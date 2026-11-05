Росія знайшла нову вразливість української енергетики: чому електроенергії з АЕС не вистачає

Росія атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей, через що атомні електростанції змушені обмежувати генерацію. Після ударів 3 листопада також пошкоджено теплову генерацію, трансформатори, вимикачі та релейне обладнання, а швидке відновлення магістральних підстанцій ускладнюють повторні обстріли й повітряні тривоги.

Про це розповів член Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в коментарі Київ24. За його словами, російська армія добре розуміє особливості української енергосистеми та її вразливі місця.

Ворог цілеспрямовано атакує обладнання, від якого залежить передача електроенергії між основними генерувальними потужностями та регіонами споживання. Зокрема, за його словами Росія навмисне завдає ударів по реле, які треба було закопати під землю. На даний момент із 84 реле закопано лише 3.

" Наразі 84 підстанції, на кожній по 2 трансформатори. Усі вони повинні бути захищені, але лише третина з них знаходиться в залізобетонних саркофагах. Ворог не завдає ударів по саркофагах, він цілить у незахищені трансформатори", – зазначив експерт.

Чому Росія атакує підстанції 750 і 330 кВ

Ключова проблема полягає в тому, що атомні електростанції можуть виробляти значні обсяги електроенергії, однак для її доставки споживачам необхідна справна магістральна інфраструктура. Підстанції напругою 750 і 330 кВ є важливими елементами української енергосистеми.

Вони забезпечують передачу електричної енергії від великих генерувальних об'єктів до регіональних мереж. Зокрема, через відповідні підстанції електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС надходить до Києва, Київської агломерації, центральних і східних областей. За словами Нагорняка, саме по таких об'єктах НЕК "Укренерго" російські війська завдавали ударів під час останніх атак.

"Ворог абсолютно добре розуміє нашу енергосистему і розуміє, наскільки ми готові в реалії і наскільки ми готові на паперах", – зазначив депутат. Він наголосив, що російські військові атакують незахищене обладнання на магістральних підстанціях, зокрема трансформатори. Пошкодження таких елементів безпосередньо впливають на можливості передачі електроенергії.

Підстанції, які забезпечують передачу електроенергії від атомних електростанцій, мають особливе значення для стабільності енергосистеми. Якщо їхня пропускна здатність зменшується, навіть наявність достатньої генерації не гарантує, що вироблену електроенергію можна буде доставити до споживачів у необхідному обсязі.

Чому доводиться обмежувати роботу атомних електростанцій

Пошкодження магістральних підстанцій створюють ситуацію, за якої енергосистема не може прийняти весь обсяг електроенергії, який потенційно здатні виробляти атомні електростанції. Як пояснив Нагорняк, диспетчер НЕК "Укренерго" оцінює можливості мережі передавати електроенергію. Якщо через пошкодження обладнання пропускна здатність зменшується, диспетчер дає відповідні команди диспетчерам атомних електростанцій щодо скорочення виробництва.

Зазначається, що це необхідно для того, щоб уникнути порушення балансів в енергосистемі. "Диспетчер "Укренерго", розуміючи, скільки їхня мережа спроможна передати електричної енергії, дає команду диспетчеру на атомних електростанціях, що вони мають зменшити вироблення електричної енергії", – пояснив Нагорняк.

За його словами, саме через пошкодження підстанцій довелося обмежувати генерацію на Рівненській та Хмельницькій АЕС. Таким чином, проблема полягає не лише в обсягах виробництва електроенергії, а й у технічній можливості передавати її магістральними мережами. Якщо інфраструктура пошкоджена, енергосистема не може повноцінно використовувати наявні генерувальні потужності.

Чому пошкоджені підстанції не можна швидко відновити

За словами Нагорняка, ситуація після російських атак залишається складною, оскільки повноцінне відновлення роботи ключових підстанцій потребує часу. Однією з головних перешкод є постійна загроза повторних ударів. Через повітряні тривоги електромонтери не завжди можуть оперативно потрапити на пошкоджені об'єкти, провести огляд обладнання та визначити необхідний обсяг ремонтних робіт.

"Швидко відновити роботу, повноцінну роботу цих підстанцій неможливо", – наголосив депутат. Він зазначив, що енергетики навіть не завжди мають можливість фізично оглянути місця влучань, встановити характер пошкоджень та визначити, які саме роботи необхідно виконати для відновлення обладнання.

Окрім безпосереднього ремонту, важливим фактором є доступність необхідних технічних компонентів. Магістральні підстанції містять складне електротехнічне обладнання, заміна якого може потребувати значних ресурсів і часу. Тому навіть після припинення атак відновлення повноцінної пропускної здатності енергосистеми не обов'язково відбувається миттєво.

Росія атакувала не лише підстанції, а й теплову генерацію

Під час масованої атаки 3 листопада 2026 року російські війська завдавали ударів не лише по магістральній інфраструктурі передачі електроенергії, а й по об'єктах генерації. За словами Нагорняка, під ударом опинилася теплова генерація, зокрема балансуючі потужності, які допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Балансуюча генерація має важливе значення, оскільки дає змогу оперативно компенсувати зміни у виробництві та споживанні електроенергії. Її пошкодження додатково ускладнює підтримання необхідного балансу в енергомережі.

Крім того, російські війська активно атакували підстанції за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Серед обладнання, яке зазнало пошкоджень, депутат назвав:

силові трансформатори;

вимикачі струму;

релейне обладнання;

елементи магістральних підстанцій.

Особливу небезпеку становлять удари по релейному обладнанню, яке відповідає за контроль, захист та автоматичне реагування на аварійні ситуації в електричних мережах. Пошкодження таких систем може ускладнити не лише передачу електроенергії, а й безпечне функціонування самої енергосистеми.

Чому підготовка до атак мала бути масштабнішою

Нагорняк також звернув увагу на те, що російські удари по енергетичній інфраструктурі повторюються вже не перший рік. За його словами, Україна мала враховувати можливість того, що противник зосередиться на незахищених трансформаторах та ключових вузлах передачі електроенергії.

"Ми сьогодні не в 22-му році, не в 23-му, а вже на кінець 26-го року", – зазначив депутат. Його коментар стосується необхідності завчасної підготовки енергетичної інфраструктури до систематичних атак. Адже російські війська вже неодноразово завдавали ударів по енергетичних об'єктах, а характер атак свідчить про розуміння їхнього значення для функціонування української енергосистеми.

Захист трансформаторів, підстанцій та інших критичних елементів магістральних мереж має важливе значення для зменшення наслідків обстрілів. Водночас, відновлення пошкоджених об'єктів потребує не лише ремонтних робіт, а й можливості безпечно проводити їх в умовах постійної загрози.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві досі не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.