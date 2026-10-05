Сайт АТБ зламали, українців лякали витоком даних: що насправді сталося

На сайті АТБ 5 жовтня з'явилося повідомлення зловмисників, які заявляли про нібито викрадення даних 7,9 млн клієнтів та інших внутрішніх даних і вимагали $400 тис. – близько 18 млн грн – у криптовалюті. Прессекретар АТБ Сергій Демченко підтвердив хакерську атаку на ресурси компанії, але запевнив, що персональні дані не постраждали і небезпеки для клієнтів немає. Зловмисники давали мережі – 2 години на "викуп", однак вже за 20 хвилин сайт повернувся до звичайного режиму роботи.

Про це OBOZ.UA стало відомо з офіційного сайту супермаркета. На сторінці atbmarket.com користувачі бачили чорний екран із написом "АТБ – ваші дані у нас", таймером зворотного відліку та переліком інформації, яку невідомі нібито отримали.

Сайт працює в звичному режимі. Джерело: АТБ

"Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. небезпеки не існує", – підкреслив в коментарі медіа Сергій Демченко, прессекретар АТБ.

Дані користувачів АТБ викрали. Джерело: АТБ

Зловмисники стверджували, що йдеться про дані 7,9 млн клієнтів, серед яких начебто є телефонні номери, електронні адреси, імена, адреси та хеші паролів. Крім того, у повідомленні заявлено про доступ до:

даних нібито 127 265 працівників, зокрема паспортної інформації;

історії 11,48 млн замовлень;

інформації щодо понад 50,3 тис. постачальників;

68 тис. облікових записів AD;

бази даних;

вихідного коду GitLab – зловмисники заявляють про 524 репозиторії.

За нерозголошення нібито отриманої інформації невідомі вимагали 400 тис. доларів. У перерахунку це близько 18 млн грн. Вимога передбачала оплату у криптовалюті – на сторінці вказані реквізити для переказів у USDT у мережі TRC-20 та Bitcoin.

Також на сторінці був встановлений таймер. Зловмисники погрожували, що у разі несплати викупу інформація нібито буде викладена у відкритий доступ.

Хто міг стояти за атакою на АТБ

На зламаній сторінці вказано назву DataSuckers та посилання на Telegram-канал, у якому автори продовжили публікувати повідомлення про атаку. Зокрема, вони намагались переконати аудиторію, що заявлений масив інформації справді перебуває у їхньому розпорядженні, та окремо повідомили, що знають про проблему з таймером на сторінці.

Зловмисники погрожують мережі. Джерело: Telegram

Привертає увагу й те, що всі основні повідомлення зловмисників написані російською мовою. Російською вони ведуть і Telegram-канал, де публікують заяви про злами та нібито отримані бази даних. Точне географічне походження або громадянство учасників DataSuckers наразі офіційно не встановлено.

Раніше серед заявлених жертв DataSuckers були компанії, що працюють у Росії та сусідніх країнах, зокрема "Додо Піца" та туристичний оператор Tez Tour. Водночас у коментарях під повідомленнями про атаку на АТБ частина російськомовних користувачів позитивно реагує на те, що сталося з українською компанією.

Остаточно встановити, хто саме стоїть за інцидентом, можна буде лише за результатами технічного розслідування та офіційної атрибуції кібератаки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у "Нової пошти" 1 жовтня стався масштабний технічний збій через DDoS-атаку на системи компанії – користувачі повідомляли про проблеми із входом у застосунок, роботою особистого кабінету, створенням і завантаженням ТТН та API. Станом на 18:30 роботу сервісів було відновлено.