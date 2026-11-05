"Сільпо" підрахувало мільярдні збитки через обстріли РФ: скільки магазинів і складів постраждали

Мережа магазинів "Сільпо-Фуд" визнала понад 1,5 млрд грн збитків через російські атаки за січень-вересень 2026 року, зокрема списавши 1,4 млрд грн оборотних та 53,4 млн грн необоротних активів. Росія пошкодила або знищила понад 20 об’єктів Fozzy Group, а остаточна сума втрат продуктової мережі може зрости, оскільки компанія продовжує інвентаризацію та відновлення магазинів.

Про це свідчить проміжна фінансова звітність "Сільпо-Фуд", оприлюднена в інформаційній системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пишуть медіа.

Скільки грошей втратило "Сільпо" через війну

За січень-вересень 2026 року ТОВ "Сільпо-Фуд" визнало 1 млрд 532,7 млн грн збитків, пов’язаних із пошкодженням і знищенням магазинів та розподільчих центрів унаслідок російських атак. Основна частина втрат припала на оборотні активи.

За дев’ять місяців поточного року компанія списала через наслідки війни майна цієї категорії на 1,4 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року обсяг таких списань становив лише 1 млн грн. Крім того, у 2026 році мережа списала 53,4 млн грн необоротних активів через воєнні руйнування.

Таким чином, фінансові наслідки російських обстрілів для компанії суттєво посилилися. Водночас зазначені цифри не є остаточними, "Сільпо-Фуд" продовжує оцінювати масштаби пошкоджень, проводити інвентаризацію та визначати повний обсяг матеріальних втрат.

Росія пошкодила понад 20 об’єктів Fozzy Group

Руйнування торкнулися не лише супермаркетів "Сільпо". За інформацією компанії, з серпня 2026 року російські війська пошкодили або знищили понад 20 об’єктів Fozzy Group.

Серед них – розподільчі центри, магазини та виробничі потужності. Удари по логістичній інфраструктурі створюють додаткові труднощі для забезпечення торговельної мережі товарами, адже склади та розподільчі комплекси є важливою частиною ланцюга постачання продуктів.

Масштабні атаки на логістичну інфраструктуру українського бізнесу розпочалися влітку 2026 року. За підрахунками Forbes Ukraine станом на 6 серпня, з початку липня Росія знищила понад 400 тис. квадратних метрів складів і логістичних комплексів українських компаній.

Серед постраждалих підприємств були Fozzy Group, Rozetka, "Епіцентр" та "Нова пошта". Унаслідок пошкодження складської інфраструктури продуктові мережі зіткнулися з проблемами постачання окремих категорій товарів. Зокрема, після серпневих атак у магазинах стало менше овочів, молочної продукції, круп та імпортних товарів.

Для адаптації до нових умов торговельні мережі почали змінювати логістичні процеси, переходити на прямі поставки від виробників та організовувати тимчасові хаби. Також у серпні "Сільпо", "Фора" та Novus запропонували постачальникам розділяти збитки від знищення товарів унаслідок російських атак. Йшлося про можливість покриття виробниками до 50% таких втрат.

Як компанія фіксує збитки та відновлює магазини

Після пошкодження або знищення майна "Сільпо-Фуд" розпочало процедуру документування наслідків російських атак. Компанія подала до правоохоронних органів заяви про вчинення злочинів. Крім того, представники мережі зафіксували стан пошкоджених об’єктів за допомогою фото- та відеоматеріалів, склали акти огляду й організували інвентаризацію.

Заходи необхідні для встановлення обсягу завданої шкоди та подальшого визначення остаточної суми збитків. Паралельно підприємство працює над відновленням пошкоджених магазинів. Однак, цей процес залежить від масштабів руйнувань, стану інфраструктури та можливості безпечно проводити ремонтні роботи.

Водночас, компанія продовжує оцінювати наслідки ударів по своїх об’єктах. Тому фінансові показники, наведені у проміжній звітності, можуть змінитися після завершення інвентаризації та остаточного визначення вартості знищеного майна.

Як російські атаки впливають на роботу продуктових мереж

Руйнування складської та торговельної інфраструктури створюють для українського ритейлу не лише прямі фінансові збитки, а й додаткові операційні проблеми. Пошкодження розподільчих центрів ускладнює доставку продукції до супермаркетів, а знищення товарних запасів змушує компанії шукати альтернативні джерела постачання.

На тлі таких викликів Fozzy Group переглядає організацію роботи. Зокрема, 28 серпня 2026 року група призупинила найм на частину офісних посад. Також компанія анонсувала скорочення штату з 1 листопада. Водночас це не означало повного припинення набору працівників. Станом на 1 вересня "Сільпо" та "Fozzy Group Логістика" мали 1614 відкритих вакансій у супермаркетах, логістичних підрозділах та на виробництвах.

ТОВ "Сільпо-Фуд" розвиває однойменну мережу супермаркетів із 2016 року та входить до Fozzy Group. Група контролюється Володимиром Костельманом, Олегом Сотниковим, Романом Чигіром та іншими власниками. Станом на вересень 2026 року мережа "Сільпо" налічувала понад 309 супермаркетів у 78 містах України. Крім того, компанія розвиває чотири делікатес-маркети Le Silpo, розташовані у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія повністю знищила понад 10 торгових центрів "Епіцентру", а прямі збитки компаніївже перевищили 1 млрд доларів і продовжують зростати. Попри втрату понад 400 тисяч квадратних метрів складів українського бізнесу, компанії перебудовують логістику, щоб не допустити масового дефіциту товарів і різкого стрибка цін.