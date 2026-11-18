Штрафувати за чеки хочуть по-новому: що готують для бізнесу в Україні

В Україні пропонують переписати покарання для бізнесу за технічні помилки в чеках. На порушників хочуть накладати штрафи співмірні характеру порушення, а не фіксовані суми, які наразі становлять 100% або 150% вартості проданого товару.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Він назвав "драконівські штрафи за типові помилки в чеках" однією з найбільш болючих проблем бізнесу у застосуванні РРО.

Згідно із законодавством України, за помилки у обов’язкових реквізитах товарного чека передбачено суворі штрафи:

100% вартості проданого товару – за перше порушення;

150% – за повторне.

Покарання застосовують, навіть якщо такі помилки не перешкоджають ідентифікації розрахункової операції, а вся виручка належним чином проведена через РРО.

"Погоджуюся з бізнесом: відповідальність має бути співмірною характеру порушення, а не перетворюватися на покарання за технічні помилки", – каже Гетманцев.

На цьому тлі він запропонував поправки до законопроєкту №16036, які встановлять граничний розмір фінансових санкцій за такі порушення – не більше однієї мінімальної заробітної плати за всі однотипні порушення, виявлені протягом перевірки, за умови, що допущені у чеках помилки не перешкоджають ідентифікації продавця, товару, суми операції, розрахункова операція проведена через РРО/ПРРО на повну суму і відповідна інформація передана Державній податковій службі.

"Це дозволить захистити сумлінний бізнес від непропорційних штрафів, зменшити простір для можливих зловживань під час перевірок і зберегти відповідальність за справді суттєві порушення", – пояснив нардеп.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні посилюють боротьбу зі схемами, за якими великі торговельні мережі розподіляють обороти між сотнями ФОПів, щоб зменшити податкове навантаження, лише за дев'ять місяців 2026 року фінмоніторинг передав правоохоронцям понад сотню матеріалів на суму понад 15 млрд грн. Звичайним підприємцям не забороняють працювати на спрощеній системі, однак компаніям, які використовують ФОПів для приховування реальних масштабів бізнесу, загрожують посилений контроль, податкові наслідки та перевірки правоохоронців.