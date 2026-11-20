Російський дизель, який Путін обіцяв Трампу, прибув в іншу країну: де причалили танкери
Російські танкери з пальним...
Джерело: Marine Traffic
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Попри обіцянки президента США Дональда Трампа поставити на американський ринок до 300 тисяч тонн дизельного пального з Росії, жоден танкер не досягнув американських берегів. Два з чотирьох суден вже прибули до Бразилії.
Про це повідомляє The Maritime Executive. Загалом у Greenpeace відстежували до 11 танкерів, які потенційно могли везти обіцяне пальне до США, проте частина з них виявилася порожньою, а інші розійшлися альтернативними маршрутами:
- Leruo (прапор Сьєрра-Леоне) – танкер із приблизно 40 тис. тонн дизпалива, завантажений у російському Приморську, прибув на якірну стоянку Ітакоатіара в Бразилії та рушив далі вздовж Амазонки до Манауса. Судно перебуває під санкціями ЄС (із липня 2025 року) та Великої Британії.
- Primorye (прапор РФ) – слідує за першим судном із аналогічним вантажем і вже досяг бразильської стоянки Ітакоатіара.
- Beast (прапор Сьєрра-Леоне) – третій танкер із дизелем рухається вздовж узбережжя Південної Америки, вказуючи у системі AIS пункт призначення "Бразилія, для замовлень".
- Talisman (прапор РФ) – ще одне судно, якому приписували рейс до США, натомість було зафіксоване біля берегів Єгипту в Середземномор'ї.
Чому пальне не прийняли в США
Хоча Білий дім раніше видав формальний дозвіл на постачання для компенсації дефіциту палива з Перської затоки, ініціатива наштовхнулася на жорсткий політичний та юридичний опір усередині країни. Члени Конгресу США виступили з протестами, вказуючи на правові ризики через дію міжнародних санкцій проти залучених суден.
Крім того, губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл офіційно попередила операторів терміналів та паливні компанії про неприпустимість прийому російського вантажу. Навіть попри урядові дозволи, американський бізнес не наважився працювати з підсанкційним паливом через загрозу юридичних наслідків та високі репутаційні втрати.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, українські удари по нафтопереробних заводах в Росії спричинили у країні-агресорці найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу – виробництво бензину впало практично вдвічі. Аби стабілізувати ситуацію, Кремлю довелося запровадити надзвичайні заходи та посилити імпорт до максимуму.
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