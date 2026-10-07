Що робити після втрати роботи: українцям пояснили, як діяти

Українці, які втратили роботу та офіційно зареєструвалися безробітними, у 2026 році можуть отримувати допомогу до 8647 грн, тоді як для відповідних категорій мінімальна виплата становить 3900 грн, а для окремих категорій молоді без страхового стажу – 1650 грн. Під час воєнного стану для більшості громадян гроші виплачують не довше 90 календарних днів, а оформити статус можна через центр зайнятості або онлайн через Дію.

OBOZ.UA дослідив, що потрібно знати українцям. Оформити статус можна як особисто через службу зайнятості, так і онлайн. Зокрема, подати заяву можна через портал Дія, а сама процедура є безкоштовною.

Хто може отримати допомогу по безробіттю

Самої втрати роботи для автоматичного призначення грошей недостатньо. Насамперед людина має офіційно отримати статус зареєстрованого безробітного. Безробітною в Україні вважається людина працездатного віку, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування та при цьому готова і здатна приступити до роботи.

Статус можуть отримати не лише ті, кого звільнили з офіційного місця роботи. Зареєструватися можуть також люди, які раніше не працювали та вперше шукають роботу. Окремо така можливість передбачена для колишніх фізичних осіб-підприємців. Однак спочатку ФОП має припинити підприємницьку діяльність та відповідати іншим вимогам для реєстрації безробітним.

Також статус може отримати людина з інвалідністю, яка ще не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або відповідну соціальну допомогу. Водночас не кожна людина без офіційної зарплати може зареєструватися безробітною. Зокрема, статус не нададуть тому, хто продовжує працювати за наймом або забезпечує себе роботою самостійно, наприклад веде активну підприємницьку діяльність.

Коли починають нараховувати гроші

У звичайних умовах допомога по безробіттю призначається з восьмого дня після реєстрації людини безробітною за її особистою заявою. Однак, під час воєнного стану діють інші правила. Допомогу призначають з дня, наступного після надання статусу зареєстрованого безробітного.

При цьому варто розрізняти день подання документів і день офіційного отримання статусу. Вони можуть не збігатися, оскільки заяву спочатку необхідно опрацювати та ухвалити відповідне рішення. Саме від отримання статусу залежить виникнення права на виплату, тоді як фактична дата надходження коштів на рахунок також залежатиме від процедури їх призначення та банківських операцій.

Якщо людина знаходить роботу, вона має повідомити про це службу зайнятості. Після працевлаштування статус безробітного та відповідні виплати припиняються.

Скільки платять безробітним у 2026 році

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2026 року становить 8647 грн, це відповідає розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 2026 рік. Проте це не означає, що кожна людина після втрати роботи автоматично отримуватиме 8647 грн щомісяця.

Розмір допомоги визначається індивідуально на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Враховуються загальний страховий стаж, стаж протягом останніх 12 місяців перед реєстрацією безробітним, зарплата, тривалість безробіття та підстава звільнення.

Якщо за останні 12 місяців людина накопичила щонайменше сім місяців страхового стажу, допомогу розраховують як частку її середньої зарплати. Розмір залежить від загального страхового стажу:

до 3 років – 50% середньої зарплати;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Але навіть якщо розрахунок за зарплатою та стажем дає значно більшу суму, під час воєнного стану виплата не може перевищувати встановленого максимуму. У 2026 році це 8647 грн. Наприклад, якщо після застосування відповідного відсотка до середньої зарплати людини розрахункова допомога становить 12 тис. грн, фактично отримувати всю цю суму вона не зможе через встановлене обмеження.

Мінімально можна отримати 3900 грн, але є винятки

Для частини безробітних розмір допомоги не прив'язують безпосередньо до попередньої зарплати. У 2026 році мінімальна виплата для відповідної категорії застрахованих осіб становить 3900 грн. На неї, зокрема, можуть розраховувати ті, хто за останні 12 місяців перед реєстрацією безробітним має менш ніж сім місяців страхового стажу.

Також такий розмір застосовується у визначених випадках щодо людей із достатнім стажем, але неповною зайнятістю або коли неможливо врахувати їхню зарплату, а також до ВПО, які не мають документів для підтвердження необхідних відомостей. Водночас для окремих категорій діє ще нижча мінімальна допомога. Зокрема, для молоді без страхового стажу вона становить 1650 грн.

Крім того, на розмір виплати може впливати причина звільнення. Мінімальний розмір допомоги застосовується, зокрема, у визначених законодавством випадках звільнення через порушення трудової дисципліни.

Є і можливість отримати більший відсоток від середньої зарплати. Якщо страховий стаж людини становить щонайменше 15 років і протягом 15 років перед отриманням статусу безробітного вона не отримувала такої допомоги, встановлений для неї відсоток до середньої зарплати збільшується на 10%. Однак, максимальне обмеження на суму виплати під час воєнного стану все одно залишається.

Сума з часом може зменшитися вдвічі

Є ще один важливий нюанс, про який варто знати перед оформленням допомоги. Визначена на початку сума не обов'язково виплачуватиметься протягом усього періоду безробіття. За загальним правилом у першій половині встановленого періоду допомога виплачується в повному визначеному розмірі, а надалі – 50% від цієї суми.

Тобто фінансова підтримка передбачена передусім як тимчасовий інструмент на період пошуку нового місця роботи, а не як постійна соціальна виплата. За загальними правилами тривалість допомоги безпосередньо залежить від страхового стажу людини.

Так, при стажі до трьох років виплати можуть надаватися протягом 180 календарних днів, від трьох до шести років – 210 днів, від шести до 12 років – 240 днів. При стажі від 12 до 18 років передбачено до 270 днів, від 18 до 24 років – до 300, від 24 до 30 років – до 330, а понад 30 років – до 360 календарних днів.

Однак під час воєнного стану діє суттєве обмеження – для більшості безробітних тривалість виплати не може перевищувати 90 календарних днів. Для окремих категорій правила відрізняються.

Зокрема, для людей передпенсійного віку за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного стажу допомогу можуть виплачувати до 360 календарних днів. Для людей, яким до пенсійного віку залишилося два роки та які мають необхідний стаж, максимальний період може становити 720 календарних днів.

Для молоді, яка закінчила або припинила навчання чи звільнилася зі строкової військової або невійськової служби та шукає перше робоче місце, передбачено до 120 календарних днів. Для ВПО без документів, необхідних для отримання статусу безробітного, після їх реєстрації максимальна тривалість виплати також становить 120 календарних днів.

Як оформити допомогу через Дію

Є два основних способи отримати статус безробітного. Можна особисто звернутися до центру зайнятості або подати документи дистанційно. Для онлайн-оформлення можна скористатися порталом Дія.

Необхідно авторизуватися в Кабінеті громадянина за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису, перейти до розділу "Пенсії, пільги та допомога" та обрати послугу отримання статусу безробітного. Далі необхідно подати заяву та обрати відповідну форму – стандартну або спрощену.

Спрощений варіант передбачений, зокрема, для ВПО, а також людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться чи велися бойові дії. У спрощеній формі не потрібно засвідчувати заяву електронним підписом. Для отримання виплати в такому разі необхідна Дія.Картка.

Однак є важлива умова: після подання спрощеної заяви людина повинна протягом 30 робочих днів звернутися до центру зайнятості. Якщо цього не зробити, статус безробітного скасують.

Стандартна форма призначена для громадян, які мають необхідні документи. Для її подання знадобляться сканкопії документів та електронний підпис. Для зарахування допомоги потрібен соціальний рахунок у банку. Саме подання онлайн-заяви займає близько п'яти хвилин, її опрацювання – до трьох робочих днів. Послуга безкоштовна.

Які документи можуть знадобитися

Набір документів залежить від ситуації конкретної людини. Серед основних – паспорт, документ про останнє місце роботи та документ про освіту. Для паспорта-книжечки можуть знадобитися копії 1, 2, 3, 5 та 11 сторінок, для ID-картки – обох її сторін.

Підтвердити останнє місце роботи можна, наприклад, трудовою книжкою, цивільноправовим договором або документом про припинення останнього виду зайнятості. Також можуть вимагатися документи, що підтверджують припинення роботи або трудових відносин.

Залежно від обставин додатково можуть знадобитися свідоцтво про народження дитини, довідка ВПО, військово-облікові документи, документ про інвалідність або посвідчення учасника бойових дій. Статус безробітного дає право не тільки на отримання грошей.

Що робити, якщо у статусі відмовили

Відмова ще не завжди означає, що отримати статус безробітного більше неможливо. Після відмови людина може протягом наступних семи днів повторно подати заяву, усунувши причини, які завадили її задовольнити.

Однією з підстав для відмови може бути, зокрема, використання людиною права на допомогу по безробіттю в межах відповідного дворічного періоду. Якщо ж заявник вважає рішення неправомірним, його можна оскаржувати у встановленому порядку. Зокрема, питання відмови в наданні статусу може бути предметом розгляду адміністративного суду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Польщі найближчим часом може зрости кількість безробітних іноземців. Експерти пов’язують це з посиленням правил працевлаштування для громадян окремих країн (українські біженці не входять до цього переліку), а також із поступовою автоматизацією робочих процесів.