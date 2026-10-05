Сайт АТБ зламали, українців лякали витоком даних: що насправді сталося
Зовнішній вигляд торговельно...
Джерело: пресслужба АТБ
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На сайті АТБ 5 жовтня з'явилося повідомлення зловмисників, які заявляли про нібито викрадення даних 7,9 млн клієнтів та інших внутрішніх даних і вимагали $400 тис. – близько 18 млн грн – у криптовалюті. Прессекретар АТБ Сергій Демченко підтвердив хакерську атаку на ресурси компанії, але запевнив, що персональні дані не постраждали і небезпеки для клієнтів немає. Зловмисники давали мережі – 2 години на "викуп", однак вже за 20 хвилин сайт повернувся до звичайного режиму роботи.
Про це OBOZ.UA стало відомо з офіційного сайту супермаркета. На сторінці atbmarket.com користувачі бачили чорний екран із написом "АТБ – ваші дані у нас", таймером зворотного відліку та переліком інформації, яку невідомі нібито отримали.
Сайт працює в звичному режимі.
Джерело: АТБ
"Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. небезпеки не існує", – підкреслив в коментарі медіа Сергій Демченко, прессекретар АТБ.
Дані користувачів АТБ викрали.
Джерело: АТБ
Зловмисники стверджували, що йдеться про дані 7,9 млн клієнтів, серед яких начебто є телефонні номери, електронні адреси, імена, адреси та хеші паролів. Крім того, у повідомленні заявлено про доступ до:
- даних нібито 127 265 працівників, зокрема паспортної інформації;
- історії 11,48 млн замовлень;
- інформації щодо понад 50,3 тис. постачальників;
- 68 тис. облікових записів AD;
- бази даних;
- вихідного коду GitLab – зловмисники заявляють про 524 репозиторії.
За нерозголошення нібито отриманої інформації невідомі вимагали 400 тис. доларів. У перерахунку це близько 18 млн грн. Вимога передбачала оплату у криптовалюті – на сторінці вказані реквізити для переказів у USDT у мережі TRC-20 та Bitcoin.
Також на сторінці був встановлений таймер. Зловмисники погрожували, що у разі несплати викупу інформація нібито буде викладена у відкритий доступ.
Хто міг стояти за атакою на АТБ
На зламаній сторінці вказано назву DataSuckers та посилання на Telegram-канал, у якому автори продовжили публікувати повідомлення про атаку. Зокрема, вони намагались переконати аудиторію, що заявлений масив інформації справді перебуває у їхньому розпорядженні, та окремо повідомили, що знають про проблему з таймером на сторінці.
Зловмисники погрожують мережі.
Джерело: Telegram
Привертає увагу й те, що всі основні повідомлення зловмисників написані російською мовою. Російською вони ведуть і Telegram-канал, де публікують заяви про злами та нібито отримані бази даних. Точне географічне походження або громадянство учасників DataSuckers наразі офіційно не встановлено.
Раніше серед заявлених жертв DataSuckers були компанії, що працюють у Росії та сусідніх країнах, зокрема "Додо Піца" та туристичний оператор Tez Tour. Водночас у коментарях під повідомленнями про атаку на АТБ частина російськомовних користувачів позитивно реагує на те, що сталося з українською компанією.
Остаточно встановити, хто саме стоїть за інцидентом, можна буде лише за результатами технічного розслідування та офіційної атрибуції кібератаки.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у "Нової пошти" 1 жовтня стався масштабний технічний збій через DDoS-атаку на системи компанії – користувачі повідомляли про проблеми із входом у застосунок, роботою особистого кабінету, створенням і завантаженням ТТН та API. Станом на 18:30 роботу сервісів було відновлено.
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