300 грн, може спокусити підлітків відкрити небезпечний "бізнес" – скажімо, торгувати "курилками" у школі. Як колись було зі звичайними сигаретами", – йдеться в матеріалі.

Водночас, зазначають його автори, правоохоронці майже ніяк не реагують на ситуацію. Адже, попри те, що знайти подібні ресурси, наприклад в Instagram і Telegram, їхню діяльність не припиняють.

"Якщо такі магазини можуть знайти підлітки – що заважає зробити це їм? І чому цього досі не зробили? Адже виходить, що "під носом" у правоохоронців відбуваються кричущі порушення, а вони просто ніяк на це не реагують", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом же нелегальний ринок електронних сигарет в Україні фактично залишається поза належним контролем правоохоронців і податкової служби. Зокрема, за даними медіа, Нацполіція не веде окремої статистики незаконного обігу вейпів, а Державна податкова служба (ДПС) об’єднує показники перевірок електронних сигарет, тютюну й алкоголю, не розмежовуючи порушення за видами продукції.