Російська нафта б'є рекорди продажів: хто скуповує сировину попри санкції

У 2026 році Китай та Індія забезпечили понад 80% російського експорту сирої нафти, а доходи РФ від продажу нафти та нафтопродуктів у вересні зросли до $17,7 млрд – на 25% за місяць. За базовим прогнозом KSE Institute, за підсумками року Росія може отримати $200 млрд нафтових доходів, однак у 2027 році закупівлі з боку азійських країн можуть скоротитися.

Про це пише Reuters. Азійські країни у 2026 році суттєво збільшили закупівлі російської нафти, а експортні доходи Кремля знову опинилися під впливом сприятливої для нього кон'юнктури світового ринку.

Китай збільшив закупівлі російської нафти на 17%

Китай у 2026 році став одним із ключових джерел надходжень для російського нафтового сектору. За даними китайської митної статистики, у січні–жовтні країна імпортувала з Росії в середньому 2,34 млн барелів нафти на добу, це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальну вартість закупленої сировини оцінюють приблизно у $59,6 млрд. Російська нафта забезпечувала близько чверті всього китайського імпорту цього ресурсу, що свідчить про значну роль Москви у постачанні енергоносіїв до Пекіна.

Водночас, загальний обсяг імпорту нафти до Китаю скоротився приблизно на 15%. Причиною стали перебої з постачаннями з країн Близького Сходу, які обмежили доступність сировини на світовому ринку. У цій ситуації російські поставки стали одним із джерел компенсації дефіциту.

Збільшення закупівель дозволило Москві зберегти значну частку на китайському ринку навіть на тлі міжнародних обмежень. Для Пекіна російська сировина стала альтернативою частині традиційних постачальників, а для Кремля – можливістю підтримувати експортні надходження та компенсувати втрати на інших напрямках.

Індія також наростила імпорт: Росія забезпечує майже 40% закупівель

Другим найбільшим покупцем російської нафти залишається Індія. За даними аналітичної компанії Kpler, із січня до початку листопада 2026 року країна імпортувала в середньому 1,99 млн барелів російської нафти на добу.

Зазначається, що це приблизно на 250 тис. барелів більше, ніж за аналогічний період торік. Російська сировина забезпечувала близько 38% загального індійського імпорту нафти, що робить Москву одним із найважливіших постачальників для країни.

Індійські нафтопереробники продовжують купувати російську нафту, зокрема через її доступність та можливість отримувати сировину за конкурентними умовами. Водночас, на рішення компаній впливають світові котирування, логістичні витрати, санкційні обмеження та пропозиції інших виробників.

Додаткові можливості для закупівель з'явилися після тимчасового послаблення частини американських санкцій. У жовтні Дональд Трамп призупинив застосування окремих обмежень, передбачених новим американським законодавством щодо покупців російських енергоносіїв. Відповідно, це дало компаніям більше можливостей обирати постачальників та організовувати перевезення сировини.

Для Росії Індія залишається критично важливим ринком, оскільки після запровадження західних санкцій Москва активно переорієнтовувала експорт енергоносіїв на азійські напрямки. Збільшення закупівель з боку індійських компаній допомогло підтримати цей процес і зберегти значні обсяги продажів.

Поставки до Китаю та Індії перевищили 80% російського експорту

Залежність Росії від азійських покупців посилюється. За оцінками галузевих джерел Reuters, у 2026 році Китай та Індія разом придбали понад 80% російського експорту сирої нафти. Така концентрація ринку означає, що доходи Москви дедалі більше залежать від попиту саме у цих двох країнах.

За даними аналітичної компанії Vortexa, із початку року до середини листопада морські поставки російської нафти до Китаю та Індії в середньому становили 3,4 млн барелів на добу. Це приблизно на 530 тис. барелів на добу більше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас, цей показник включає не лише російську сировину, а й казахстанську нафту, яку перевозять через російські порти. Тому дані про морські поставки не можна повністю ототожнювати з обсягами видобутку або експорту виключно російської нафти.

Збільшення закупівель відбувалося на тлі перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу. Через нестабільність у регіоні та проблеми з пропозицією світові ціни на нафту зросли, а Brent, за даними матеріалу, подорожчала майже на третину від початку конфлікту з Іраном. Для Росії це стало додатковою перевагою, навіть за обмежень на експорт та проблем із внутрішньою переробкою дорожча сировина дозволила отримувати більше грошей від продажу нафти.

Українські удари по російських НПЗ вплинули на експорт сировини

Ще одним чинником, який змінив ситуацію на російському нафтовому ринку, стали пошкодження нафтопереробної інфраструктури. Через атаки українських сил частина російських заводів була змушена обмежити або призупинити роботу, що вплинуло на загальні обсяги переробки.

За інформацією Reuters, проблеми виникли на значній кількості великих російських нафтопереробних підприємств. Відповідно, це створило додаткові труднощі для внутрішнього ринку пального, а також змінило структуру використання видобутої сировини.

Коли нафтопереробні заводи не можуть працювати на повну потужність, частину нафти, яку планували переробити всередині країни, можна спрямувати на експорт. Таким чином, скорочення переробки, попри негативні наслідки для російської енергетичної системи, створює можливість збільшити доступні обсяги сировини для зовнішніх покупців.

За оцінками галузевих джерел, переробка на російських заводах у певний період суттєво скоротилася. Водночас, у листопаді показники частково відновилися, хоча ситуація в галузі залишалася складною.

Попри проблеми з переробкою та скорочення окремих експортних показників, у вересні 2026 року Росія отримала значно більше грошей від продажу нафти та нафтопродуктів. За оцінками Київської школи економіки (KSE Institute), доходи становили $17,7 млрд – на $3,6 млрд, або 25%, більше, ніж у серпні.

При цьому фізичні обсяги експорту майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем. Росія постачала близько 6,5 млн барелів на добу, але цей показник був приблизно на 1 млн барелів нижчим, ніж у вересні 2025 року.

Ключовою причиною зростання надходжень стало подорожчання нафти на світовому ринку. Через нестабільність на Близькому Сході та перебої з постачанням сировини ціни зросли, що дозволило Москві отримувати більше грошей навіть за відсутності суттєвого збільшення експорту. Інакше кажучи, Росія змогла заробити більше не завдяки тому, що продавала значно більше нафти, а через те, що барель її сировини коштував дорожче.

Росія розраховує отримати $200 млрд від нафтового експорту за рік

За прогнозами KSE Institute, за базовим сценарієм доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у 2026 році можуть досягти $200 млрд. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив $158 млрд. Однак, остаточний результат залежатиме від того, як змінюватимуться світові ціни на нафту, наскільки ефективно працюватимуть санкційні механізми та чи зможе Росія зберегти нинішні обсяги постачань.

Аналітики розглядають і альтернативні сценарії. За посилення санкційного тиску нафтові доходи РФ можуть становити близько $193 млрд. Якщо ж обмеження діятимуть менш ефективно, надходження можуть зрости до $212 млрд.

Однак, ці оцінки є прогнозними, а не гарантованими показниками. Вони залежать від кількох змінних, зокрема ситуації на світовому ринку, попиту з боку азійських країн, можливості Росії організовувати морські перевезення та ефективності обмежень на торгівлю її енергоносіями.

Для Кремля нафтовий експорт залишається одним із найважливіших джерел фінансування. Тому навіть відносно невелике зростання світових цін може мати значний вплив на загальні доходи, особливо якщо основні покупці продовжують активно закуповувати російську сировину.

Тіньовий флот допомагає Москві обходити нафтові обмеження

Попри санкції, Росія продовжує використовувати альтернативні схеми морських перевезень, зокрема так званий тіньовий флот. Йдеться про танкери, які залучають до транспортування російської нафти, зокрема для обходу частини західних обмежень, контролю та вимог до перевезень.

За даними KSE Institute, у вересні 2026 року 141 танкер, пов'язаний із тіньовим флотом, був залучений до перевезень російської нафти або операцій із її перевалкою. Значна частина цих суден – старі танкери, що створює додаткові ризики для морської безпеки та екології.

Санкції проти таких перевізників поступово розширюються. Станом на 14 жовтня 2026 року США, Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили обмеження щодо 687 нафтових танкерів, пов'язаних із російською торгівлею.

Водночас, сам факт запровадження санкцій не означає автоматичного припинення діяльності суден. Росія продовжує шукати альтернативних операторів, маршрути, посередників та покупців, що дозволяє зберігати частину експортних потоків.

Тіньовий флот залишається одним із механізмів, за допомогою яких Москва намагається підтримувати продажі нафти за умов обмеженого доступу до традиційних ринків, фінансових послуг і транспортної інфраструктури.

Китай та Індія можуть скоротити закупівлі російської нафти

Попри рекордні показники 2026 року, подальше зростання російського експорту не гарантоване. Трейдери та аналітики, опитані Reuters, очікують, що у 2027 році Китай та Індія можуть поступово зменшити закупівлі російської нафти, якщо постачання з Близького Сходу відновляться.

Китайські нафтопереробні компанії можуть повернутися до активнішого придбання сировини з інших країн, зокрема Бразилії та близькосхідних виробників. Для них важливими залишатимуться не лише обсяги доступної нафти, а й ціна, витрати на доставку та умови контрактів.

Індія також може змінити структуру імпорту, якщо на світовому ринку з'явиться більше альтернативної сировини за конкурентними цінами. Російська нафта зберігає привабливість для індійських покупців, однак її позиції залежать від економічної вигоди, логістики та санкційного середовища.

Трейдери очікують, що закупівлі Індією російської нафти можуть поступово повернутися до рівнів, які були до повномасштабної війни. Якщо такий сценарій реалізується, Москва може втратити частину нинішнього попиту, який допоміг їй збільшити нафтові доходи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, під час візиту спецпосланців президента США Дональда Трампа та Джареда Кушнера до Москви у вересні російський диктатор Володимир Путін пропонував деякі бізнес-угоди. В обмін на це він хотів послаблення санкцій проти Росії.